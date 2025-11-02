ETV Bharat / bharat

JNU भारतीय राजनीति की नर्सरी, जहां लोकतंत्र अब भी जीवित है, जानिए कैसे

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का छात्र संघ भारतीय विश्वविद्यालय राजनीति का सबसे सशक्त, विचारशील और लोकतांत्रिक मंच माना जाता है. 1971 में जब पहली बार छात्र संघ के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह विश्वविद्यालय आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति के कई बड़े चेहरों को जन्म देगा. वर्ष 2025 में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है. ऐसे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) के 55 वर्षों के इतिहास पर नजर डालना दिलचस्प होगा, जहां से कई छात्र नेता संसद, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय दलों के शीर्ष पदों तक पहुंचे.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया कि जेएनयू के शुरुआती दशकों में वामपंथी विचारधारा का प्रभाव सबसे गहरा रहा. इसी दौर में छात्र संघ के अध्यक्ष बने प्रकाश करात और सीताराम येचुरी, जो आगे चलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव बने. दोनों नेताओं ने वामपंथी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा दी. इसी अवधि में छात्र नेता देव प्रसाद त्रिपाठी भी उभरे, जिन्होंने बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के महामंत्री और राज्यसभा सदस्य के रूप में पहचान बनाई.

पूर्व प्रो. आनंद कुमार, समाजशास्त्र विभाग, जेएनयू (ETV Bharat)

प्रो. आनंद कुमार बताया कि महिला नेतृत्व के क्षेत्र में डॉ. वंदना मिश्रा का नाम प्रमुख है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ नगर निगम के मेयर पद का चुनाव लड़ा और सामाजिक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई. वहीं, छात्र राजनीति के इतिहास में सबसे प्रेरणादायक नामों में एक चंद्रशेखर प्रसाद का है, जो आईसा (AISA) से दो बार अध्यक्ष चुने गए. उन्होंने बिहार में सीपीआई(एमएल) के माध्यम से जन जागरण का आंदोलन चलाया, पर माफिया के हाथों उनकी हत्या कर दी गई. वे जेएनयू छात्र राजनीति के साहस और आदर्श के प्रतीक बन गए.

कांग्रेस में चमके जेएनयू के कई चेहरे: जेएनयू ने कांग्रेस को भी कई नेता दिए हैं. उन्होंने बताया कि नसीर अहमद कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य बने, जबकि शकील अहमद बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं. हाल के वर्षों में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए और दो बार लोकसभा चुनाव लड़े. संदीप सिंह, जो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बने. प्रो. आनंद कुमार ने बताया कि कांग्रेस से जुड़े एक और बड़ा नाम अशोक तंवर का है, जिन्होंने जेएनयू में तीन बार छात्र संघ चुनाव लड़े बाद में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बने और दो बार लोकसभा सदस्य रहे.