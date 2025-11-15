ETV Bharat / bharat

जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी बनेंगी हरियाणा की बहू; 18 को नेशनल किक बॉक्सर साहिल संग लेंगी सात फेरे

मेरठ: अपनी मेहनत और कोशिशों के बल पर जेवलिन थ्रो में बुलंदियां छूकर देश को कई मेडल दिलाने वाली मेरठ के बहादुरपुर गांव की अन्नू रानी अब दुल्हन बनने जा रही हैं. हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले नेशनल किक बॉक्सर साहिल संग अन्नू रानी 18 नवंबर को शादी करेंगी.

अपने हुनर से इंटरनेशनल लेवल पर देश दुनिया में पहचान बना चुकीं भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी का जन्म 28 अगस्त 1992 को किसान परिवार में हुआ था. अर्जुन अवार्डी अन्नू रानी जिस साहिल के साथ सात फेरे लेने वाली हैं उनका परिवार रोहतक की जनता कॉलोनी में रहता है. साहिल मूल रूप से रोहतक के सांपला गांव के रहने वाले हैं.

अन्नू रानी के भाई उपेंद्र ने बताया क उनकी बहन लगभग 15 साल से खेल रही हैं. अपने खेल से उन्होंने देश का नाम रोशन किया है. भाई ने बताया कि शादी घर से ही होगी. परिवार के सभी लोग इसमें शामिल होंगे. शादी को लेकर हर कोई उत्साहित है. वह भी अब अपनी बहन की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं.

अन्नू रानी के पिता अमरपाल सिंह ने बताया कि उनकी बेटी ने बहुत मेहनत की है. आज उनकी अपनी बेटी की वजह से हर जगह उनको सम्मान मिल रहा है. बेटियां किसी से कम नहीं होतीं, ये उनकी बेटी ने साबित किया है. ये बात सच है कि शुरुआत में वे बेटी की खेलों में रुचि के खिलाफ थे, लेकिन उसने बहुत मेहनत की. अन्नू ने ईटीवी भारत को बताया था कि शुरुआत में उनके पास खेल के ज्यादा साधन नहीं थे. वह गन्ने को ही भाला बनाकर खेत में प्रेक्टिस करती थीं.

साहिल किक बॉक्सर हैं और 4 बार नेशनल चैंपियन रहे हैं. साहिल के नाम पर कई उपलब्धियां हैं. उन्होंने इसी जुलाई में छत्तीसगढ़ में नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. साहिल के पिता रवि केंद्र सरकार के EPFO में काम करते हैं. जबकि, उनकी मां मुकेश देवी हाउस वाइफ हैं.