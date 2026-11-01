वाराणसी से जेडीयू ने किया चुनाव प्रचार का आगाज, निशांत कुमार का बड़ा बयान, NDA गठबंधन के तहत लड़ना चाहते चुनाव
वाराणसी में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन, 2027 में यूपी में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:06 PM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में जदयू भी पूरी दमखम के साथ उतरना चाहती है. चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए जेडीयू ने रविवार को वाराणसी में चुनाव प्रचार का आगाज किया. जिसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित बिहार के कई मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे. यह आयोजन बनारस के लोहता रामलीला मैदान में आयोजित किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.
पूर्वांचल से चुनाव का आगाज
सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में संजय झा ने कहा कि,यह प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है हम बिहार में एनडीए के घटक दल के रूप में मिलकर के सरकार चला रहे हैं. उत्तर प्रदेश में पहले भी हम राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे है. 2027 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एक बार फिर से हम यूपी में अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं, उनसे मुलाकात की हैं. पूर्वांचल यूपी में पहले भी जदयू के पकड़ रही है, ऐसे में सिर्फ हम अपने लोगों के बीच आए है.
NDA गठबंधन के तहत लड़ना चाहते चुनाव
वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जेडीयू बिहार की पार्टी है, लेकिन पूरे देश में हमारा संगठन रहा है. नॉर्थ ईस्ट में हम काफी मजबूत रहे है. देश के दूसरे राज्य में भी हमारे विधायक और मंत्री रहे हैं. इसके पहले भी 2002 में उत्तर प्रदेश में भी हमारे दो विधायक थे और 2007 में भी एक विधायक थे. इस चुनाव में भी हम यहां NDA के घटक दल के रूप में ही चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं. हमारे शीर्ष नेता लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.
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