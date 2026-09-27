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धनबाद में जापानी एन्सेफलाइटिस की दस्तक: दो बच्चों में संक्रमण की पुष्टि, एक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

धनबाद में दो बच्चों में जापानी एन्सेफलाइटिस की पुष्टि हुई है. मामले के बाद प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
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धनबाद: कोयलांचल में जापानी एन्सेफलाइटिस के दो मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. महज दो दिनों के भीतर सामने आए इन मामलों में एक 12 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे संक्रमित बच्चे का इलाज शहीद निर्मल महतो स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (SNMMCH) में चल रहा है.

बच्चे की मौत के बाद इलाके में बढ़ाई गई निगरानी

मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है. ताजा मामला निरसा प्रखंड के पंचेत क्षेत्र से सामने आया है. यहां के रहने वाले 12 वर्षीय मोहित टुडू को शुक्रवार को गंभीर हालत में एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान चिकित्सकों को जापानी एन्सेफलाइटिस की आशंका हुई, जिसके बाद उसका नमूना जांच के लिए अस्पताल के सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग भेजा गया. शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई.

एक और मरीज में संक्रमण की पुष्टि

एसएनएमएमसीएच के सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग के डॉ. अविनाश कुमार ने बताया कि अस्पताल की प्रयोगशाला में तीन-चार नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें एक मरीज की रिपोर्ट जापानी एन्सेफलाइटिस के लिए सकारात्मक मिली है. वहीं, एसएनएमएमसीएच के मैनेजर डॉ. सी.एस. सुमन ने भी एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि की है.

उन्होंने कहा कि अस्पताल में जापानी एन्सेफलाइटिस का एक मामला सामने आया है और मरीज के इलाज के साथ जरूरी सभी चिकित्सकीय एवं एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. इससे एक दिन पहले तेलमच्चो निवासी 12 वर्षीय कन्हाई तुरी की एसएनएमएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

मौत के बाद उसके नमूने की जांच की गई, जिसमें जापानी एन्सेफलाइटिस की पुष्टि हुई. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में जांच और निगरानी अभियान शुरू किया. जिला मलेरिया समन्वयक रमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम तेलमच्चो पहुंची. टीम ने गांव में बुखार से पीड़ित लोगों की जानकारी जुटाई और स्वास्थ्य जांच की. इसी दौरान मृतक कन्हाई तुरी की बहन के भी तेज बुखार से पीड़ित होने की जानकारी मिली. टीम ने उसकी जांच की.

अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान उसमें जापानी एन्सेफलाइटिस के लक्षण नहीं पाए गए. हालांकि एहतियात के तौर पर उसे निगरानी में रखा गया है. मामले को लेकर धनबाद के सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि एक मरीज की मौत जापानी एन्सेफलाइटिस से हुई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और एहतियात के तौर पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

बच्चों के लिए खतरनाक है 'जापानी एन्सेफलाइटिस'

जापानी एन्सेफलाइटिस मच्छर के जरिए फैलने वाला विषाणुजनित संक्रमण है. खासकर बच्चों में यह गंभीर रूप ले सकता है. तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी, दौरे पड़ना, अत्यधिक सुस्ती, भ्रम और व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय जांच जरूरी है. स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी कर रही है. बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान और जांच की जा रही है, ताकि संक्रमण के संभावित मामलों का समय रहते पता लगाया जा सके और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें.

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