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'लिट्टी-चोखा.. माछ-भात और ठेकुआ का स्वाद लीजिए', हिमंत बिस्वा सरमा को संजय झा का आमंत्रण

हिमंत बिस्वा सरमा को बिहार आने का निमंत्रण ( ETV Bharat )

पटना/कटिहार: जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया है. चिट्टी-चोखा से लेकर तिलकोर और माछ-भात समेत बिहार के अन्य पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ लेने के लिए आमंत्रित किया है. अब असम सीएम के रिस्पॉन्स का इंतजार है.

हिमंत बिस्वा सरमा को आमंत्रण

असल में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार के पारंपरिक व्यंजन की जानकारी मांगी थी. उन्होंने लिखा, 'हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन का स्वाद चखने के बाद बिहार के व्यंजन का भी स्वाद चखना चाहते हैं.' इसी पोस्ट पर जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने एक्स पर रिएक्ट किया और उनको आमंत्रित भी किया.