265 साल पहले आगरा किले पर चला था जाट महाराजा सूरजमल का 'सिक्का', 12 जून को यूपी सरकार मना रही विजय दिवस
आगरा किले में गूंजेगी महाराजा सूरजमल की शौर्यगाथा, यूपी सरकार मनाएगी विजय दिवस, 13 साल तक रहा था आगरा किले पर जाट राजाओं का अधिकार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 1:49 PM IST
आगरा: आगरा किला में जाट महाराजा सूरजमल की शौर्यगाथा 12 जून को गूंजेगी. आज से 265 साल पहले 12 जून 1761 को आगरा किला पर महाराजा सूरजमल ने आगरा किला पर अधिकार किया था.
महाराजा सूरजमल ने अपनी वीरता और रणनीति से 40 दिन की घेराबंदी के बाद मुगलिया सल्तनत को घुटने पर ला दिया था.
यूपी सरकार मुगलों की सत्ता और वैभव के प्रतीक आगरा किले में 12 जून को भरतपुर के महाराजा सूरजमल के पराक्रम की याद में विजय दिवस मनाएगी.
इसके चलते ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से उप्र पर्यटन विभाग को आगरा किले के जहांगीरी महल में विजय दिवस मनाने की अनुमति मिली है. इसमें मुख्य अतिथि यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहेंगे.
आइए, इस अवसर पर आगरा किला पर जाटा राजाओं के 13 साल तक रहे अधिकार और मुगलिया सल्तनत की हार के बारे में वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' और जाट समाज के प्रबुद्धजन से जानते हैं.
बता दें कि 12 जून को सन 1761 में मुगलिया सल्तनत की शाही राजधानी आगरा में पहली बार गैर मुस्लिम राजा ने आगरा किला पर अधिकार किया था. यह कारनामा भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल ने किया था.
महाराजा सूरजमल के आगरा किला पर अधिकार करने को लेकर जाट समाज विजय दिवस मनाता था. आगरा किले में पिछली साल भी विजय दिवस मनाया जाना था. विजय दिवस समारोह के आयोजन की अनुमति भी एएसआई से मिल गई थी. मगर, 12 जून को एअर इंडिया के अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद आगरा किला में आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम निरस्त हो गया था.
कौन थे महाराजा सूरजमल ?
बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित डीग के महलों में जाट राजा बदन सिंह और रानी देवकी के यहां पर 13 फरवरी 1707 को एक बच्चे का जन्म हुआ था. जिसका नाम राजा बदन सिंह ने सूरजमल रखा. जाट राजा सूरजमल की लंबाई साढ़े 7 फीट थी. कद काठी बहुत ही मजबूत थी. राजा सूरजमल को दोनों हाथों से तलवार चलाने में महारत हासिल थी.
उन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी वीरता और रणनीति से 80 युद्ध लड़े थे. जो जाट समाज के सबसे शक्तिशाली राजा रहे. इसलिए, उन्हें महाराजा सूरजमल कहा जाता है. 25 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल ने दिल्ली की रक्षा के लिए मुगल और रोहिल्ला सेनाओं से शाहदरा (दिल्ली) में वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे.
महाराजा सूरजमल ने साम, दाम, दंड और भेद से किया था किला पर अधिकार
वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि, सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत कमजोर होती चली गई. उस समय राजस्थान के भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल ने मजबूत और शक्तिशाली थे.
महाराजा सूरजमल ने तब अलीगढ़ को अपने अधीन किया था. लगातार जाट महाराजा सूरजमल अपनी सेना के दम पर राज्य का दायरा बढ़ाने में लगे थे. महाराजा सूरजमहल की 4000 सैनिकों की फौज थी. महाराज सूरजमल ने तभी आगरा किला पर अधिकार की योजना बनाई. जिसके चलते ही जाट सेना नायक बलराम ने 3 मई 1761 को आगरा किला के बाहर डेरा डाल दिया था.
उस समय आगरा किला के किलेदार के पास महज 400 सैनिक थे. मगर, किलेदार ने 400 सैनिकों से जाट सेना का करीब एक माह तक मुकाबला किया. जिस पर 4 जून 1761 को अलीगढ़ से महाराजा सूरजमल जलेसर होकर आगरा आए. उन्होंने भी सेना के साथ आगरा किला पर कब्जा करने की रणनीति बनाई. महाराजा सूरजमल ने साम, दाम, दंड और भेद से आगरा किला पर कब्जे की रणनीति बनाई.
जाट सेना ने आगरा शहर में रहने वाले किला के रक्षकों के परिवार को बंधक बना लिया. जिससे किला के रक्षकों का मनोबल टूट गया. जिस पर महाराजा सूरजमल ने आगरा किला के किलेदार को एक लाख रुपये और पांच गांव देने के आश्वासन देकर 12 जून 1761 को आगरा किला पर अधिकार कर लिया. जो आगरा किला पर किसी गैर मुस्लिम शासक का पहली बार अधिकार था. महाराजा सूरजमल ने आगरा किला पर अधिकार के बाद किलेदार को ना तो एक लाख रुपए दिए और ना ही गांव. बल्कि, आगरा किला से खजाने का हिसाब भी किलेदार से मांग लिया.
50 लाख रुपये, गोला, बारूद और तोप ले गए भरतपुर
वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि, महाराजा सूरजमल ने एक माह की घेराबंदी और रणनीति के बाद आगरा किला पर अपना अधिकार किया. महाराजा सूरजमल को आगरा किले के खजाने से करीब 50 लाख रुपये मिले.
आगरा किला से उन्होंने हाथी, घोड़ा, गोला, बारूद, तोप और पत्थर के सामान भरतपुर भेज दिया. महाराजा सूरजमल के के निर्देश पर ताजमहल के मुख्य गुम्मद में मुमताज की कब्र का चांदी से बना दरवाजा उतरवा कर भरतपुर में भेज दिया था. आगरा किला पर जाट राजाओं के अधिकार के बारे में 'राजे' ने अपनी पुस्तक ' तवारीख- ए - आगरा ' में विस्तार से लिखा है.
आगरा किला में बनवाई थी राजा रतन सिंह की हवेली
वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि, आगरा किला पर अधिकार होने से जाट राजाओं का खजाना भर गया था. उनकी वीरता और रणनीति के देश और दुनिया में होने लगे थे. आगरा किला से खजाना बटारने के साथ ही यहां से बेशकीमती पत्थर और गहने भी भरतपुर भेजे गए.
जाट राजाओं ने आगरा किला पर अधिकार के समय दीवान-ए-आम के पास राजा 'रतन सिंह की हवेली' का निर्माण कराया था. जो बेहद खूबसूरत है. यह हवेली आगरा किला में 18वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई थी. अभी यह हवेली आम पर्यटकों के लिए बंद हैं.
1774 में आगरा किले पर मुगलों ने दोबारा कब्जा जमाया
सन 25 दिसंबर 1763 में जाट महाराजा सूरजमहल का निधन हो गया. इसके बाद जाट राजाओं की शक्ति भी कम हो गई. इससे राज्य में उनकी पकड़ कमजोर हुई. ऐसे में उस समय दिल्ली में मुगलिया सल्तनत संभाल रहे मुगल बादशाह शाह आलम ने आगरा किला पर दोबारा अधिकार की योजना बनाई.
मुगल बादशाह शाह आलम ने अपने खास फौजदार मिर्जा नजफ खां को बड़ी फौज के साथ आगरा भेजा. फौजदार मिर्जा नजफ खां ने 18 फरवरी 1774 में आगरा किला पर अधिकार किया. जिससे आगरा किला पर दोबारा से मुगलों का अधिकार हो गया. इस तरह आगरा किला पर करीब 13 साल तक जाट राजाओं का अधिकार रहा.
700 लोगों की एंट्री की अनुमति
यूपी पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि महाराजा सूरजमल ने आज से 265 साल पहले आगरा किला मुगलों से जीता था. यूपी इस अवसर पर 12 जून को आगरा किला में विजय दिवस मनाएगी. इसमें प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे.
एएसआई से आगरा किला में विजय दिवस मनाने के लिए जहांगीरी महल के सामने लॉन में कार्यक्रम की अनुमति मिली है. कार्यक्रम में कलाकार महाराजा सूरजमल के शौर्य और पराक्रम से जुड़े प्रसंगों का मंचन करेंगे.
इसमें आगरा किला पर जाटों के शासन के बारे में जानकारी दी जाएगी. एएसआई से 700 लोगों के विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मिली है.
बता दें कि इससे पहले फरवरी 2026 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से आगरा किला के जहांगीर महल के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया था.