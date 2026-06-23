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जापान की पहली महिला PM का पहला भारत दौरा, गुवाहाटी में क्यों टली मोदी से मुलाकात?

जापान की पीएम और पीएम मोदी के साथ होने वाली वार्ता गुवाहाटी की बजाय अब नई दिल्ली में होने की संभावना है.

Sanae Takaichi Delhi visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 16 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन में G7 समिट 2026 के मौके पर जापान के प्रधानमंत्री एस ताकाइची से मिले. (IANS/X/@narendramodi)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 2:54 PM IST

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नई दिल्लीः जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आ सकती हैं. मंगलवार सुबह सूत्रों ने बताया कि "लॉजिस्टिक्स (प्रबंधन और व्यवस्था) से जुड़ी दिक्कतों" के कारण उनकी यह यात्रा नई दिल्ली में ही आयोजित होने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरे के लिए दिल्ली के अलावा गुवाहाटी के नाम पर भी विचार किया गया था.

सूत्रों ने कहा, "प्रधानमंत्री ताकाइची की अपने देश की व्यस्तताओं को देखते हुए, भारत आने और यहां से वापस लौटने के बीच का समय बहुत कम है. इसे ध्यान में रखते हुए और राजधानी से बाहर की यात्रा से जुड़ी अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स की समस्याओं के कारण, यह दौरा अब दिल्ली में ही होने की उम्मीद है."

उन्होंने बताया कि दिल्ली में कार्यक्रम होने से दोनों पक्षों को उन खास योजनाओं और मुलाकातों को शामिल करने का मौका मिलेगा, जो भारत-जापान के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं.

पिछले हफ्ते असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि जापानी प्रधानमंत्री के 1 जुलाई को गुवाहाटी आने की संभावना है, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन करेंगी.

Sanae Takaichi Delhi visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व अन्य फ्रांस के एवियन में G7 समिट 2026 के दौरान फोटो के लिए पोज देते हुए. (Xinhua via IANS)

मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "इस बात की संभावना है कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गुवाहाटी में शिखर स्तर की बैठक करने के लिए 1 जुलाई को गुवाहाटी का दौरा करें."

जापान के स्थानीय मीडिया ने भी हाल ही में खबर दी थी कि ताकाइची जुलाई की शुरुआत में असम का दौरा करने वाली हैं. जापानी अखबार 'निक्केई' की 18 जून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरे पर उनके साथ 50 से अधिक जापानी कंपनियों और संगठनों के बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल होंगे.

इस बीच, जापानी मीडिया 'एनएचके' (NHK) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के ठोस कदमों पर चर्चा होने की उम्मीद है. यह चर्चा पिछले साल पीएम मोदी की जापान यात्रा के दौरान घोषित अगले दशक के 'भारत-जापान संयुक्त विजन' पर आधारित होगी.

इसी महीने की शुरुआत में फ्रांस में हुए 'जी7 शिखर सम्मेलन' (G7 Summit) के दौरान पीएम मोदी ने सनाए ताकाइची से मुलाकात की थी. उस दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत और जापान व्यापार और निवेश को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को गहरा करना जारी रखेंगे.

जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी मानी जाने वाली सनाए ताकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं. संयोग की बात है कि दिसंबर 2019 में शिंजो आबे भी पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता के लिए गुवाहाटी आने वाले थे, लेकिन तब उनका वह दौरा स्थगित करना पड़ा था.

(इनपुट: एएनआई)

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