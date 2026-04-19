जायबर एप-सेंट स्टीफन कॉलेज के पूर्व छात्र ने अन्य छात्रों के साथ मिलकर किया तैयार, जानिए कैसे है अलग
जायबर एप-सेम इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट्स एआई के माध्यम से जोड़ने का करेगा काम, 200 स्टूडेंट्स की टीम ने 15 दिन बनाकर किया तैयार
Published : April 19, 2026 at 7:04 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज के पूर्व छात्र फलित सिजरिया ने अन्य छात्रों के साथ मिलकर के एक नया ऐप तैयार किया है. जायबर नाम के इस ऐप में की खासियत है कि यह एप एक तरह की सोच, एक जैसे फ्यूचर प्लान और एक जैसे इंटरेस्ट रखने वालों को आपस में जोड़ने का काम करेगा. इस ऐप को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ केंपस के 13 और साउथ कैंपस के एक कॉलेज सहित कुल 14 कॉलेज के स्टूडेंट ने मिलकर तैयार किया है. फलित ने बताया कि इसको तैयार करने की शुरुआत मैंने की लेकिन उसके बाद मेरे साथ धीरे-धीरे डेढ़ सौ से 200 स्टूडेंट की टीम इस ऐप को तैयार करने के लिए जुट गई, जिससे 15 दिन में यह एप बनकर तैयार हो गया है.
एक ही जैसी फ्यूचर प्लानिंग वालों को साथ लाना ऐप का उद्देश्य
अब एप बनकर तैयार हो गया है और उसका बीटा टेस्ट भी हो गया है. फलित ने बताया कि इस ऐप को बनाने के पीछे उद्देश्य है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग कम्युनिटी के अलग-अलग कोर्सेज में अलग-अलग तरह के स्टूडेंट पढ़ते हैं. इनमें बहुत सी समानताएं होती हैं. इंटरेस्ट भी एक जैसे होते हैं. एक ही जैसी फ्यूचर प्लानिंग वाले एक ही जैसे सोच विचार रखने वाले और एक ही समय में खाली रहने वाले भी स्टूडेंट होते हैं. लेकिन, उनको यह नहीं पता होता है कि उनके जैसी फ्यूचर प्लानिंग वाला या जिस समय वह खाली रहते हैं उसे समय ही दूसरा ही कोई स्टूेडेंट खाली रहता है.
फ्यूचर प्लानिंग के लिए साथ काम करने में मिलेगी मदद
अपनी फ्यूचर प्लानिंग को जिसके साथ मिलकर वह प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं या कुछ नया कर सकते हैं. मिलकर के भी इस तरह का मौका उनको नहीं मिल पाता है कि इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो. इसको ध्यान रखकर ही हमने यह ऐप तैयार किया है. जब भी कोई स्टूडेंट ऐप को ओपन करेगा तो सेम टाइम में उसी के जैसे फ्यूचर प्लानिंग, विचार रखने वाला उस समय जो भी स्टूडेंट खाली होंगे वह उनको उस ऐप पर शो करेगा उसके बाद आप उसमें कॉल पर बात भी कर सकेंगे और फिर अगर मिलना चाहेंगे तो मिलने का प्लान भी वह लोग कर सकते हैं.
फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंकडइन जैसे ऐप भी लोगों को कनेक्ट करने का काम करते हैं तो यह ऐप अलग कैसे हैं? इसके जवाब में फलित ने बताया कि हमारी जनरेशन जो स्टूडेंट है. इस समय कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनमें से बहुत कम लोग फेसबुक चलाते हैं. कुछ लोगों में इंस्टाग्राम का क्रेज बढ़ा है. लेकिन, इंस्टाग्राम सिर्फ रील देखने वाला प्लेटफार्म बनकर रह गया है.
वेरीफाइड प्रोफाइल को ही शो करेगा ये एप
लिंक्डइन और बाकी सभी प्लेटफार्म पर फेक आईडी बनाकर के भी लोगों के साथ बातचीत करने का और दोस्ती करने का चलन बढ़ा है. ऐसे लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हुई है. इसलिए ये ऐप्स पूरी तरह से सेफ नहीं हैं, जबकि हमारा ऐप पूरी तरह से वेरीफाइड प्रोफाइल को ही शो करेगा. साथ ही हमारे एप में संबंधित व्यक्ति के सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई जानकारी को भी वेरीफाई करके ही उसके बारे में दूसरे व्यक्ति को जानकारी आगे बढ़ाई जाएगी. किसी भी तरह की कोई फेक जानकारी किसी दूसरे स्टूडेंट्स को जयबर एप के माध्यम से नहीं दी जा सकेगी.
एप डेवलप करने में वूमेन सिक्योरिटी का भी रखा गया ध्यान
एप को डेवलप करने वाली टीम में शामिल मिरांडा हाउस की छात्रा कौशिकी शर्मा ने बताया कि इस ऐप को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड फेक प्रोफाइल नहीं बन सकता है एक लड़की के तौर पर हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी सेफ्टी होती है जब भी हम किसी सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ता है कि कहीं कोई फेक प्रोफाइल के साथ तो नहीं हम जुड़ रहे हैं. इस तरह की समस्या इस ऐप में नहीं आने वाली है.
एप को डेवलप करने में लगा 15 दिन का समय
कौशिकी ने बताया कि इस एप को डेवलप करने में हमें 15 दिन का समय लगा है. अभी एप तैयार है और यह डीयू स्टूडेंट के बीच में एक बज क्रिएट कर चुका है. यह एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को जोड़ने का मौका देता है. अभी हमने इसमें सिर्फ सबसे पहले एक दूसरे के बारे में सेम इंटरेस्ट को बताने वाला फीचर डाला है. आगे हम इसमें कम्युनिटी वाला फीचर भी जोड़ने वाले हैं ताकि ड्रामा समिति, आर्ट सोसाइटी कल्चर सोसायटी जैसे समान कम्युनिटी के एक दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट भी आपस में जुड़ सकें और अपनी नेटवर्किंग कर सकें.
लोकेशन को शो करने का भी होगा ऑप्शन
प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्किंग करने के लिए यह एप बहुत ही कारगर साबित होगा. इसके अलावा कुछ समय के बाद हम इसमें लोकेशन को शो करने का भी ऑप्शन देंगे ताकि लोग जगह की जानकारी लेकर के आपस में मिल भी सकें और अपनी नेटवर्किंग कर सकें. कौशिकी ने बताया कि इस ऐप को अभी हमने 14 कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ही ओपन किया है. अब हम उनसे फीडबैक ले रहे हैं. फीडबैक के आधार पर हम इसमें फीचर को बढ़ाते चले जाएंगे. आगे हम इसको इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के लिए भी ओपन करेंगे और उसके बाद फिर इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा.
अभी अपने पियर से कनेक्ट होने में होती है दिक्कत
जायबर एप को डाउनलोड करने वाली टीम में शामिल हिंदू कॉलेज की छात्रा गौरी बिश्नोई ने बताया कि अभी तक हमें अपने पियर से कनेक्ट करने में दिक्कत होती है हमें नहीं पता होता है कि हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं, जिनके इंटरेस्ट हमारी तरह ही हैं और वह हमारे जैसे ही फ्यूचर प्लान रखते हैं तो इस ऐप के माध्यम से हम ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे. जबकि अभी मौजूदा जो प्लेटफार्म फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंकडिन है वह हमें इस तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अपने सिमिलर इंटरेस्ट वाले पियर के बारे में पता चल सके.
इस एप से पियर की दूर होगी समस्या
इस ऐप के माध्यम से हमें सिमिलर इंटरेस्ट वाले अपने पियर से कनेक्ट करने में आसानी होगी और लोग इसका इस्तेमाल करने के बाद जिस तरह का फीडबैक देंगे उसके आधार पर इसके फीचर्स को और बढ़ाया जाएगा. गौरी ने बताया कि यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट द्वारा तैयार किया गया पहला टेक प्लेटफार्म होगा. अभी तक डीयू स्टूडेंट की ओर से इस तरह का कोई भी टेक प्लेटफार्म तैयार नहीं किया गया है.
एप लॉन्च की फंडिंग के लिए चल रही बातचीत
एप बनाने वाली टीम में शामिल श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट भविष्य काड़िया ने बताया कि अभी तक का तो ऐप को डेवलप करने का खर्च जो इसके फाउंडर हैं उन्होंने ही उठाया है. इसके अलावा एप का बीटा टेस्ट हो जाने के बाद हम इसको जब लॉन्च करने की फंडिंग के लिए हमारे देश को जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर से भी बातचीत चल रही है. इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह के स्टार्टअप के लिए मदद करना चाहते हैं. ऐसे लोगों से भी हम संपर्क में हैं.
स्टार्टअप इंडिया के साथ भी फंडिंग को लेकर बातचीत
एक बार बीटा टेस्ट सफल होने के बाद हम इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद ये प्ले स्टोर और बहुत सारे प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा. विशेष तौर पर डीयू के 14 कॉलेज के स्टूडेंट इसको इस्तेमाल कर पाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको आगे ले जाएंगे. स्टार्टअप इंडिया के साथ भी फंडिंग को लेकर चल रही बात
डीयू के 14 कॉलेज के स्टूडेंटस के लिए लॉन्च होगा एप
- हिंदू कॉलेज
- मिरांडा हाउस
- हंसराज कॉलेज
- श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स
- शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज
- किरोड़ीमल कॉलेज
- सेंट स्टीफंस कॉलेज
- श्री वेंकटेश्वर कॉलेज
- लेडी श्री राम कॉलेज
- रामजस कॉलेज
- गार्गी कॉलेज
- जीसस एंड मैरी कॉलेज
- दौलत राम कॉलेज
- इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन
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