'नीतीश कुमार को भारत रत्न..' JDU नेता केसी त्यागी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

पटना: बिहार सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग एक बार फिर तेज हो गयी है. जदयू के राष्ट्रीय सचिव केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'पिछले साल जिस तरह से चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया. उसी तरह नीतीश कुमार भी इसके हकदार हैं.'

"बिहार और देश के प्रति नीतीश कुमार की सेवाओं को सम्मान देने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता. नीतीश कुमार शुरू से राज्य में एनडीए को स्थापित करने, कर्पूरी ठाकुर के सपना को पूरा करने और गरीबों की सेवा में लगे रहे." -केसी त्यागी, राष्ट्रीय सचिव, जदयू

केसी त्यागी (Nitish Kumar Twitter)

10 वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार: साल 2025 नवंबर में नीतीश कुमार ने 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. नीतीश कुमार ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया. बिहार में महागठबंधन की सरकार रही या फिर एनडीए की, नीतीश कुमार सीएम रहे हैं, हालांकि बार-बार पाला बदलने को लेकर आलोचना भी जमकर हुई है.

बिहार के विकास के लिए जरूरी: नीतीश कुमार के लंबे समय तक सीएम रहने और बिहार के विकास के लिए केसी त्यागी भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं. हालांकि अब तक ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जब जीवित हस्ती को भारत रत्न से नवाजा गया हो.