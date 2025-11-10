ETV Bharat / bharat

ध्वस्त किया जाएगा दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बनेगी स्पोर्ट्स सिटी!

प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 102 एकड़ क्षेत्र में फैला है. इसे ध्वस्त कर यहां स्पोर्ट्स सिटी बनाने की तैयारी चल रही है.

Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi will be dismantled to create Sports City govt source
दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (ANI)
By PTI

Published : November 10, 2025 at 6:24 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी में स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को ध्वस्त किया जाएगा और उस स्थान पर स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी. खेल मंत्रालय के सूत्र ने सोमवार को यह जानकारी दी. सूत्र ने बताया कि स्पोर्ट्स सिटी में सभी प्रमुख खेलों के लिए सुविधाएं होंगी और खिलाड़ियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी. स्टेडियम के 102 एकड़ क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह योजना केवल एक प्रस्ताव है और इसलिए परियोजना की समय-सीमा और अनुमानित लागत अभी तक तय नहीं की गई है.

मंत्रालय के सूत्र ने कहा, "स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया जाएगा. परियोजना शुरू होने पर स्टेडियम के अंदर स्थित सभी कार्यालय, जिनमें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA), राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) और आयकर विभाग शामिल हैं, को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा."

उन्होंने आगे कहा, "वर्तमान में स्टेडियम के अंतर्गत आने वाली 100 एकड़ से अधिक भूमि का अच्छी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है. स्पोर्ट्स सिटी यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे पास प्रमुख खेलों के लिए मेजबानी की सुविधाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रतिस्पर्धा करते समय एथलीटों के लिए आवास की व्यवस्था हो और यहां तक कि मनोरंजन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हों."

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम
जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (ANI)

इस स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय भी है, जो इस स्थल का मालिक है, तथा सरकार की प्रमुख खेलो इंडिया परियोजना का कार्यालय भी है.

स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के लिए शहरी विकास मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल की आवश्यकता होगी. प्रक्रिया लंबी होने के कारण, इस पर तुरंत काम शुरू होना संभव नहीं है. सूत्र ने कहा, "यह अभी एक विचार है, लेकिन देखते हैं कि व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility study) कैसे काम करता है. लेकिन मंत्रालय इस पर आगे बढ़ने को लेकर बहुत गंभीर है."

कतर और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर स्पोर्ट्स सिटी
सूत्र के मुताबिक, कतर और ऑस्ट्रेलिया के खेल शहरों का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि स्पोर्ट्स सिटी के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा सके. खेल मंत्री मनसुख मांडविया हाल ही में दोहा में थे. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने वहां खेल शहर का दौरा किया.

दोहा स्पोर्ट्स सिटी 617 एकड़ में फैली हुई है. इसमें एक अकादमी के अलावा फुटबॉल, एक्वेटिक्स और 13 विभिन्न इनडोर खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसमें एक विशेष ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स मेडिसिन अस्पताल भी है.

ऑस्ट्रेलिया की बहुउद्देशीय सुविधाओं में मेलबोर्न स्थित डॉकलैंड्स स्टेडियम शामिल है, जो क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी और सॉकर की मेजबानी कर सकता है.

अहमदाबाद का सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी एक उदाहरण है, जहां क्रिकेट, तैराकी, टेनिस और एथलेटिक्स जैसी कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं. यह 250 एकड़ में फैला है और 4600 करोड़ रुपये की लागत से बना है. अहमदाबाद शहर वर्तमान में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगा रहा है और इस महीने के अंत में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी इसे मिल जाएगी.

सूत्र ने कहा, "जेएलएन परियोजना भी बड़े पैमाने पर होगी. इस परियोजना से यह सुनिश्चित होगा कि जेएलएन के अंदर जो मौजूदा बुनियादी ढांचा ढह रहा था, उसका पुनर्निर्माण हो सकेगा."

जेएलएन स्टेडियम के बारे में
जेएलएन स्टेडियम का निर्माण 1982 में एशियाई खेलों के लिए किया गया था. बाद में, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए इसे 900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्निर्मित किया गया. हाल ही में जेएलएन स्टेडियम में विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसके लिए इसमें एक और बदलाव किया गया और प्रसिद्ध मोंडो ट्रैक बनाया गया.

एक प्रमुख एथलेटिक्स स्थल होने के अलावा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक फुटबॉल पिच भी है जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजित किए जा चुके हैं. यहां 1984 और 1991 में कुछ क्रिकेट वनडे मैचों का भी आयोजन किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से आईसीसी ने स्टेडियम को क्रिकेट खेल के लिए उपयुक्त नहीं पाया था. इस स्टेडियम का उपयोग गैर-खेल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता है तथा यहां नियमित रूप से भारतीय और अंतरराष्ट्रीय गायकों के संगीत कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं. भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने हाल ही में ऐसे आयोजनों के लिए बुकिंग मूल्य में वृद्धि की है.

