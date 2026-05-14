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हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के दो आरोपियों ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा था कि हाईकोर्ट ने तथ्यों और कानून दोनों में गंभीर गलती की है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा था कि हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर जो टिप्पणियां की थीं, वो पूरी तरह गलत और तथ्यों के विपरीत थीं. जिसके बाद दोनों आरोपियों ने 12 मई को हल्द्वानी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट की डिफॉल्ट बेल को कर दिया था रद्द: गौर हो कि 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की दो सदस्यीय पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से दो मुख्य आरोपियों जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को दी गई डिफॉल्ट बेल को रद्द कर दिया था. साथ ही उन्हें दो हफ्ते के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे.

हल्द्वानी: बहुचर्चित बनभूलपुरा हिंसा मामले में आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब ने हल्द्वानी एडीजे प्रथम की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिफॉल्ट जमानत रद्द किए जाने के बाद दोनों ने कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. इस मामले में पहले मास्टरमाइंड बताए गए अब्दुल मलिक को भी जमानत मिल चुकी है. अब दोनों आरोपियों के सरेंडर के बाद मामले की सुनवाई फिर तेज हो गई है.

क्या था पूरा मामला? दरअसल, यह पूरा वाक्या 8 फरवरी 2024 का है. जहां हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा से जुड़ा है. जहां हिंसा के दौरान सैकड़ों उपद्रवियों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव के साथ फायरिंग की थी. आरोप है कि पेट्रोल बम भी फेंके गए. सरकारी से लेकर निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया.

उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा के दौरान जली बाइकें (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इतना ही नहीं बनभूलपुरा थाने में मौजूद महिला पुलिसकर्मियों को अंदर बंद कर आग लगाने की कोशिश भी की गई थी. जिसके तहत बनभूलपुरा थाने को आग के हवाले कर दिया गया. जिसके बाद नैनीताल पुलिस ने मामले की जांच कर ताबड़तोड़ कार्रवाई की. पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था. जिन्हें जेल भेजा गया.

बनभूलपुरा में उपद्रवियों द्वारा हिंसा के दौरान लगाई गई आग (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इनमें नामजद मुख्य आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन दोनों आरोपियों को नैनीताल हाईकोर्ट से डिफॉल्ट जमानत मिल गई. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की दलीलों को सही मानते हुए हाईकोर्ट का आदेश निरस्त कर दिए.

दोनों आरोपियों को दो हफ्ते के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों आरोपी एडीजे प्रथम की अदालत में पेश हुए. अदालत में अभियोजन पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखीं, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

गौर हो कि बीती 16 अप्रैल को बनभूलपुरा हिंसा मामले के कथित मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को भी जमानत मिल चुकी है. ऐसे में अब दोनों आरोपियों के सरेंडर के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चाओं में आ गया है. इस हिंसा की आग में करीब 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था. उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा नुकसान नगर निगम की संपत्ति को पहुंचाया था.

"मंगलवार को दोनों आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया था. जहां से दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है."- मनोज कत्याल, एसपी सिटी

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