Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

JDU की बड़ी जीत, हरनौत में हरि नारायण सिंह ने 10वीं बार विधायक बनकर रचा इतिहास

हरनौत से जदयू के हरि नारायण सिंह 10वीं बार विधायक बने. कांग्रेस के अरुण बिंद को 47,909 वोटों से उन्होंने हराया है. पढ़ें खबर..

Bihar Election result 2025
हरि नारायण सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के रुझान सामने आने के साथ ही सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की मजबूत स्थिति रही. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और जदयू नेता हरि नारायण सिंह ने हरनौत विधानसभा क्षेत्र से 10वीं बार विधायक बनकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अरुण कुमार बिंद को 47,909 वोटों के बड़े अंतर से हराया. यह जीत बिहार की राजनीति में एक नया कीर्तिमान है, जहां 1952 के बाद पहली बार कोई विधायक 10वीं बार चुना गया है.

नीतीश के कामों का नतीजा: हरि नारायण सिंह ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया. उन्होंने कहा, "2005 के बाद हमारे नेता नीतीश कुमार ने बिहार में जो कार्य किया है, उसका ही नतीजा आज के परिणाम के रूप में मिला है. यह बिहारवासियों को समर्पित है." सिंह ने आगे बताया कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में सभी धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर विकास कार्य किए, जिसका फल सभी वर्गों को मिला और यही चुनावी नतीजा है.

EVM पर ठीकरा फोड़ना पुरानी आदत: विपक्ष की हार पर टिप्पणी करते हुए हरि नारायण सिंह ने कहा कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना कोई नई बात नहीं है. उन्होंने केंद्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि जीतते समय ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन हारते ही चोरी की बात शुरू हो जाती है. सिंह ने इसे विपक्ष की पुरानी रणनीति बताया.

Bihar Election result 2025
हरि नारायण सिंह 10वीं बार विधायक बने (ETV Bharat)

'मंत्रालय पर फैसला नीतीश के हाथ': मंत्रालय में शामिल होने के सवाल पर हरि नारायण सिंह ने स्पष्ट कहा कि यह सरकार का काम है, हमारा नहीं है. "जो नीतीश कुमार निर्णय लेंगे, उस पर मैं खड़ा हूं," उन्होंने जोड़ा. उनकी यह टिप्पणी जदयू की एकजुटता और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अटूट विश्वास को दर्शाती है.

जदयू के हरि नारायण सिंह की यह जीत ऐतिहासिक: बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब 1952 के बाद कोई विधायक 10वीं बार चुना गया हो. हरनौत से जदयू के हरि नारायण सिंह की यह जीत न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की लोकप्रियता का प्रमाण भी मानी जा रही है. मतगणना के अंतिम रुझानों में एनडीए की बढ़त से बिहार में फिर से नीतीश युग की वापसी तय मानी जा रही है.

"2005 के बाद हमारे नेता नीतीश कुमार ने बिहार में जो कार्य किया है, उस कार्य का ही नतीजा आज का परिणाम के तौर पर मिला है. जो बिहारवासियों को समर्पित है. विपक्ष हार का ठीकरा EVM पर फोड़ना ये कोई नई बात नहीं है. केंद्र में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव यही करते हैं. जब कोई जीतता तो EVM में कोई दिक्कत नहीं समझ पाते हैं. हार जाते हैं तो चोरी की बात करते हैं."-हरि नारायण सिंह, जदयू विधायक हरनौत नालंदा

ये भी पढ़ें-

लोकसभा में 100% और अब विधानसभा में 85 फीसदी का स्ट्राइक रेट, बिहार चुनाव में छा गए चिराग

सुगौली में NDA नेताओं ने सरकार बनने से पहले की जश्न की तैयारी, BJP कार्यकर्ताओं ने बनवाया 500 किलो लड्डू

'बदलाव होने जा रहा है.. हमारी सरकार बन रही है' रिजल्ट से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

TAGGED:

JDU LEADER HARI NARAYAN
HARNAUT ASSEMBLY CONSTITUENCY
HARI NARAYAN SINGH
हरनौत विधानसभा क्षेत्र
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION RESULT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड टूटे, जानें 1952 से कब कितना प्रतिशत मतदान हुआ?

मुस्लिम बहुल सीमांचल में भारी मतदान, किसको होगा फायदा

बिहार में बंपर वोटिंग से किसकी जड़ें मजबूत हुई, महिलाओं का बढ़ा प्रतिशत किसे सत्ता तक पहुंचाएगा?

3% की आबादी.. फिर भी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, बिहार चुनाव से बदलेंगे मुसहर समाज के हालात?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.