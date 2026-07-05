ETV Bharat / bharat

'जापानी पीएम ने नहीं पीया भारत का पानी', भारत-जापान की दोस्ती से बौखलाए चीन ने किया दावा

भारत और जापान की दोस्ती से चीन असहज हो गया है. वह लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहा है.

Indian PM and Japanese PM
भारत दौरे के दौरान जापानी पीएम और भारतीय पीएम (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 12:57 PM IST

|

Updated : July 5, 2026 at 1:24 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : भारत और जापान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. जापान में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनका भारत से काफी गहरा रिश्ता रहा है. लगता है यही बात चीन को घर कर गई है. उसने जापान के पीएम की भारत यात्रा को लेकर भ्रम फैलाने शुरू कर दिए हैं. जापान की पीएम सनाए ताकाइची अभी-अभी भारत दौरे पूरे कर स्वदेश लौट चुकी हैं.

चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जापान की पीएम ताकाइची भारत यात्रा पर थीं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी "छोटी बहन" बताया, फिर भी ताकाइची ने भारत का पानी पीना मुनासिब नहीं समझा. अखबार के अनुसार जापानी पीएम अपना पानी जापान से लेकर आई थीं, और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान उसी पानी का इस्तेमाल किया.

अखबार ने लिखा कि कुछ जानकारों ने इसे भारत के प्रति अनादर की तरह देखा है. उसके मुताबिक यह विरोधाभासी व्यवहार भारत के प्रति जापान के दिखावटी और सतही रवैये, और यहां तक कि भारत के प्रति उसके अनादर को दर्शाता है.

ग्लोबल टाइम्स ने जापानी मीडिया आउटलेट एबीमा टाइम्स का हवाला देकर बताया कि भारत में प्रतिनिधिमंडल के प्रवास के दौरान, जापानी सरकार ने साफ-सफाई को लेकर कड़े निर्देश जारी किए थे. इन निर्देशों में खास तौर पर कहा गया था कि किसी भी हाल में नल के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा—यहां तक कि कुल्ला करने के लिए भी नहीं—और पीने तथा मुंह की सफाई से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए सिर्फ बोतलबंद मिनरल वॉटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उड़ान भरने से पहले जापानी सरकारी विमान में बड़ी मात्रा में मिनरल वाटर लादा गया था, जो पर्दे के पीछे की एक बात थी.रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले, ताकाइची और मोदी इस बात पर सहमत हुए थे कि वे अपने रिश्ते को "भाई-बहन के बंधन" वाले भरोसे और आत्मीयता के साथ आगे बढ़ाएंगे.

एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश ने इसे चीनी सरकार का प्रोपेगैंडा बताया है. उन्होंने लिखा, "अच्छी कोशिश! भारतीयों का जरा भी अपमान नहीं हुआ है. हम समझते हैं कि नेताओं को सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है. हम अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे."

एक यूजर ने लिखा, "ऐसा लगता है कि चीन का 'बबल' जल्द ही फटने वाला है. हाल ही में, मैं चीन से फंडेड कई बॉट्स को भारत-जापान विरोधी फेक न्यूज फैलाते हुए देख रहा हूं.वे भारतीयों को भड़काने के लिए ऐसी बातें फैला रहे हैं, जैसे कि जापान के प्रधानमंत्री ने भारत का नल का पानी पीने से मना कर दिया, वगैरह-वगैरह. फिर मैंने थोड़ी गूगल पर खोजबीन की और मुझे समझ आया कि चीन के लोग और पाकिस्तान व बांग्लादेश में उनके चमचे क्यों इतने गुस्से में हैं."

एक अन्य यूजर ने एक्स पर लिखा, "चीनी लोग इस बात से नाराज हैं कि भारत और जापान के रिश्ते बढ़ रहे हैं, और दोनों ही चीन के विस्तार को रोकने के लिए क्वाड पार्टनर हैं. उनका कहना है कि जापानी पीएम ने भारत का पानी तो नहीं पिया, लेकिन उन्होंने भारत में डिनर जरूर किया. दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिकी डेलिगेशन ने उड़ान भरने से पहले टार्नाक पर मिले सभी तोहफे और यादगार चीजें फेंक दीं."

Social Media X
सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया (X-Account)

दरअसल, कुछ दिनों पहले जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर गए थे, तब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग से रवाना होने से ठीक पहले, एयर फोर्स वन की सीढ़ियों के पास रखे डिस्पोजल डिब्बों में चीन से मिली सभी चीजें—जैसे कि तोहफे, लैपल पिन, प्रेस क्रेडेंशियल और टेम्पररी बर्नर फोन—डाल दीं, ताकि वे चीनी जासूसी के झांसे में न आएं.

आपको बता दें कि भारत और जापान की नजदीकी से चीन हमेशा से परेशान रहा है. वह चाहता है कि भारत और जापान के संबंध तनावपूर्ण रहें. जापान ने पुरानी सख्त सैन्य नीति को बदलते हुए भारत के साथ पहली बार सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास को मंजूरी दी है. अब चीन को यह भय सता रहा है कि यदि भारत के पास जापानी जापानी तकनीक पहुंच गई, तो भारत शिप बिल्डिंग और नौसेना में चीन को कड़ी चुनौती देगा. दरअसल, जापान एक मात्र देश है, जिसने पिछले साल साफ-साफ कहा था कि अगर चीन हमला करता है, तो वह ताइवान का साथ देगा. जापान ने लंबी दूरी की मिसाइलों को भी चीन के करीब तैनात कर दिया है. चीन इससे असहज हो गया है.

ये भी पढ़ें : भारत और जापान के बीच पहली रक्षा तकनीक परियोजना को मिली मंजूरी, क्या चीन की बढ़ेगी टेंशन?

Last Updated : July 5, 2026 at 1:24 PM IST

TAGGED:

CHINESE PROPAGANDA AGAINST INDIA
WATER JAPAN PM INDIA CHINA
नहीं पीया पानी जापानी पीएम
GLOBAL TIMES PROPAGANDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.