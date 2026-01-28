ETV Bharat / bharat

प्लेन क्रैश में अजित पवार के साथ जौनपुर की पिंकी माली की भी मौत, गांव से था खास लगाव

जौनपुरः एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ जौनपुर की मूल निवासी पिंकी माली की भी प्लेन क्रैश में मौत हो गई है. पिंकी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती थीं और वह अजित पवार के साथ बतौर अटेंडेट के रूप में चार्टर्ड प्लेन में सवार थी. पिंकी की मौत के खबर सुनते ही गांव में शोक का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, केराकत तहसील के भैंसा गांव के रहने वाले और पिंकी माली के पिता शिवकुमार कई साल पहले गांव को छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए थे. पिंकी माली की पढ़ाई लिखाई ठाणे में हुई थी. पिंकी की एक साल पूर्व शादी गोरखपुर में हुई थी. भैंसा गांव के ग्राम प्रधान राजू पाल ने बताया कि शिवकुमार चार भाई थे. बृजभूषण माली, राजुकमार माली और संतोष माली भाई हैं. प्रधान ने बताया कि पिंकी माली का गांव से बहुत जुड़ाव था. इसलिए प्रत्येक वर्ष गांव के दुर्गापूजा में शामिल होने के लिए आती थी और पंडाल लगावती थी.

अपना दल के राष्ट्रीय सचिव पप्पू माली ने बताया कि पिंकी माली के पिता शिवकुमार माली राष्ट्रवादी पार्टी के नेता रहे हैं. पिंकी का पूरा परिवार वर्तमान में मुंबई में निवास करता था. हालांकि पैतृक गांव भैंसा से उनका पारिवारिक जुड़ाव बना रहा और समय-समय पर उनका गांव आना-जाना होता है.



हादसे की सूचना मिलते ही भैंसा गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया. पिंकी माली की मौत की खबर से परिजन बेसुध हैं. गांव के लोग उन्हें एक मेहनती, मिलनसार और होनहार युवती के रूप में याद कर रहे हैं, जिसने गांव और जिले का नाम रोशन किया था. इस विमान हादसे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी शोक व्यक्त किया जा रहा है.