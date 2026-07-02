पीएम मोदी बोले- जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची मेरी छोटी बहन और दूरदर्शी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी समकक्ष सनाए ताकाइची के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक की.
Published : July 2, 2026 at 2:36 PM IST
नई दिल्ली: भारत और जापान के बीच गुरुवार को कई अहम द्विपक्षीय समझौते हुए. इस दौरान दोनों देशों के बीच हुए वार्षिक सम्मेलन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अलावा फार्मा सेक्टर से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए.
इसके बाद पीएम मोदी और जापान की पीएम ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने जापान की पीएम सनाए तकाइची को अपनी छोटी बहन बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 'मेरी छोटी बहन, प्रधानमंत्री सनाए तकाइची, दोनों प्रतिनिधिमंडलों के सम्मानित सदस्य, मीडिया के सदस्य, नमस्कार और कोनिचिवा (इसका मतलब जापानी भाषा में हैलो होता है).
#WATCH | Delhi: During press statement with Japanese PM Sanae Takaichi, Prime Minister Narendra Modi says, " excellency and my younger sister, prime minister takaichi, delegates from both nations, and members of the media—namaskar. it gives me great pleasure to welcome prime… pic.twitter.com/O78kLVnptK— ANI (@ANI) July 2, 2026
पीएम मोदी ने कहा कि भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पीएम तकाइची की भारत की पहली यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं. इसके साथ ही एक दूरदर्शी और व्यापक रूप से सम्मानित नेता भी हैं. वे नारा प्रांत से आती हैं, जो भारत और जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक प्रमुख केंद्र है.
#WATCH | Delhi: During press statement with Japanese PM Sanae Takaichi, Prime Minister Narendra Modi says, " today, both india and japan are among the world's largest economies. a free, prosperous, and rules-based indo-pacific is our shared priority. as the region's largest… pic.twitter.com/PjPeOCpLjQ— ANI (@ANI) July 2, 2026
पीएम मोदी ने कहा, 'हम प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ खास रणनीतिक और ग्लोबल पार्टनरशिप का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं. भारत और जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं, एक स्वतंत्र, समृद्ध और नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक हमारी प्राथमिकता है.'
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