जापान के ताकायुकी बने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर, अब कहलाएंगे बाला कुंभ पुरी महाराज

जापान के ताकायुकी बने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर, अब कहलाएंगे बाला कुंभ पुरी महाराज
हरिद्वार में जापान के ताकायुकी ने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की पदवी धारण की. अब 'बाला कुंभ पुरी महाराज' के नाम से जाने जाएंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2025 at 5:38 PM IST
हरिद्वार: जापान के संत बाला कुंभ गुरु मुनि (ताकायुकी) को हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई. निरंजनी अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक कराया गया. जिसके बाद उन्होंने महामंडलेश्वर की पदवी धारण की. पट्टाभिषेक कार्यक्रम में काफी संख्या में साधु संत मौजूद रहे.
जापान के ताकायुकी होशी बने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर: बता दें कि 14 नवंबर को हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में जापान के संत ताकायुकी होशी उर्फ बाला कुंभ मुनि को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है. जापान के टोक्यो में जन्मे 41 वर्षीय ताकायुकी महामंडलेश्वर बनने के बाद बाला कुंभ पुरी महाराज बन गए हैं. वहीं, बाला कुंभ मुनि के दर्जनों शिष्य भी पट्टाभिषेक में शामिल होने के लिए जापान से पहुंचे.
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि बाला कुंभ मुनि आध्यात्मिक संत हैं. जो टोक्यो में मंदिर और आश्रमों के जरिए लोगों को धर्म एवं आध्यात्म की शिक्षा देते हैं. उन्होंने कहा कि स्वामी बाला कुंभ मुनि महाराज विद्वान संत हैं. उन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़कर सनातन अपनाया है. उनके ढाई हजार शिष्य हैं, जिनमें से अस्सी शिष्य कार्यक्रम में आकर सनातन धर्म में शामिल हुए हैं. सभी शिष्य जापान ही नहीं, बल्कि, पूरे दुनिया में सनातन का प्रचार करेंगे.
उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति आज विदेशों में भी पहुंच रही है. महामंडलेश्वर बनने के बाद वे स्वामी बाला कुंभ पुरी नाम से देश विदेश में सनातन परंपराओं के प्रचार-प्रसार को नई दिशा देंगे. उन्होंने बाला कुंभ पुरी महाराज से अपील की है कि वो अपने शिष्यों को सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता सिखाएंगे. ताकि, वो भी पूरे विश्व में सनातन का प्रचार-प्रसार कर सकें.
जापानी संत ताकायुकी की मानें तो वो करीब 20 साल पहले वे भारत की यात्रा पर आए थे. जो यहां कि सनातनी संस्कृति को देखकर काफी प्रभावित हुए. जिसके बाद वो संन्यास लेकर बाला कुंभ गुरु मुनि बन गए. उन्होंने टोक्यो स्थित अपने घर को भी मंदिर बना लिया था. अब उनकी योजना उत्तराखंड में आश्रम बनाने की है. जहां वे निवास कर सकते हैं.
सावन महीने में उठा चुके कांवड़: बता दें कि ताकायुकी यानी बाला कुंभ मुनि ने इस बार सावन महीने में कांवड़ भी उठाई थी. जिससे ऋषिकेश स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया. उस दौरान उनके कई अनुयायी भी साथ आए थे. उन्होंने भी उनके साथ भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया था. उसी दौरान अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने घोषणा की थी कि जल्द ही बाला कुंभ मुनि को अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाएगा.
टोक्यो में है आश्रम: वहीं, बाला कुंभ मुनि के सहयोगी रमेश शर्मा ने बताया कि 15 साल पहले बाला कुंभ मुनि महाराज ने सनातन धर्म अपनाया था. उससे पहले वे बौद्ध धर्म में थे. उनकी आयु 41 वर्ष है. जापान की राजधानी टोक्यो में उनका आश्रम है और वहीं से सनातन का प्रचार-प्रसार करते हैं.
वैसे तो उनके जापान में करीब आठ हजार अनुयायी हैं, जिन्हें धर्म की दीक्षा देते हैं. उन्होंने बताया कि उनके सपने में आता है कि पूर्व में उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था. इसलिए वो उत्तराखंड आए और रविंद्र पुरी महाराज से भेंट की. संन्यास लेने के बाद अब उन्हें बाला कुंभ पुरी महाराज के नाम से जाना जाएगा.
संबंधित खबर पढ़ें-