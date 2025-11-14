ETV Bharat / bharat

जापान के ताकायुकी बने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर, अब कहलाएंगे बाला कुंभ पुरी महाराज

निंरजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बने जापान के ताकायुकी ( फोटो सोर्स- Akhara Parishad )

हरिद्वार: जापान के संत बाला कुंभ गुरु मुनि (ताकायुकी) को हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई. निरंजनी अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक कराया गया. जिसके बाद उन्होंने महामंडलेश्वर की पदवी धारण की. पट्टाभिषेक कार्यक्रम में काफी संख्या में साधु संत मौजूद रहे. जापान के ताकायुकी होशी बने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर: बता दें कि 14 नवंबर को हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में जापान के संत ताकायुकी होशी उर्फ बाला कुंभ मुनि को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है. जापान के टोक्यो में जन्मे 41 वर्षीय ताकायुकी महामंडलेश्वर बनने के बाद बाला कुंभ पुरी महाराज बन गए हैं. वहीं, बाला कुंभ मुनि के दर्जनों शिष्य भी पट्टाभिषेक में शामिल होने के लिए जापान से पहुंचे. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि बाला कुंभ मुनि आध्यात्मिक संत हैं. जो टोक्यो में मंदिर और आश्रमों के जरिए लोगों को धर्म एवं आध्यात्म की शिक्षा देते हैं. उन्होंने कहा कि स्वामी बाला कुंभ मुनि महाराज विद्वान संत हैं. उन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़कर सनातन अपनाया है. उनके ढाई हजार शिष्य हैं, जिनमें से अस्सी शिष्य कार्यक्रम में आकर सनातन धर्म में शामिल हुए हैं. सभी शिष्य जापान ही नहीं, बल्कि, पूरे दुनिया में सनातन का प्रचार करेंगे. जापान के ताकायुकी उर्फ संत बाला कुंभ मुनि (फोटो सोर्स- Akhara Parishad) उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति आज विदेशों में भी पहुंच रही है. महामंडलेश्वर बनने के बाद वे स्वामी बाला कुंभ पुरी नाम से देश विदेश में सनातन परंपराओं के प्रचार-प्रसार को नई दिशा देंगे. उन्होंने बाला कुंभ पुरी महाराज से अपील की है कि वो अपने शिष्यों को सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता सिखाएंगे. ताकि, वो भी पूरे विश्व में सनातन का प्रचार-प्रसार कर सकें.