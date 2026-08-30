ETV Bharat / bharat

बंगाल में पंडित नेहरू की मूर्ति उखाड़कर जंगल में फेंकने का आरोप, कांग्रेस ने जताया रोष

बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ( ETV Bharat )

कोलकाता: देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को उखाड़कर पास के जंगल में फेंकने के आरोपों के बाद दुर्गापुर में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस ने मूर्ति को तुरंत वापस लगाने और इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है. बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि यह सिर्फ मूर्ति का अपमान नहीं है, बल्कि यह घटना देश की आजादी की लड़ाई, लोकतांत्रिक विरासत और आधुनिक भारत के निर्माण के इतिहास से जुड़ी हुई है. आरोप है कि दुर्गापुर में हर्षवर्धन प्राइमरी स्कूल के पास एक मेडिटेशन सेंटर के सामने लंबे समय से लगी नेहरू की मूर्ति को क्रेन से हटाकर पास के जंगल में फेंक दिया गया. जैसे ही यह घटना सामने आई, स्थानीय राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया. इसके विरोध में, जिला कांग्रेस लीडरशिप ने प्रदर्शन किया और मांग की कि प्रशासन मूर्ति को उसकी असली जगह पर वापस स्थापित करे. जिला कांग्रेस अध्यक्ष देबेश चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि BJP ने जानबूझकर देश के पहले प्रधानमंत्री की मूर्ति का अपमान किया. उन्होंने कहा, "यह भारत की आजादी की लड़ाई, हमारे इतिहास और देश की लोकतांत्रिक विरासत का घोर अपमान है." उन्होंने सवाल किया कि क्या राजनीतिक विरोध देश के इतिहास में इतने अहम व्यक्ति की मूर्ति को तोड़कर या हटाकर कभी जताया जाना चाहिए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर ने भी घटना की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा, "पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ कांग्रेस के एक नेता नहीं थे; वे एक स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे." उन्होंने कहा कि नेहरू की मूर्ति को उखाड़कर जंगल में फेंकना किसी भी तरह से एक सामान्य मामला नहीं माना जा सकता.