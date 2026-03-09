ETV Bharat / bharat

जशपुर में अंधविश्वास की क्रूरता, जादू-टोना के शक में महिला की हत्या, प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला, पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

महिला पर जादू-टोना करने का शक होने पर उसे झोपड़ी में ले जाकर मार दिया गया. वारदात उसका पति और सौतन भी शामिल है.

Jashpur woman murder
जशपुर में अंधविश्वास की क्रूरता, जादू-टोना के शक में महिला की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 9, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
जशपुरनगर. जिले के एक गांव में जादू-टोना के शक में एक महिला की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई. आरोप है कि महिला को झोपड़ी में ले जाकर पहले शराब पिलाई गई और फिर उसके साथ मारपीट कर प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डालकर मर्डर किया गया. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला थाना सन्ना क्षेत्र का है.

पोस्टमॉर्टम में हुआ हत्या का खुलासा

जिला जशपुर की पुलिस को 6 मार्च 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत की सूचना मिली थी. मृतिका के भाई ने थाने पहुंचकर सूचना दी कि उसकी बड़ी बहन अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की. मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां मृतिका के शरीर और आसपास खून के निशान मिले. साथ ही उसके गुप्तांग में गंभीर चोट के निशान पाए गए. संदेह के आधार पर शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसमें डॉक्टरों ने प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि मृतिका की मौत कठोर वस्तु से गुप्तांग में गंभीर चोट पहुंचने से हुई है.

जादू-टोना के शक में रची गई साजिश

रिपोर्ट के बाद थाना सन्ना में हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतिका का अपने पति और सौतन के साथ वाद-विवाद होते रहते था. वहीं पड़ोस के एक और दंपति को भी शक था कि मृतिका जादू-टोना करती है. उनके घर में बच्चा नहीं होने और उसके पिता को कैंसर होने के पीछे भी जादू-टोना का हाथ है.

चारों ने मिलकर की क्रूर हत्या

जादू-टोना के शक में मृतिका के पति और सौतन के साथ पड़ोस के पति-पत्नी इन चारों ने मिलकर महिला की हत्या की साजिश रची. चारों मिलकर एक झोपड़ी में शराब पी रहे थे इसी दौरान महिला भी बर्तन धोने के लिए कुआं की ओर जा रही थी. तभी महिला के पति ने उसे शराब पीने के बहाने बुलाया. इसके बाद चारों ने मिलकर लकड़ी के डंडे को मृतिका के गुप्तांग में डाल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

प्रारंभिक जांच में जादू-टोना के शक को लेकर विवाद सामने आया है. आरोपियों ने मिलकर महिला की हत्या की थी. आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, आगे की जांच की जा रही है- राकेश पाटनवार ASP जशपुर

हत्या में इस्तेमाल डंडा जब्त

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को घर लाकर बिस्तर पर रख दिया और ऊपर से कंबल डाल दिया, ताकि घटना छिपाई जा सके. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा भी बरामद कर लिया है. पूछताछ में अपराध स्वीकार करने और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

संपादक की पसंद

