ETV Bharat / bharat

20 करोड़ रुपये के टैक्स नहीं चुकाया तो जयललिता की प्रॉपर्टी नीलाम होगी

चेन्नई: आयकर विभाग ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि अगर लगभग 20 करोड़ रुपये का बकाया आयकर और वेल्थ टैक्स नहीं चुकाया गया तो वह दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की प्रॉपर्टी की नीलामी की कार्रवाई शुरू करेगा.

विभाग ने जयललिता के बड़े भाई की बेटी और उनकी घोषित कानूनी वारिस दीपा को नोटिस जारी किया था, जिसमें 13 करोड़ रुपये का बकाया आयकर मांगा गया था. दीपा ने इस नोटिस को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उनके भाई दीपक, जो एक और कानूनी वारिस हैं, को भी केस में पार्टी बनाया गया.

पिछली सुनवाई के दौरान, दीपा के वकील ने कहा कि विभाग ने शुरू में 36 करोड़ रुपये की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया था, उसके बाद 13 करोड़ रुपये की मांग करते हुए एक और नोटिस जारी किया गया. वकील ने कहा कि सही रकम साफ-साफ बताए जाने के बाद वारिस बकाया रकम देने को तैयार थे.

इस पर ध्यान देते हुए, हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को कथित बकाए का विवरण कैलकुलेशन जमा करने का निर्देश दिया और रिकवरी की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकने का आदेश दिया.