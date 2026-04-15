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कांग्रेस से आए और नीतीश के सबसे भरोसेमंद बन गए, जानें कौन हैं डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी?

बिहार की सम्राट सरकार में नंबर-2 विजय कुमार चौधरी को नीतीश कुमार का बेहद भरोसेमंद माना जाता है. आगे पढ़ें उनके बारे में..

Vijay Kumar Choudhary
विजय कुमार चौधरी बने डिप्टी सीएम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 15, 2026 at 1:53 PM IST

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पटना: बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है. सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि जेडीयू कोटे से दो नेताओं को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया है. इनमें नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली. शपथ लेने के बाद पर कहा, 'मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट करता हूं. ये उन्हीं के विश्वास का नतीजा है कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है.

विजय कुमार चौधरी बने डिप्टी सीएम: विजय कुमार चौधरी ने कहा, जो उनके (नीतीश कुमार) रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके तरीके हैं, उनके कार्यक्रम है, उनकी कार्यशैली है उसी पर चलने का काम हम करेंगे. अब तक नीतीश कुमार का जो मॉडल था उसमें भाजपा भी थी. अभी तुलना वाली कोई बात नहीं है. बिहार के मॉडल में नीतीश कुमार भी हैं, भाजपा भी है और अन्य तीन दल भी हैं.'

विजय कुमार चौधरी का शपथ ग्रहण (ETV Bharat)

नीतीश की जमकर तारीफ की: डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार कोई दूसरा नहीं हो सकता. नीतीश कुमार की जो सोच है, उनके काम करने का तरीका अद्भुत है. हमने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है और उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं.

''यही बात हमारे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कही है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो रास्ता, जो नीतियां व कार्यक्रम बनाए हैं, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे इसलिए न कहीं कोई कंफ्यूजन है और न समझदारी का भाव है." - विजय कुमार चौधरी, उप-मुख्यमंत्री, बिहार

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नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम (फाइल) (ETV Bharat)

कौन हैं विजय चौधरी?: उप-मुख्यमंत्री विजय चौधरी का जन्म 8 जनवरी 1957 को समस्तीपुर जिले की दलसिंहसराय के भूमिहार-ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनके पिता जगदीश प्रसाद चौधरी स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के टिकट पर तीन बार दलसिंहसराय विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

कांग्रेस से जेडीयू में आए विजय: 69 वर्षीय विजय चौधरी खुद भी पहले कांग्रेस में थे. पिता जगदीश चौधरी के निधन के बाद 1982 के उप-चुनाव में वह पहली बार विधायक बने. 1985 से 1990 तक वह कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे थे. पार्टी में महासचिव समेत कई अन्य पदों पर रहे थे. 2005 में वह जेडीयू में शामिल हो गए.

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नीतीश कुमार के करीबी हैं विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे: विजय कुमार चौधरी को नीतीश कुमार का बेहद भरोसेमंद माना जाता है. उनको साल 2010 में जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था. हालांकि उनकी कार्यकाल काफी छोटा रहा. वह फरवरी 2010 से नवंबर 2010 तक ही प्रदेश अध्यक्ष रहे थे. उससे पहले जेडीयू के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता भी रहे.

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जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं चौधरी: 2015 विधानसभा चुनाव के बाद विजय चौधरी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया. वह सरकार में कई विभागों के मंत्री भी बनाए गए. सरायरंजन से विधायक विजय चौधरी भवन निर्माण, जल संसाधन, शिक्षा और वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

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जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

कितने पढ़े लिखे हैं विजय चौधरी?: डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने 1979 में पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की. 1979 में वह त्रिवेंद्रम में भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए. करीब तीन साल तक नौकरी करने के बाद 1982 में पिता के निधन के बाद वह राजनीति में आए और उपचुनाव में कांग्रेस के विधायक बन गए.

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मिथिलांचल से आते हैं विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

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