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जापान खरीदेगा मेड-इन-इंडिया ट्रेन प्राॅपल्जन सिस्टम, भारतीय रेल इंजीनियरिंग में बढ़ा दुनिया के विकसित देशों का भरोसा

भारत ने रेल इंजीनियरिंग की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद(EB Prime Team). इंडियन रेलवे ने टेक्नोलाॅजी की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है. पहली बार जापान भारत में बने इलेक्ट्राॅनिक ट्रेन प्रोपल्जन सिस्टम्स को खरीदने जा रहा है. यह सिस्टम ट्रेनों को रफ्तार देने का काम करता है. जापान खुद हाईस्पीड ट्रेन बनाने, इनोवेशन और अत्याधुनिक रेल तकनीक के लिए दुनियाभर में जाना जाता है, लेकिन इस विकसित देश ने मेड इन इंडिया रेलवे सिस्टम व टेक्नोलाॅजी पर भरोसा जताया है.

यह डील भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग की दिशा में बहुत अहम मानी जा रही है और भारत को रेलवे टेक्नोलाॅजी एक्सपोर्टर देश के रूप स्थापित करने में काफी मददगार होगी. मीडिया रिपोर्ट और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के मुताबिक भारत पहले से ही इलेक्ट्राॅनिक ट्रेन प्रोपल्जन सिस्टम्स और रेलवे के अन्य कंपोनेंट-तकनीक स्विटजरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, रोमानिया, मैक्सिको व अमेरिका जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है.