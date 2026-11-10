आर्मी ऑफिसर की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में सेना का जवान गिरफ्तार
कोलकाता के एक सैन्य आवासीय परिसर में यह घटना हुई, जब आर्मी ऑफिसर की नाबालिग बेटी पार्क में गई थी.
Published : November 10, 2026 at 8:54 PM IST
कोलकाता: शहर में एक सैन्य आवासीय परिसर में आर्मी ऑफिसर की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की. पुलिस अधिकारी ने कहा, लड़की की मां की शिकायत के बाद रविवार रात को हेस्टिंग्स थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसी रात पीड़िता का अस्पताल में मेडिकल टेस्ट हुआ.
शिकायत के अनुसार, यह घटना 5 नवंबर गुरुवार दोपहर की है, जब आर्मी ऑफिसर की बेटी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आवासीय परिसर के अंदर एक पार्क में गई थी.
कोलकाता पुलिस अधिकारी ने कहा, "आरोपी की पहचान तब हुई जब अधिकारियों ने आवासीय परिसर से CCTV फुटेज की जांच की. हमने घटना के समय पार्क में तैनात सुरक्षाकर्मियों के बयान भी दर्ज किए हैं. जांच चल रही है."
उन्होंने कहा कि आरोपी जवान, जो परिसर में सुरक्षा के लिए तैनात था, लड़की के पास आया और कहा जाता है कि उसने उसके साथ गंदी हरकतें कीं.
पुलिस में दर्ज शिकायत में आगे कहा गया है कि आरोपी नाबालिग लड़की को दूसरी जगह ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की. इससे नाबालिग के होंठ पर गंभीर चोट लग गई. जब लड़की चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसे जाने दिया. उसकी चीख सुनकर पार्क में तैनात अन्य सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे. बच्ची ने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों को अपने साथ हुई मारपीट के बारे में बताया और बाद में घर लौटकर अपनी मां को घटना के बारे में बताया.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "बच्ची का अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया है. इसके अलावा, घटना के समय बच्ची ने जो कपड़े पहने थे, उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है."
पुलिस ने आगे बताया कि सेना के जवान को रविवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था.
फिलहाल, पुलिस ने आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, उसे कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया.
यह भी पढ़ें- पुलिस इंस्पेक्टर ने व्हाट्सऐप ग्रुप में CM शुभेंदु के खिलाफ की अपमानजनक टिप्पणी, सस्पेंड