ETV Bharat / bharat

JDU की बड़ी जीत, हरनौत में हरि नारायण सिंह ने 10वीं बार विधायक बनकर रचा इतिहास

नालंदा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के रुझान सामने आने के साथ ही सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की मजबूत स्थिति रही. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और जदयू नेता हरि नारायण सिंह ने हरनौत विधानसभा क्षेत्र से 10वीं बार विधायक बनकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अरुण कुमार बिंद को 47,909 वोटों के बड़े अंतर से हराया. यह जीत बिहार की राजनीति में एक नया कीर्तिमान है, जहां 1952 के बाद पहली बार कोई विधायक 10वीं बार चुना गया है.

नीतीश के कामों का नतीजा: हरि नारायण सिंह ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया. उन्होंने कहा, "2005 के बाद हमारे नेता नीतीश कुमार ने बिहार में जो कार्य किया है, उसका ही नतीजा आज के परिणाम के रूप में मिला है. यह बिहारवासियों को समर्पित है." सिंह ने आगे बताया कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में सभी धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर विकास कार्य किए, जिसका फल सभी वर्गों को मिला और यही चुनावी नतीजा है.

EVM पर ठीकरा फोड़ना पुरानी आदत: विपक्ष की हार पर टिप्पणी करते हुए हरि नारायण सिंह ने कहा कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना कोई नई बात नहीं है. उन्होंने केंद्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि जीतते समय ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन हारते ही चोरी की बात शुरू हो जाती है. सिंह ने इसे विपक्ष की पुरानी रणनीति बताया.

हरि नारायण सिंह 10वीं बार विधायक बने (ETV Bharat)

'मंत्रालय पर फैसला नीतीश के हाथ': मंत्रालय में शामिल होने के सवाल पर हरि नारायण सिंह ने स्पष्ट कहा कि यह सरकार का काम है, हमारा नहीं है. "जो नीतीश कुमार निर्णय लेंगे, उस पर मैं खड़ा हूं," उन्होंने जोड़ा. उनकी यह टिप्पणी जदयू की एकजुटता और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अटूट विश्वास को दर्शाती है.