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बंगाल में पंडित नेहरू की मूर्ति उखाड़कर जंगल में फेंकने का आरोप, कांग्रेस ने जताया रोष

पंडित नेहरू की मूर्ति उखाड़ने की घटना पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि BJP ने जानबूझकर देश के पहले प्रधानमंत्री की मूर्ति का अपमान किया.

Jawaharlal Nehru statue removed and dumped in forest in Durgapur West Bengal, congress condemns
बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 9:00 PM IST

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कोलकाता: देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को उखाड़कर पास के जंगल में फेंकने के आरोपों के बाद दुर्गापुर में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस ने मूर्ति को तुरंत वापस लगाने और इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है. बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि यह सिर्फ मूर्ति का अपमान नहीं है, बल्कि यह घटना देश की आजादी की लड़ाई, लोकतांत्रिक विरासत और आधुनिक भारत के निर्माण के इतिहास से जुड़ी हुई है.

आरोप है कि दुर्गापुर में हर्षवर्धन प्राइमरी स्कूल के पास एक मेडिटेशन सेंटर के सामने लंबे समय से लगी नेहरू की मूर्ति को क्रेन से हटाकर पास के जंगल में फेंक दिया गया. जैसे ही यह घटना सामने आई, स्थानीय राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया. इसके विरोध में, जिला कांग्रेस लीडरशिप ने प्रदर्शन किया और मांग की कि प्रशासन मूर्ति को उसकी असली जगह पर वापस स्थापित करे.

जिला कांग्रेस अध्यक्ष देबेश चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि BJP ने जानबूझकर देश के पहले प्रधानमंत्री की मूर्ति का अपमान किया. उन्होंने कहा, "यह भारत की आजादी की लड़ाई, हमारे इतिहास और देश की लोकतांत्रिक विरासत का घोर अपमान है." उन्होंने सवाल किया कि क्या राजनीतिक विरोध देश के इतिहास में इतने अहम व्यक्ति की मूर्ति को तोड़कर या हटाकर कभी जताया जाना चाहिए.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर ने भी घटना की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा, "पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ कांग्रेस के एक नेता नहीं थे; वे एक स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे." उन्होंने कहा कि नेहरू की मूर्ति को उखाड़कर जंगल में फेंकना किसी भी तरह से एक सामान्य मामला नहीं माना जा सकता.

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेहरू को लेकर राजनीतिक मतभेद कोई नई बात नहीं हैं. स्वतंत्रता के बाद नीति-निर्माण और अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति और औद्योगिकीकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भूमिका को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है. इसके बावजूद, कांग्रेस का यह रुख है कि स्वतंत्रता संग्राम और संवैधानिक लोकतंत्र में उनकी ऐतिहासिक भूमिका इन राजनीतिक विवादों से परे है.

शुभांकर ने इस भावना को दोहराते हुए कहा, "राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करने का अधिकार नहीं है."

कांग्रेस ने व्यापक आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी
इतिहास को मिटाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए, कांग्रेस ने - राज्य और स्थानीय दोनों स्तरों पर - प्रशासन और पुलिस के सामने दो मुख्य मांगें रखी हैं: पहली, नेहरू की मूर्ति को उचित सम्मान के साथ उसके मूल स्थान पर तुरंत स्थापित किया जाए; और दूसरी, इस घटना में शामिल लोगों की तुरंत पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए.

कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो पार्टी इस मुद्दे पर व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू कर सकती है.

हालांकि, दुर्गापुर पूर्व से भाजपा विधायक चंद्र शेखर बंद्योपाध्याय ने इस पूरी घटना के लिए कांग्रेस की अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि भाजपा का मूर्ति हटाने से कोई संबंध नहीं है और न ही वह ऐसे कृत्यों का समर्थन करती है. उनका दावा है कि बदलते राजनीतिक माहौल में, तृणमूल के कई सदस्य कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए विवाद खड़े कर रहे हैं.

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