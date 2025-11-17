ETV Bharat / bharat

शपथ ग्रहण और विधायक दल की बैठक पर संशय, नीतीश कुमार के नजदीकी नेता के बयान से बड़ा खुलासा

MLC संजय गांधी को जानकारी नहीं: नीतीश कुमार के नजदीकी जदयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि आज बैठक को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. संभावना है कल बैठक हो. पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पर फैसला लेंगे. हालांकि कल की बैठक को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. 'जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा.'

क्या विधायक दल की बैठक टली?: हालांकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है. अब जो चर्चा है कि 19 नवंबर को जब विधानसभा भंग होगा तो मुख्यमंत्री भी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. जदयू विधानमंडल दल की बैठक पर भी सस्पेंस बना हुआ है. सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया है. पहले यह चर्चा थी कि सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा.

पटना: बिहार चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद 19 नवंबर से बिहार विधानसभा भंग करने का जो फैसला लिया है. चर्चा थी कि मुख्यमंत्री सोमवार को ही इस्तीफा देंगे और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे और 20 नवंबर को शपथ लेंगे.

मंत्री भी बैठक से अनजान: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई सूचना इस बारे में नहीं दी गई है. बीजेपी भी 18 नवंबर को ही बैठक करने जा रही है, लेकिन चर्चा यह भी है कि जदयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को हो सकती है. 19 नवंबर को ही एनडीए विधायक दल की भी बैठक होगी.

20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है. प्रशासन की तरफ से तैयारी भी जोर-जोर से चल रही है. आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन इसकी भी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है कि 20 नवंबर को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा.

"अभी तक शपथ ग्रहण की तिथि को लेकर मुझे जानकारी नहीं है. यह तो राज भवन के तरफ से होगा. गांधी मैदान में हर बार शपथ ग्रहण समारोह होता है तो इसलिए इस बार भी गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो सकता है." -संजय गांधी, जदयू एमएलसी

एनडीए की प्रचंड जीत: बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली. 243 में 202 सीटों पर कब्जा जमाया. इसमें बीजेपी को 89, जदयू को 85, लोजपा रामविलास को 19 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीट और हम पार्टी को 5 सीट मिली है. इस चुनाव में महागठबंधन एक बार फिर विपक्ष में चला गया. राजद को 25 सीटें मिली है. कांग्रेस को 6 सीटें, सीपीआई (ML) को दो सीटें, आईआईपी और सीपीआई (एम) को 1-1 सीटें मिली.

