बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर JDU ने की बड़ी कार्रवाई, पत्नी के साथ पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला
जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था वही देखने को मिल रहा है. जेडीयू ने अनंत सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 24, 2026 at 6:03 PM IST
पटना : बिहार में एमएलसी चुनाव खत्म होते ही जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई की है. पार्टी ने बागी विधायक अनंत सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. यही नहीं उनकी पत्नी नीलम देवी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.
प्रदेश अध्यक्ष का एक्शन
जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस बाबत पत्र जारी किया है. पत्र में लिखा गया है कि विगत कुछ दिनों से लगातार पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने, शीर्ष नेतृत्व के लिए अमर्यादित एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और अभी-अभी सम्पन्न हुए विधान परिषद् चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध कार्य करने व दूसरे दल के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के कारण अनंत कुमार सिंह की प्राथमिक सदस्यता रद्द की जाती है.
''उन्हें अगले छह (6) वर्षों के लिए जनता दल (यूनाइटेड) से निष्कासित किया जाता है. साथ ही, पार्टी माननीय अध्यक्ष, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा सदस्य के रूप में उनकी सदस्यता अविलंब रद्द करने की अनुशंसा करती है.'' -उमेश सिंह कुशवाहा,प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू
जद(यू) के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के आदेशानुसार, मोकामा के विधायक श्री अनंत कुमार सिंह के द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों, पार्टी के दिशा-निर्देशों की अवहेलना एवं अभी संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में विरोधी दल के पक्ष में प्रचार करने तथा पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध प्रचार करने के कारण जद(यू) की उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द की जाती है। साथ ही उचित प्रावधानों के तहत विधानसभा अध्यक्ष से इनकी विधान सभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। इसके साथ ही, पूर्व विधानसभा सदस्य श्रीमती नीलम देवी को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द करते हुए अगले 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 24, 2026
पत्नी पर भी गिरी गाज
इसी के साथ ही अनंत सिह की पत्नी नीलम देवी की प्राथमिक सदस्यता भी दलविरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण रद्द की जाती है और उन्हें भी पार्टी से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है.
नीरज कुमार के खिलाफ भरी थी हुंकार
दरअसल, मोकामा के विधायक और छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह, पटना स्नातक सीट से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे. जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में खड़े थे.
मनाने की हुई थी कोशिश
मतदान से पहले अनंत सिंह को काफी मनाने की कोशिश हुई थी, हालांकि सब विफल ही साबित हुआ था. यही नहीं नीतीश कुमार से भी मिलने अनंत सिंह पहुंचे थे पर अपना फैसला नहीं बदले और नीरज कुमार के खिलाफ हुंकार भरते रहे. अनंत सिंह का कहना था कि नीरज कुमार ने विधानसभा चुनाव के वक्त उनके खिलाफ काम किया था.
9 लोगों की हत्या का जिक्र
इसी चुनाव के बीच अनंत सिंह का वह बयान भी काफी सुर्खियों में रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए 9 लोगों का मर्डर करवाया था. हालांकि बाद में वह अपने इस बयान पर सफाई भी दिए थे. उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, लालू यादव की सरकार में उनके 9 लोगों की हत्या की गई थी.
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