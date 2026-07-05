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'जापानी पीएम ने नहीं पीया भारत का पानी', भारत-जापान की दोस्ती से बौखलाए चीन ने किया दावा

भारत दौरे के दौरान जापानी पीएम और भारतीय पीएम ( IANS )

नई दिल्ली : भारत और जापान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. जापान में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनका भारत से काफी गहरा रिश्ता रहा है. लगता है यही बात चीन को घर कर गई है. उसने जापान के पीएम की भारत यात्रा को लेकर भ्रम फैलाने शुरू कर दिए हैं. जापान की पीएम सनाए ताकाइची अभी-अभी भारत दौरे पूरे कर स्वदेश लौट चुकी हैं. चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जापान की पीएम ताकाइची भारत यात्रा पर थीं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी "छोटी बहन" बताया, फिर भी ताकाइची ने भारत का पानी पीना मुनासिब नहीं समझा. अखबार के अनुसार जापानी पीएम अपना पानी जापान से लेकर आई थीं, और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान उसी पानी का इस्तेमाल किया. अखबार ने लिखा कि कुछ जानकारों ने इसे भारत के प्रति अनादर की तरह देखा है. उसके मुताबिक यह विरोधाभासी व्यवहार भारत के प्रति जापान के दिखावटी और सतही रवैये, और यहां तक कि भारत के प्रति उसके अनादर को दर्शाता है. ग्लोबल टाइम्स ने जापानी मीडिया आउटलेट एबीमा टाइम्स का हवाला देकर बताया कि भारत में प्रतिनिधिमंडल के प्रवास के दौरान, जापानी सरकार ने साफ-सफाई को लेकर कड़े निर्देश जारी किए थे. इन निर्देशों में खास तौर पर कहा गया था कि किसी भी हाल में नल के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा—यहां तक कि कुल्ला करने के लिए भी नहीं—और पीने तथा मुंह की सफाई से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए सिर्फ बोतलबंद मिनरल वॉटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उड़ान भरने से पहले जापानी सरकारी विमान में बड़ी मात्रा में मिनरल वाटर लादा गया था, जो पर्दे के पीछे की एक बात थी.रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले, ताकाइची और मोदी इस बात पर सहमत हुए थे कि वे अपने रिश्ते को "भाई-बहन के बंधन" वाले भरोसे और आत्मीयता के साथ आगे बढ़ाएंगे. एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश ने इसे चीनी सरकार का प्रोपेगैंडा बताया है. उन्होंने लिखा, "अच्छी कोशिश! भारतीयों का जरा भी अपमान नहीं हुआ है. हम समझते हैं कि नेताओं को सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है. हम अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे."