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योगी आदित्यनाथ बोले- चित्तौड़ दुर्ग भारत की अस्मिता का प्रतीक, जौहर नारी शौर्य का अमर संदेश

चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़ दुर्ग को भारत की अस्मिता का प्रतीक बताया.

जौहर श्रद्धांजलि समारोह में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ
जौहर श्रद्धांजलि समारोह में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo source- DIPR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 5:39 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जौहर स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित तीन दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के मुख्य दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. ईनाणी सिटी सेंटर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि यह चित्तौड़ का ऐतिहासिक दुर्ग केवल पत्थरों का नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का प्रतीक है. यह हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है. यहां आते ही लगता है कि यह प्रहरी भारत की अस्मिता को नई दिशा दे रहा है.

योगी आदित्यनाथ ने जौहर श्रद्धांजलि समारोह को भारतीय नारी के शौर्य और स्वाभिमान का सम्मान बताया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, उसकी तेज राजस्थान के मेवाड़ से मिली है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए गए, वह चित्तौड़गढ़ की इस पवित्र धरती से मिली प्रेरणा से ही संभव हो पाए. उन्होंने कहा कि मेरे दादा गुरु की जन्मभूमि भी यही है.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (ETV Bharat Chittorgarh)

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हजारों नारियों ने किया जौहर: सीएम योगी ने महारानी पद्मिनी, महाराणा रतनसिंह, गोरा-बादल की वीरगाथा याद करते हुए कहा कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रांताओं से लड़ते हुए महाराजा रतनसिंह, गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए, तब महारानी पद्मिनी ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए हजारों नारियों के साथ जौहर किया. आज हम उसी संकल्प के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हमारी बहन-बेटियों को कभी विधर्मियों का संकट न झेलना पड़े. हर भारतीय नारी को सुरक्षा और स्वावलंबन की गारंटी मिलनी चाहिए.

समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामलि हुए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेवाड़ की यह धरती वीरता की है. मेवाड़ की इस पुण्य जमीन पर जिन माताओं ने जौहर किया यह जमीन दुनिया के प्रमुख तीर्थों में से एक हैं. उन्होंने कहा कि वो 1982 से ही मैं जौहर मेले में आ रहे हैं. स्थानीय विधायक ने इस आयोजन को नई ऊंचाइयां दी हैं. उन्होंने दुर्ग के पीछे वाले द्वार को खोलने का प्रयास करने की घोषणा भी की.

जौहर श्रद्धांजलि समारोह
जौहर श्रद्धांजलि समारोह (Photo source- DIPR)

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समारोह में इनका संबोधन भी हुआ: समारोह में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विरासत को सहेजने का आह्वान किया. स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि योगी जी पहली बार धार्मिक सभा में पधारे हैं. यूपी में वे हिंदू सम्राट की तरह काम कर रहे हैं. जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने स्वागत उद्बोधन दिया. महामंत्री तेजपाल सिंह ने विशाल दुर्ग को नॉन-ब्लास्टिंग जोन घोषित करने, चैत्र कृष्ण एकादशी को अवकाश घोषित करने और जौहर मेले में बजट बढ़ाने की मांग रखी. राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी समारोह को संबोधित किया.

जौहर श्रद्धांजलि समारोह
समारोह में शामिल महिलाएं (Photo source- DIPR)

धर्म एवं राष्ट्र रक्षा के लिए लड़े महापुरुष: योगी आदित्यनाथ ने महाराणा कुम्भा, सांगा, प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, सुभाष बोस और विवेकानंद जैसे वीरों को याद करते हुए कहा कि ये सभी सत्ता या साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़े और सब कुछ त्याग दिया. यह परंपरा बप्पा रावल के समय से चली आ रही है.

शोभायात्रा और श्रद्धांजलि: समारोह के तहत सुबह भीलवाड़ा मार्ग स्थित भूपाल छात्रावास से शोभायात्रा निकाली गई, जो दुर्ग स्थित जौहर स्थल पर समाप्त हुई. योगी आदित्यनाथ ने जौहर स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कालिका माता मंदिर में दर्शन किए. इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत, गौतम दक, चंद्रभान सिंह आक्या सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे.

चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह
जौहर स्थल पर हवन (Photo source- DIPR)

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