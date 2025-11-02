JNU भारतीय राजनीति की नर्सरी, जहां लोकतंत्र अब भी जीवित है, जानिए कैसे
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का छात्र संघ भारतीय विश्वविद्यालय राजनीति का सबसे सशक्त, विचारशील और लोकतांत्रिक मंच माना जाता है.
Published : November 2, 2025 at 2:20 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का छात्र संघ भारतीय विश्वविद्यालय राजनीति का सबसे सशक्त, विचारशील और लोकतांत्रिक मंच माना जाता है. 1971 में जब पहली बार छात्र संघ के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह विश्वविद्यालय आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति के कई बड़े चेहरों को जन्म देगा. वर्ष 2025 में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है. ऐसे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) के 55 वर्षों के इतिहास पर नजर डालना दिलचस्प होगा, जहां से कई छात्र नेता संसद, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय दलों के शीर्ष पदों तक पहुंचे.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया कि जेएनयू के शुरुआती दशकों में वामपंथी विचारधारा का प्रभाव सबसे गहरा रहा. इसी दौर में छात्र संघ के अध्यक्ष बने प्रकाश करात और सीताराम येचुरी, जो आगे चलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव बने. दोनों नेताओं ने वामपंथी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा दी. इसी अवधि में छात्र नेता देव प्रसाद त्रिपाठी भी उभरे, जिन्होंने बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के महामंत्री और राज्यसभा सदस्य के रूप में पहचान बनाई.
प्रो. आनंद कुमार बताया कि महिला नेतृत्व के क्षेत्र में डॉ. वंदना मिश्रा का नाम प्रमुख है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ नगर निगम के मेयर पद का चुनाव लड़ा और सामाजिक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. वहीं, छात्र राजनीति के इतिहास में सबसे प्रेरणादायक नामों में एक चंद्रशेखर प्रसाद का है, जो आईसा (AISA) से दो बार अध्यक्ष चुने गए. उन्होंने बिहार में सीपीआई(एमएल) के माध्यम से जन जागरण का आंदोलन चलाया, पर माफिया के हाथों उनकी हत्या कर दी गई. वे जेएनयू छात्र राजनीति के साहस और आदर्श के प्रतीक बन गए.
कांग्रेस में चमके जेएनयू के कई चेहरे: जेएनयू ने कांग्रेस को भी कई नेता दिए हैं. उन्होंने बताया कि नसीर अहमद कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य बने, जबकि शकील अहमद बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं. हाल के वर्षों में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए और दो बार लोकसभा चुनाव लड़े. संदीप सिंह, जो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बने. प्रो. आनंद कुमार ने बताया कि कांग्रेस से जुड़े एक और बड़ा नाम अशोक तंवर का है, जिन्होंने जेएनयू में तीन बार छात्र संघ चुनाव लड़े बाद में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बने और दो बार लोकसभा सदस्य रहे.
समाजवादी और दक्षिणपंथी पथ पर भी पहचान: समाजवादी धारा से दिग्विजय सिंह जैसे नेता उभरे, जो जेएनयू छात्र संघ के महामंत्री रहे और बाद में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में मंत्री बने. बाद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुने गए. वहीं दक्षिणपंथी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के मंच से चुनाव जीतने वाले जतिन मोहंती आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं.
पारदर्शिता और लोकतंत्र की मिसाल: प्रो. आनंद कुमार ने बताया कि वर्ष 1971 से अब तक करीब 55 अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारी चुने जा चुके हैं. इनमें से लगभग 20 प्रतिशत नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि बाकी ने अध्यापन, पत्रकारिता, सामाजिक संगठन और नीति अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने बताया कि जेएनयू चुनावों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी पारदर्शिता रही है. यहां चुनाव पूरी तरह छात्रों द्वारा आयोजित होती हैं. धनबल और बाहुबल का यहां कोई स्थान नहीं है. जेएनयू छात्र संघ चुनाव में हाथ से लिखे पोस्टर, बहस, विचारों की टकराहट और लोकतांत्रिक मर्यादा इस परंपरा की पहचान हैं.
विचारों का विश्वविद्यालय, राजनीति की प्रयोगशाला: आज जब कई विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति बाहरी हस्तक्षेप और पैसे के प्रभाव से प्रभावित होती दिखती है, जेएनयू अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. जहां विचार और संवाद ही असली ताकत हैं. यह वही परिसर है, जिसने भारतीय राजनीति को ऐसे नेता दिए, जिन्होंने न केवल सत्ता की राजनीति की बल्कि विचार और मूल्य आधारित राजनीति की परंपरा को भी जीवित रखा है.
कौन हैं प्रोफेसर आनंद कुमार?
प्रोफेसर आनंद कुमार का जन्म वाराणसी के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में हुआ. उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से बीएससी और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर किया. आगे की पढ़ाई के लिए वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) आए, जहां से 1975 में एमफिल किया. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त कर उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में पीएचडी पूरी की. प्रोफेसर आनंद कुमार ने बीएचयू में 10 वर्ष तक अध्यापन किया और 1990 से जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर बने. 1998 में प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हुए और सेवानिवृत्ति तक अपने विद्यार्थियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे.
