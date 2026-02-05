ETV Bharat / bharat

20 करोड़ रुपये के टैक्स नहीं चुकाया तो जयललिता की प्रॉपर्टी नीलाम होगी

आयकर विभाग ने हाई कोर्ट को बताया कि अगर आयकर और वेल्थ टैक्स का बकाया नहीं चुकाने पर वह जयललिता की प्रॉपर्टी नीलाम कर देगा.

former Tamil Nadu CM Jayalalithaa
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता (file photo-ETV Bharat)
चेन्नई: आयकर विभाग ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि अगर लगभग 20 करोड़ रुपये का बकाया आयकर और वेल्थ टैक्स नहीं चुकाया गया तो वह दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की प्रॉपर्टी की नीलामी की कार्रवाई शुरू करेगा.

विभाग ने जयललिता के बड़े भाई की बेटी और उनकी घोषित कानूनी वारिस दीपा को नोटिस जारी किया था, जिसमें 13 करोड़ रुपये का बकाया आयकर मांगा गया था. दीपा ने इस नोटिस को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उनके भाई दीपक, जो एक और कानूनी वारिस हैं, को भी केस में पार्टी बनाया गया.

पिछली सुनवाई के दौरान, दीपा के वकील ने कहा कि विभाग ने शुरू में 36 करोड़ रुपये की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया था, उसके बाद 13 करोड़ रुपये की मांग करते हुए एक और नोटिस जारी किया गया. वकील ने कहा कि सही रकम साफ-साफ बताए जाने के बाद वारिस बकाया रकम देने को तैयार थे.

इस पर ध्यान देते हुए, हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को कथित बकाए का विवरण कैलकुलेशन जमा करने का निर्देश दिया और रिकवरी की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकने का आदेश दिया.

इसके बाद, आयकर विभाग ने एक जवाबी हलफ़नामा दायर किया जिसमें बताया गया कि 31 जनवरी, 2026 तक, ब्याज़ मिलाकर बकाया आयकर 9,00,17,962 रुपये था, जबकि बकाया वेल्थ टैक्स 11,08,08,730 रुपये था.

आयकर विभाग के हलफनामे में यह भी बताया गया है कि दीपक, जिन्हें जयललिता का वारिस घोषित किया गया है, छह इंस्टॉलमेंट में 6,75,32,342 रुपये देने के लिए सहमत हुए थे और 1,12,50,000 रुपये पहले ही दे चुके हैं. टैक्स बकाया के लिए, जयललिता के जीवित रहते हुए भी कुछ प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी गई थीं. हलफनामें में यह भी कहा गया है कि अगर टैक्स बकाया नहीं दिया जाता है, तो फ्रीज की गई प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस सरवनन द्वारा की जाएगी.

