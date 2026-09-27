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धनबाद में जापानी एन्सेफलाइटिस की दस्तक: दो बच्चों में संक्रमण की पुष्टि, एक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV BHARAT )

धनबाद: कोयलांचल में जापानी एन्सेफलाइटिस के दो मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. महज दो दिनों के भीतर सामने आए इन मामलों में एक 12 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे संक्रमित बच्चे का इलाज शहीद निर्मल महतो स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (SNMMCH) में चल रहा है.