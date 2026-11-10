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आर्मी ऑफिसर की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में सेना का जवान गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

कोलकाता: शहर में एक सैन्य आवासीय परिसर में आर्मी ऑफिसर की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की. पुलिस अधिकारी ने कहा, लड़की की मां की शिकायत के बाद रविवार रात को हेस्टिंग्स थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसी रात पीड़िता का अस्पताल में मेडिकल टेस्ट हुआ.

शिकायत के अनुसार, यह घटना 5 नवंबर गुरुवार दोपहर की है, जब आर्मी ऑफिसर की बेटी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आवासीय परिसर के अंदर एक पार्क में गई थी.