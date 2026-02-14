ETV Bharat / bharat

मां की इच्छा पूरी: 1600 किमी दूर से हाथी को पिता के गांव लाया बेटा, अरुणाचल प्रदेश से UP तक सफर, Supreme Court ने दिया ये आदेश

लंबा सफर तय कर प्रतापगढ़ लाया गया जात्रा सिंह, ढोल-ताशे के साथ गांव वालों ने किया स्वागत, परिवार गदगद.

jatra-singh-hathi-arunachal-se-pratapgarh-up-palan-poshan-niyam
हाथी जात्रा सिंह का गांव में हुआ स्वागत. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 8:51 AM IST

|

Updated : February 14, 2026 at 11:14 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: रविंदर सिंह

प्रतापगढ़: ये किस्सा है एक ऐसे हाथी का जो अपने मालिक के गांव लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लाया गया. ये कोशिश एक बेटे ने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए की थी. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. आखिरकार मां की इच्छा जीती और हाथी को अरुणाचल प्रदेश से यूपी तक लाने का आदेश जारी हुआ. करीब 1600 किलोमीटर का सफर तय करके यह हाथी यूपी में अपने मालिक के गांव लाया गया. जैसे ही यह हाथी गांव पहुंचा तो गांव वालों ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया. पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पुष्प वर्षा की. हाथी के आगमन पर पूरे गांव में हंसी-खुशी का माहौल है.


जानिए पूरा मामला: यह मामला है रानीगंज विधानसभा के छींटपुर गांव का. यहां के रहने वाले भाजपा नेता अशोक त्रिपाठी ने बताया कि उनके पिता राम प्रकाश त्रिपाठी अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में प्रधानाचार्य रहे थे. उनके पिता को वहां के लोग काफी प्यार और सम्मान देते थे. उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया गया. उनके पिता को वहां के स्थानीय लोग मानते थे. पिता के निधन के बाद अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जनपद के लोगों ने आभार जताते हुए मई 2023 में एक हाथी मां केवला देवी को भेंट किया था. इस हाथी का नाम रखा गया था जात्रा सिंह. इसे अरुणाचल प्रदेश के लोगों का प्रेम मानते हुए परिवार ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था.

हाथी जात्रा सिंह का गांव में हुआ जोरदार स्वागत. (etv bharat)


जात्रा सिंह कहां रह रहा था: अशोक त्रिपाठी बताते हैं कि उपहार में मिले हाथी जात्रा सिंह की देखरेख के लिए अरुणाचल प्रदेश में ही व्यवस्था कर दी थी. तब से हाथी वही रह रहा था. उसकी सेवा के लिए दो महावतों औऱ भोजन आवास आदि की व्यवस्था परिवार की ओर से की गई थी. हाथी को परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रेम करते हैं.

jatra-singh-hathi-arunachal-se-pratapgarh-up-palan-poshan-niyam
हाथी जात्रा सिंह का गांव में जोरदार स्वागत. (etv bharat)


मां ने जताई ये हसरत: अशोक त्रिपाठी बताते हैं कि उनकी मां केवला देवी ने एक बार इच्छा जताई थी कि बेटा यह हाथी पिता को उपहार स्वरूप मिला है. वह चाहती हैं कि कम से कम एक बार इस हाथी को उनके यूपी स्थित पैतृक गांव रानीगंज विधानसभा के छींटपुर लाया जाया. मां ने कहा कि गांव में वह हाथी का स्वागत कर उसका पूजन करना चाहती है. इसके बाद अशोक त्रिपाठी हाथी को यूपी लाने के लिए प्रयास करने लगे.

jatra-singh-hathi-arunachal-se-pratapgarh-up-palan-poshan-niyam
हाथी जात्रा सिंह के भोजन का गांव में किया गया प्रबंध. (etv bharat)


मां की इच्छा के लिए बेटे ने शुरू किया प्रयास: मां की इच्छा पूरी करने के लिए बेटे अशोक त्रिपाठी ने प्रयास शुरू कर दिया. सबसे पहले अक्टूबर 2024 में उन्होंने इसके लिए कानूनी रूप से अरुणाचल प्रदेश में आवेदन किया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. इस मामले में गठित हाई पावर कमेटी ने हाथी को गांव ले जाने की अनुमति दे दी. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश वन विभाग की ओऱ से बीती छह फरवरी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया. अशोक त्रिपाठी ने बताया कि यह आदेश अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, बिहार और यूपी के लिए जारी हुआ. चूंकि हाथी इन चारों राज्यों से होता हुआ ही गांव पहुंचाना था. इस वजह से इन चारों राज्यों को आदेश जारी किया गया.

jatra-singh-hathi-arunachal-se-pratapgarh-up-palan-poshan-niyam
हाथी जात्रा सिंह के आगमन पर जश्न शुरू. (etv bharat)



अरुणाचल से कब रवाना हुआ: अशोक त्रिपाठी के मुताबिक बीती 9 फरवरी को हाथी को अरुणाचल के नामसाई से वाहन पर चढ़ाया गया. इसके बाद इसे बंगाल, बिहार होते हुए यूपी के प्रतापगढ़ स्थित गांव में लाया गया. जात्रा सिंह मंगलवार दोपहर में जैसे ही गांव पहुंचा तो पूरे गांव में खुशियां छा गईं. बताया जा रहा है कि हाथी को वाहन से लाने पर करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च आया है. इसमें हाथी का भोजन आदि भी शामिल है. बेहद सावधानी पूर्वक वाहन से हाथी को करीब 1600 किलोमीटर का सफर तय करके गांव लाया गया है.

jatra-singh-hathi-arunachal-se-pratapgarh-up-palan-poshan-niyam
हाथी जात्रा सिंह का आगमन पर स्वागत. (etv bharat)


गजराज का जोरदार स्वागत: जैसे ही गजराज जात्रा सिंह गांव पहुंचे हर तरफ से पुष्प वर्षा शुरू हो गई. पंडितों ने विधि-विधान पूर्वक मंत्रोच्चार शुरू कर दिया. वहीं ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े की धुन पर डांस शुरू कर दिया. नजारा ऐसा लग रहा था कि जैसे हर कोई जात्रा सिंह का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो. पूरे गांव के साथ ही आसपास के गांव के लोग भी हाथी को देखने पहुंच रहे हैं. गांव में इस वक्त हंसी-खुशी का माहौल है. हाथी के गांव पहुंचते ही उसकी पसंद का खाना धान, गन्ना, चना, गुड़, पीपल और पाकड़ के पत्ते आदि खिलाए जा रहे हैं. इसके अलावा गांव वाले भी हाथी को उसकी पसंद का भोजन खिलाने पहुंच रहे हैं. यह हाथी जिले में चर्चा का विषय बन गया है.

jatra-singh-hathi-arunachal-se-pratapgarh-up-palan-poshan-niyam
हाथी जात्रा सिंह का आगमन पर स्वागत. (etv bharat)


मां क्या बोली: अशोक त्रिपाठी की मां केवला त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने ही अपने बेटे को यह हाथी गांव लाने के लिए कहा था. उनकी इच्छा थी कि पति को सेवा के बदले लोगों ने जो प्यार दिया है वह कम से कम गांव के लोग भी देखे. आज उनकी यह इच्छा पूरी हो गई. गांव में जैसे ही जात्रा सिंह लाए गए विधि-विधान पूर्वक पूजन किया. गणेश जी के रूप में उनका स्वागत किया गया. हम सभी बेहद खुश हैं.

अब गांव में ही रहेगा हाथी: अशोक त्रिपाठी ने बताया कि जात्रा सिंह हाथी जब से गांव में आया है यहां खुशी का माहौल है. जब से यह उनके घर आया है लोग इसे देखने आ रहे हैं. यह हाथी हमारे ही नही बल्कि पूरे गांव की शान का प्रतीक है. हाथी को देखने के लिए आसपास के इलाके के लोग उनके निवास पर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस हाथी को अरुणाचल प्रदेश में उनके पिता व माता द्वारा बनाई गई संस्था को स्थानीय लोगों द्वारा डोनेट किया गया था. संस्था हाथी की वहां देखरेख कर रही थी क्योंकि अब उनका परिवार प्रतापगढ़ में आ गया है तो इसलिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करके हाथी को यहां लाया गया है. अब जात्रा सिंह हाथी हमारे परिवार का सदस्य है और वह हमेशा उनके पास रहेगा. उनकी मां की इच्छा पूर्ण हो गई है.

jatra-singh-hathi-arunachal-se-pratapgarh-up-palan-poshan-niyam
हाथी जात्रा सिंह की उतारी आरती. (etv bharat)



हाथी रखने के नियम जान लीजिए: आपको बता दें कि कानून हाथी को खरीदने पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत रोक है. इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. महावत को भी हाथी की सेवा करने से पहले वन विभाग से स्पेशल परमिशन लेनी होती है. सामान्य व्यक्तियों को यह परमिशन नहीं मिलती है. हाथी उपहार में मिलने से पहले वन विभाग को बताना होता है कि उसको कहां रखेंगे. हाथी रखने के भी मानक होते हैं. हाथी के रहने के लिए लगभग 8 हजार से 10 हजार वर्गफीट का खुला क्षेत्र होना चाहिए. इसके अलावा हाथी के पसंदीदा भोजन की भी व्यवस्था के बारे में बताना होता है. वन विभाग की अनुमति मिलने के बाद ही यह उपहार में स्वीकारा जा सकता है. वहीं हाथी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाने के लिए भी वन विभाग समेत कई विभागों की अनुमति जरूरी होती है. इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लगता है. कई बार तो सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाता है, जहां हाईपावर कमेटी इस संबंध में आदेश जारी करती है. इस मामले में बिल्कुल वैसा ही हुआ है. हाईपावर कमेटी के आदेश जारी करने के बाद ही हाथी को ले जाया गया है.

ये भी पढ़ेंः बाल्टी भर पानी में दूध मिलाया; क्लास में सोती मिली टीचर, महोबा BSA ने शो कॉज नोटिस दिया

ये भी पढे़ंः पैरों में न सही, पर हौसले में दम! कुछ कर गुज़रने के जज़्बे ने बनाया इंटरनेशनल चैंपियन

Last Updated : February 14, 2026 at 11:14 AM IST

TAGGED:

ARUNACHAL SE PRATAPGARH
HATHI PALAN POSHAN NIYAM
जात्रा सिंह हाथी अरुणाचल प्रदेश
UP WILDLIFE RULES
JATRA SINGH HATHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.