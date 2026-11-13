जापान की काना मियामुरा कर रहीं छठ पूजा, दो महीने से नहीं खा रही लहसुन-प्याज
Japanese Girl Chhath Puja: जापान की युवती नवादा में छठ पूजा कर रही हैं. भोजपुरी छठ गीत गाकर दिल जीत रही हैं. रिपोर्ट: सोनू सिंह
Published : November 13, 2026 at 8:52 PM IST
नवादा: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की महिमा ऐसी है कि इसकी आस्था सात समंदर पार से भी लोगों को अपनी ओर खींच लाती है. इसका अनूठा उदाहरण बिहार के नवादा जिले में देखने को मिल रहा है, जहां जापान से पहुंची युवती काना मियामुरा छठी मैया की भक्ति में पूरी तरह लीन हैं.
सूर्य उपासना की परंपराओं से काफी प्रभावित
वे न केवल पूरे विधि-विधान से छठ महापर्व का अनुष्ठान कर रही हैं, बल्कि भोजपुरी में पारंपरिक छठ गीत गाकर लोगों का दिल भी जीत रही हैं. दरअसल, काना मियामुरा जापान में एक शिक्षिका है. पिछले वर्ष भारत भ्रमण पर आई थीं. बौद्ध धर्म को मानने वाली काना दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों पर गई थीं, जहां वे भगवान सूर्य की प्रतिमाओं और सूर्य उपासना की परंपराओं से काफी प्रभावित हुईं.
सात्विक भोजन कर रही काना मियामुरा
इसी क्रम में नवादा के पिरौटा निवासी अधिवक्ता रंजन कुमार ने उन्हें बिहार के प्रसिद्ध छठ महापर्व की महत्ता और कठिन अनुष्ठानों के बारे में बताया. इसके बाद काना ने स्वयं छठ व्रत करने का निर्णय लिया. अधिवक्ता रंजन कुमार ने बताया कि काना ने छठ व्रत की तैयारी अचानक नहीं की, बल्कि इसके लिए वे पिछले दो महीने से सात्विक भोजन कर रही थीं.
"खानपान में विशेष संयम बरता और लहसुन-प्याज का सेवन भी बंद कर दिया था. इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेट पर वीडियो देखकर कई महीनों तक छठ के पारंपरिक गीतों और उनसे जुड़ी परंपराओं को सीखा. निरोगी शरीर और अच्छे जीवनसाथी की कामना के साथ यह कठिन व्रत कर रही हैं." - रंजन कुमार, अधिवक्ता
बिहारी परंपरा से शुरू की छठ पूजा
पूरी तैयारी के साथ काना मियामुरा नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत पिरौटा गांव पहुंचीं. यहां वे अधिवक्ता रंजन कुमार की मां सोना देवी के साथ मिलकर भारतीय रीति-रिवाज और परंपराओं के अनुसार छठ पूजा कर रही हैं. उन्होंने शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान शुरू किया. गांव की महिलाओं के साथ मिलकर वे छठ पूजा की सभी परंपराओं को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभा रही हैं.
भोजपुरी में छठ गीत गाकर सबको कर रहीं हैरान
व्रत के दौरान काना मियामुरा गांव की महिलाओं के बीच बैठकर पूरे उत्साह के साथ भोजपुरी में छठ गीत गा रही हैं. महीनों तक किए गए उनके अभ्यास का असर अब गांव में साफ दिख रहा है. उनके मुख से भोजपुरी का प्रसिद्ध छठ गीत "पहिले-पहिले हम कइली छठी मैया व्रत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया भूल-चूक गलती हमार" सुनकर गांव के लोग भी हैरान रह जा रहे हैं.
लोक आस्था और संस्कृति की नहीं होती कोई सीमा
जापान से हजारों किलोमीटर दूर बिहार की धरती पर काना मियामुरा का छठी मैया के प्रति समर्पण और भोजपुरी संस्कृति के प्रति लगाव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. उनकी यह अनूठी पहल एक बार फिर साबित करती है कि लोक आस्था और संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती.
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