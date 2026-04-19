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जायबर एप-सेंट स्टीफन कॉलेज के पूर्व छात्र ने अन्य छात्रों के साथ मिलकर किया तैयार, जानिए कैसे है अलग

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज के पूर्व छात्र फलित सिजरिया ने अन्य छात्रों के साथ मिलकर के एक नया ऐप तैयार किया है. जायबर नाम के इस ऐप में की खासियत है कि यह एप एक तरह की सोच, एक जैसे फ्यूचर प्लान और एक जैसे इंटरेस्ट रखने वालों को आपस में जोड़ने का काम करेगा. इस ऐप को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ केंपस के 13 और साउथ कैंपस के एक कॉलेज सहित कुल 14 कॉलेज के स्टूडेंट ने मिलकर तैयार किया है. फलित ने बताया कि इसको तैयार करने की शुरुआत मैंने की लेकिन उसके बाद मेरे साथ धीरे-धीरे डेढ़ सौ से 200 स्टूडेंट की टीम इस ऐप को तैयार करने के लिए जुट गई, जिससे 15 दिन में यह एप बनकर तैयार हो गया है.

एक ही जैसी फ्यूचर प्लानिंग वालों को साथ लाना ऐप का उद्देश्य

अब एप बनकर तैयार हो गया है और उसका बीटा टेस्ट भी हो गया है. फलित ने बताया कि इस ऐप को बनाने के पीछे उद्देश्य है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग कम्युनिटी के अलग-अलग कोर्सेज में अलग-अलग तरह के स्टूडेंट पढ़ते हैं. इनमें बहुत सी समानताएं होती हैं. इंटरेस्ट भी एक जैसे होते हैं. एक ही जैसी फ्यूचर प्लानिंग वाले एक ही जैसे सोच विचार रखने वाले और एक ही समय में खाली रहने वाले भी स्टूडेंट होते हैं. लेकिन, उनको यह नहीं पता होता है कि उनके जैसी फ्यूचर प्लानिंग वाला या जिस समय वह खाली रहते हैं उसे समय ही दूसरा ही कोई स्टूेडेंट खाली रहता है.

फ्यूचर प्लानिंग के लिए साथ काम करने में मिलेगी मदद

अपनी फ्यूचर प्लानिंग को जिसके साथ मिलकर वह प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं या कुछ नया कर सकते हैं. मिलकर के भी इस तरह का मौका उनको नहीं मिल पाता है कि इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो. इसको ध्यान रखकर ही हमने यह ऐप तैयार किया है. जब भी कोई स्टूडेंट ऐप को ओपन करेगा तो सेम टाइम में उसी के जैसे फ्यूचर प्लानिंग, विचार रखने वाला उस समय जो भी स्टूडेंट खाली होंगे वह उनको उस ऐप पर शो करेगा उसके बाद आप उसमें कॉल पर बात भी कर सकेंगे और फिर अगर मिलना चाहेंगे तो मिलने का प्लान भी वह लोग कर सकते हैं.

जायबर एप-सेम इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट्स को जोड़ने का करेगा काम (ETV Bharat)

फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंकडइन जैसे ऐप भी लोगों को कनेक्ट करने का काम करते हैं तो यह ऐप अलग कैसे हैं? इसके जवाब में फलित ने बताया कि हमारी जनरेशन जो स्टूडेंट है. इस समय कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनमें से बहुत कम लोग फेसबुक चलाते हैं. कुछ लोगों में इंस्टाग्राम का क्रेज बढ़ा है. लेकिन, इंस्टाग्राम सिर्फ रील देखने वाला प्लेटफार्म बनकर रह गया है.

वेरीफाइड प्रोफाइल को ही शो करेगा ये एप

लिंक्डइन और बाकी सभी प्लेटफार्म पर फेक आईडी बनाकर के भी लोगों के साथ बातचीत करने का और दोस्ती करने का चलन बढ़ा है. ऐसे लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हुई है. इसलिए ये ऐप्स पूरी तरह से सेफ नहीं हैं, जबकि हमारा ऐप पूरी तरह से वेरीफाइड प्रोफाइल को ही शो करेगा. साथ ही हमारे एप में संबंधित व्यक्ति के सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई जानकारी को भी वेरीफाई करके ही उसके बारे में दूसरे व्यक्ति को जानकारी आगे बढ़ाई जाएगी. किसी भी तरह की कोई फेक जानकारी किसी दूसरे स्टूडेंट्स को जयबर एप के माध्यम से नहीं दी जा सकेगी.

एप डेवलप करने में वूमेन सिक्योरिटी का भी रखा गया ध्यान

एप को डेवलप करने वाली टीम में शामिल मिरांडा हाउस की छात्रा कौशिकी शर्मा ने बताया कि इस ऐप को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड फेक प्रोफाइल नहीं बन सकता है एक लड़की के तौर पर हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी सेफ्टी होती है जब भी हम किसी सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ता है कि कहीं कोई फेक प्रोफाइल के साथ तो नहीं हम जुड़ रहे हैं. इस तरह की समस्या इस ऐप में नहीं आने वाली है.