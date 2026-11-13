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जापान की काना मियामुरा कर रहीं छठ पूजा, दो महीने से नहीं खा रही लहसुन-प्याज

जापान की युवती काना मियामुरा ( ETV Bharat )

सूर्य उपासना की परंपराओं से काफी प्रभावित