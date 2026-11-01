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वाराणसी से जेडीयू ने किया चुनाव प्रचार का आगाज, निशांत कुमार का बड़ा बयान, NDA गठबंधन के तहत लड़ना चाहते चुनाव

जदयू का पूर्वांचल पर फोकस ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में जदयू भी पूरी दमखम के साथ उतरना चाहती है. चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए जेडीयू ने रविवार को वाराणसी में चुनाव प्रचार का आगाज किया. जिसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित बिहार के कई मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे. यह आयोजन बनारस के लोहता रामलीला मैदान में आयोजित किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.

पूर्वांचल से चुनाव का आगाज

सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में संजय झा ने कहा कि,यह प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है हम बिहार में एनडीए के घटक दल के रूप में मिलकर के सरकार चला रहे हैं. उत्तर प्रदेश में पहले भी हम राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे है. 2027 विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एक बार फिर से हम यूपी में अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं, उनसे मुलाकात की हैं. पूर्वांचल यूपी में पहले भी जदयू के पकड़ रही है, ऐसे में सिर्फ हम अपने लोगों के बीच आए है.

जदयू ने चुनाव प्रचार का किया शंखनाद (Video Credit; ETV Bharat)