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मौत के 42 दिन बाद मोबाइल में आया स्वस्थ होकर घर लौटने का संदेश, मानवीय संवेदनाओं से खेलता 'सिस्टम'

कुनकुरी थाना में पदस्थ आरक्षक देवनारायण राम (39 साल) को पैर में सूजन और दर्द की शिकायत के बाद 26 जून 2026 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया. उसी दिन उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. उपचार के दौरान 30 जून 2026 को देवनारायण राम की मौत हो गई. परिवार के लिए यह बेहद दुखद घटना थी.

मामला सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कंप्यूटर ऑपरेटर वीरेंद्र बारिक को हटाने की कार्रवाई की है. प्रबंधन ने इस पूरे विवाद को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना पक्ष भी रखा है. वहीं आरक्षक की पत्नी और स्वास्थ्य विभाग में नर्स सीमा कुजूर ने मामले की जांच कराने के साथ ही सिस्टम में सुधार की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी अन्य पीड़ित परिवार को ऐसी मानसिक पीड़ा से न गुजरना पड़े.

जशपुरनगर. सरकारी विभागों के सिस्टम से आम जनता का प्रताड़ित होना नई बात नहीं है लेकिन वो सिस्टम जब मृत इंसान को भी ना छोड़े और मानवीय संवेदनाओं से खेले तो चिंता और बढ़ जाती है. ऐसा ही हैरान करने वाला मामला राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज से सामने आया है. यहां इलाज के दौरान जान गंवा चुके आरक्षक के मोबाइल पर मृत्यु के 42 दिन बाद स्वस्थ होकर घर लौटने की शुभकामना का संदेश पहुंचा.

परिवार इस दुख को सहन भी नहीं कर पाया था कि 42 दिन बाद एक मैसेज ने और परेशान कर दिया. इस संदेश में उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटने पर देवनारायण राम को शुभकामनाएं दी गई थीं. दरअसल, देवनारायण की पत्नी सीमा कुजूर खुद स्वास्थ्य विभाग में नर्स हैं और वर्तमान में दुलदुला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हैं. उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को दोपहर करीब ढाई बजे उनके पति के मोबाइल नंबर पर मेडिकल कॉलेज से संदेश आया. पति की मौत के 42 दिन बाद ऐसा संदेश देखकर सीमा और उनका परिवार हैरान रह गया.

मानवीय संवेदनाओं से खेलता 'सिस्टम' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पत्नी ने कहा- मानसिक पीड़ा हुई

सीमा कुजूर का कहना है कि पति की मौत के बाद परिवार पहले ही सदमे में था. ऐसे समय में उनके मोबाइल पर स्वस्थ होकर घर लौटने का संदेश पहुंचना बेहद पीड़ादायक रहा. उन्होंने मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच हो और सिस्टम में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे भविष्य में किसी दूसरे परिवार को इस तरह की मानसिक पीड़ा से न गुजरना पड़े.

ऑटो जनरेट मैसेज पर प्रबंधन की सफाई

मामला सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना पक्ष रखा है. प्रबंधन के अनुसार यह संदेश किसी व्यक्ति ने जानबूझकर नहीं भेजा, बल्कि क्लेम प्रक्रिया में हुई देरी के कारण सिस्टम से ऑटो जनरेट होकर दर्ज मोबाइल नंबर पर पहुंचा. प्रबंधन ने बताया कि देवनारायण राम के आयुष्मान खाते में उपचार के दौरान 16 हजार 700 रुपए की बिलिंग हुई थी, जबकि खाते में 4,74,800 रुपये की राशि शेष है.

मृत्यु के बाद बिलिंग से किया इनकार

मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान योजना के तहत किसी मरीज के पैकेज से बिलिंग के लिए बायोमेट्रिक और मोबाइल ओटीपी की जरूरत होती है. इन प्रक्रियाओं के बिना बिलिंग संभव नहीं है. इसलिए प्रबंधन का कहना है कि आरक्षक की मृत्यु के बाद उनके नाम से बिलिंग नहीं हुई.

8 से 10 दिन की प्रक्रिया में 42 दिन की देरी कैसे हुई?

प्रबंधन के अनुसार आयुष्मान योजना की क्लेम प्रक्रिया सामान्य तौर पर 8 से 10 दिन में पूरी होती है. इसमें अलग-अलग चरणों की प्रक्रिया आती है और उसके अनुसार जरूरी दस्तावेज अपडेट किए जाते हैं. इस मामले में जानकारी समय पर अपडेट नहीं हो सकी. प्रबंधन ने क्लेम की निगरानी में देरी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर को जिम्मेदार बताया है. देरी के कारण 42 दिन बाद जानकारी जनरेट हुई और इसके बाद सिस्टम ने दर्ज मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटेड शुभकामना संदेश भेज दिया.

कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाया गया

मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मामले में कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर वीरेंद्र बारिक को हटा दिया है. प्रबंधन ने क्लेम की समय पर निगरानी और जानकारी अपडेट नहीं किए जाने को कार्रवाई का आधार बताया है.

राज्य नोडल अधिकारी को लिखा पत्र

प्रबंधन ने बताया कि मृत्यु और रेफरल वाले मामलों में मरीज की वास्तविक स्थिति के अनुसार ऑटोमेटेड संदेश भेजने की व्यवस्था को लेकर आयुष्मान योजना के राज्य नोडल अधिकारी को पत्र लिखा गया है. प्रबंधन ने व्यवस्था में जरूरी सुधार और प्रक्रिया को स्पष्ट करने की पहल की है.

जांच और सिस्टम सुधार की मांग

एक ओर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने तकनीकी और प्रक्रियागत चूक के लिए ऑपरेटर पर कार्रवाई की है, वहीं मृत आरक्षक की पत्नी सीमा कुजूर पूरे मामले की जांच चाहती हैं. 30 जून को जिस परिवार ने अपना सदस्य खो दिया, उसी व्यक्ति के नाम पर 6 अगस्त को स्वस्थ होकर घर लौटने की शुभकामना पहुंचना सिस्टम की गंभीर चूक को उजागर करता है.* अब सवाल यह है कि क्लेम प्रक्रिया में 8 से 10 दिन लगने के बावजूद जानकारी अपडेट होने में 42 दिन क्यों लगे और भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे.