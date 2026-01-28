प्लेन क्रैश में अजित पवार के साथ जौनपुर की पिंकी माली की भी मौत, गांव से था खास लगाव

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 3:17 PM IST

जौनपुरः एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ जौनपुर की मूल निवासी पिंकी माली की भी प्लेन क्रैश में मौत हो गई है. पिंकी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती थीं और वह अजित पवार के साथ बतौर अटेंडेट के रूप में चार्टर्ड प्लेन में सवार थी. पिंकी की मौत के खबर सुनते ही गांव में शोक का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, केराकत तहसील के भैंसा गांव के रहने वाले और पिंकी माली के पिता शिवकुमार कई साल पहले गांव को छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए थे. पिंकी माली की पढ़ाई लिखाई ठाणे में हुई थी. पिंकी की एक साल पूर्व शादी गोरखपुर में हुई थी. भैंसा गांव के ग्राम प्रधान राजू पाल ने बताया कि शिवकुमार चार भाई थे. बृजभूषण माली, राजुकमार माली और संतोष माली भाई हैं. प्रधान ने बताया कि पिंकी माली का गांव से बहुत जुड़ाव था. इसलिए प्रत्येक वर्ष गांव के दुर्गापूजा में शामिल होने के लिए आती थी और पंडाल लगावती थी.

अपना दल के राष्ट्रीय सचिव पप्पू माली ने बताया कि पिंकी माली के पिता शिवकुमार माली राष्ट्रवादी पार्टी के नेता रहे हैं. पिंकी का पूरा परिवार वर्तमान में मुंबई में निवास करता था. हालांकि पैतृक गांव भैंसा से उनका पारिवारिक जुड़ाव बना रहा और समय-समय पर उनका गांव आना-जाना होता है.

हादसे की सूचना मिलते ही भैंसा गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया. पिंकी माली की मौत की खबर से परिजन बेसुध हैं. गांव के लोग उन्हें एक मेहनती, मिलनसार और होनहार युवती के रूप में याद कर रहे हैं, जिसने गांव और जिले का नाम रोशन किया था. इस विमान हादसे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी शोक व्यक्त किया जा रहा है.

बता दें कि अजित पवार का चार्टर प्लेन बुधवार सुबह पुणे के बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. हादसे में अजित पवार समेत कुल पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे. घटना के बाद पूरा चार्टर्ड विमान खेत में पूरी तरह से जल गया है. अजित पवार VSR एविएशन के VT-SSK लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट में सवार थे. प्लेन में अजित पवार, 1 PSO और 1 अटेंडेंट और पिंकी माली सहित 2 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी.

डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश में निधन, लैंडिंग के समय हुआ हादसा, 5 लोगों की मौत

