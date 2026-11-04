'लिट्टी-चोखा.. माछ-भात और ठेकुआ का स्वाद लीजिए', हिमंत बिस्वा सरमा को संजय झा का आमंत्रण
Bihari Cuisine: जेडीयू सांसद संजय झा ने असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को बिहारी व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किया. रिपोर्ट- अविनाश/मनीष ठाकुर
Published : November 4, 2026 at 1:49 PM IST
पटना/कटिहार: जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया है. चिट्टी-चोखा से लेकर तिलकोर और माछ-भात समेत बिहार के अन्य पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ लेने के लिए आमंत्रित किया है. अब असम सीएम के रिस्पॉन्स का इंतजार है.
हिमंत बिस्वा सरमा को आमंत्रण
असल में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार के पारंपरिक व्यंजन की जानकारी मांगी थी. उन्होंने लिखा, 'हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन का स्वाद चखने के बाद बिहार के व्यंजन का भी स्वाद चखना चाहते हैं.' इसी पोस्ट पर जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने एक्स पर रिएक्ट किया और उनको आमंत्रित भी किया.
Bihar has a feast of its own waiting for you, Hon CM Dr @himantabiswa. From the iconic Sattu Paratha and Litti-Chokha to thekua, khaja and the traditional flavours of Mithila like Makhana Kheer, Tilkor and Maach-Bhaat, there’s so much to savour! And while in Bihar, do make a visit to Mithila Haat. We would love to welcome you to Bhansa Ghar, where you can experience the authentic local delicacies of Mithila. बिहार मऽ अहाँ के स्वागत अछि।— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) November 4, 2026
'बिहार के व्यंजन का स्वाद लीजिए'
संजय झा ने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहार की अपना विशेष भोजन आपका इंतजार कर रहा है. प्रतिष्ठित सत्तू-पराठा और लिट्टी-चोखा से लेकर ठेकुआ, खाजा और मिथिला के पारंपरिक स्वाद जैसे मखाना खीर, तिलकोर और माछ-भात तक, स्वाद लेने के लिए बहुत कुछ है. इसके साथ ही उन्होंने हिमंत बिस्वा सरमा से विशेष तौर पर आग्रह किया कि 'मिथिला हाट' की यात्रा अवश्य करें. 'भंसा घर' का भी जिक्र किया. जेडीयू नेता ने अंत में लिखा, 'बिहार मऽ अहां के स्वागत अछि.'
"माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जी, बिहार में आपके लिए दावतों का एक खजाना इंतजार कर रहा है. यहां मशहूर सत्तू पराठा और लिट्टी-चोखा से लेकर ठेकुआ, खाजा और मिथिला के पारंपरिक स्वाद जैसे मखाने की खीर, तिलकोर और माछ-भात तक, चखने के लिए बहुत कुछ है. जब आप बिहार में हों, तो मिथिला हाट जरूर जाएं. हमें भंसा घर में आपका स्वागत करने में खुशी होगी, जहां आप मिथिला के असली स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं."- संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड
जागरूकता मैराथन में शामिल हुए संजय झा
वहीं, जेडीयू सांसद संजय झा आज फरक्का जल संधि में बिहार के जल अधिकारों को शामिल करने और इस मुद्दे पर आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कटिहार में जनता दल यूनाइटेड की ओर से आयोजित जागरूकता मैराथन में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि फरक्का जल संधि के कारण बिहार के साथ बड़ा अन्याय हुआ है. गंगा के पानी के बंटवारे में बिहार के हितों की अनदेखी की गई है. संधि के नवीनीकरण के दौरान बिहार के हिस्से के पानी का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए.
संजय झा ने कहा, 'गंगा बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है और इसका प्रभाव केवल इन जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा बिहार इससे प्रभावित होता है. ऐसे में यह किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि बिहार के 13 करोड़ से अधिक लोगों के हितों से जुड़ा सवाल है. बिहार के हिस्से का पानी बिहार को ही मिलना चाहिए.'
क्या बोले उमेश कुशवाहा?
इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी की ओर से फरक्का जल संधि को लेकर गंगा किनारे बसे जिलों में नीतिगत संवाद और जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है. इसकी शुरुआत बक्सर से हुई थी और इसका समापन कटिहार में हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से युवाओं को विशेष रूप से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे फरक्का जल संधि और इसके कारण बिहार को होने वाले नुकसान को समझ सकें.
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