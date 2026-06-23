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जापान की पहली महिला PM का पहला भारत दौरा, गुवाहाटी में क्यों टली मोदी से मुलाकात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 16 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन में G7 समिट 2026 के मौके पर जापान के प्रधानमंत्री एस ताकाइची से मिले. ( IANS/X/@narendramodi )