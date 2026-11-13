जापान खरीदेगा मेड-इन-इंडिया ट्रेन प्राॅपल्जन सिस्टम, भारतीय रेल इंजीनियरिंग में बढ़ा दुनिया के विकसित देशों का भरोसा
रेल टेक्नोलाॅजी की दिशा में बड़ी उपलब्धि, दुनियाभर में 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को तकनीकी सपोर्ट दे रहा है भारत
Published : November 13, 2026 at 6:08 PM IST
हैदराबाद(EB Prime Team). इंडियन रेलवे ने टेक्नोलाॅजी की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है. पहली बार जापान भारत में बने इलेक्ट्राॅनिक ट्रेन प्रोपल्जन सिस्टम्स को खरीदने जा रहा है. यह सिस्टम ट्रेनों को रफ्तार देने का काम करता है. जापान खुद हाईस्पीड ट्रेन बनाने, इनोवेशन और अत्याधुनिक रेल तकनीक के लिए दुनियाभर में जाना जाता है, लेकिन इस विकसित देश ने मेड इन इंडिया रेलवे सिस्टम व टेक्नोलाॅजी पर भरोसा जताया है.
यह डील भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग की दिशा में बहुत अहम मानी जा रही है और भारत को रेलवे टेक्नोलाॅजी एक्सपोर्टर देश के रूप स्थापित करने में काफी मददगार होगी. मीडिया रिपोर्ट और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के मुताबिक भारत पहले से ही इलेक्ट्राॅनिक ट्रेन प्रोपल्जन सिस्टम्स और रेलवे के अन्य कंपोनेंट-तकनीक स्विटजरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, रोमानिया, मैक्सिको व अमेरिका जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है.
इसी तरह से भारतीय रेलवे ऑस्ट्रेलिया व कनाडा को मेट्रो रेल कोचेज तथा श्रीलंका, सेनेगल, बांग्लादेश, मोजांबिक जैसे देशों को लोकोमोटिव(रेल इंजन) सप्लाई करता रहै है. रेलवे मंत्री ने तो यहां तक कहा है कि तमाम कंपोनेंट, रेलवे टेक्नोलाॅजी के अलावा देश अब 2029-30 तक वंदे भारत का पूरा का पूरा ट्रेन सेट एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है. वंदे भारत, इंडियन रेलवे के लिए एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है. वंदे भारत ट्रेनों ने यात्रियों के लिए सफर को तेज व आरामदायक बनाया है. भारत ने एक कंप्लीट ट्रेन सेट निर्यातक देश के रूप में अपनी वैश्विक पहचान बनाने का महत्वाकांक्षी टारगेट रखा है.
कितना अहम है प्रोपल्जन सिस्टम: आसान शब्दों में इसे यूं समझ सकते हैं कि यह तकनीक इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रेनों को स्पीड देने के लिए लगे मोटर्स के लिए इस्तोमाल योग्य पावर में बदलती है. यह टेक्नोलाॅजी इतनी अहम है कि ट्रेन की ओवरऑल वैल्यू का 40 प्रतिशत इसी पर आधारित है. यानी कि रेलगाड़ियों को पटरियों पर दौड़ाने के लिए जो पावर चाहिए, वो इसी तकनीक से बिजली को कंवर्ट करके मिलती है.
Taking Indian engineering to the world with Made-in-India train propulsion systems. 🇮🇳 https://t.co/38zKm44mKc— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 6, 2026
भारत की टेक्नोलाॅजी डिजाइन कई देशों में काम कर रही: प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो(पीआईबी) की एक रिलीज के मुताबिक भारत 27 से ज्यादा इंटरनेशनल सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहा है और 40 से ज्यादा रेल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को अहम सपोर्ट मुहैया करा रहा है. बेंगलुरू स्थित डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर ब्लाॅकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एआई जैसी तकनीक से अगली पीढ़ी की सिग्नलिंग डेवलप कर रहा है. यह सेंटर अपने नवाचार से दुनियाभर में 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है. भारतीय रेलवे अब डिजाइन, डेवलप और डिलीवर की थ्री डी थीम के सहारे मेड फाॅर द वर्ल्ड पर फोकस कर रहा है.
किस देश को क्या निर्यात कर रहा भारत: पीआईबी के अनुसार 2025 में भारत दुनियाभर में कई देशों को रेल इंजन, डिब्बे व अन्य तकनीक-उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है. नीचे की टेबल से इस बात को आसानी से समझा रही है.
|रेलवे साजो-सामान
|भारत से आयात करने वाले देश
|मेट्रो कोचेज
|ऑस्ट्रेलिया, कनाडा
|रेल डिब्बे
|फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूके
|प्रोपल्जन सिस्टम्स
|स्पेन, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, रोमानिया, फ्रांस
|पैसेंजर कोचेज
|श्रीलंका, मोजांबिक, बांग्लादेश
|रेल इंजन
|बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, सेनेगल, मोजांबिक, गुयाना
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