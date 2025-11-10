ETV Bharat / bharat

ध्वस्त किया जाएगा दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बनेगी स्पोर्ट्स सिटी!

दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ( ANI )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली: देश की राजधानी में स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को ध्वस्त किया जाएगा और उस स्थान पर स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी. खेल मंत्रालय के सूत्र ने सोमवार को यह जानकारी दी. सूत्र ने बताया कि स्पोर्ट्स सिटी में सभी प्रमुख खेलों के लिए सुविधाएं होंगी और खिलाड़ियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी. स्टेडियम के 102 एकड़ क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह योजना केवल एक प्रस्ताव है और इसलिए परियोजना की समय-सीमा और अनुमानित लागत अभी तक तय नहीं की गई है. मंत्रालय के सूत्र ने कहा, "स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया जाएगा. परियोजना शुरू होने पर स्टेडियम के अंदर स्थित सभी कार्यालय, जिनमें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA), राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) और आयकर विभाग शामिल हैं, को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "वर्तमान में स्टेडियम के अंतर्गत आने वाली 100 एकड़ से अधिक भूमि का अच्छी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है. स्पोर्ट्स सिटी यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे पास प्रमुख खेलों के लिए मेजबानी की सुविधाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रतिस्पर्धा करते समय एथलीटों के लिए आवास की व्यवस्था हो और यहां तक कि मनोरंजन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हों." जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (ANI) इस स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय भी है, जो इस स्थल का मालिक है, तथा सरकार की प्रमुख खेलो इंडिया परियोजना का कार्यालय भी है. स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के लिए शहरी विकास मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल की आवश्यकता होगी. प्रक्रिया लंबी होने के कारण, इस पर तुरंत काम शुरू होना संभव नहीं है. सूत्र ने कहा, "यह अभी एक विचार है, लेकिन देखते हैं कि व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility study) कैसे काम करता है. लेकिन मंत्रालय इस पर आगे बढ़ने को लेकर बहुत गंभीर है." कतर और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर स्पोर्ट्स सिटी

सूत्र के मुताबिक, कतर और ऑस्ट्रेलिया के खेल शहरों का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि स्पोर्ट्स सिटी के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा सके. खेल मंत्री मनसुख मांडविया हाल ही में दोहा में थे. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने वहां खेल शहर का दौरा किया.