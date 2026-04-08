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उत्तराखंड में अप्रैल में भी पड़ रही जनवरी वाली ठंड! निकालने पड़े गर्म कपड़े, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी

उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज ( फोटो- ETV Bharat )

इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं. बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं और कई इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है. खास तौर पर देहरादून , टिहरी और उत्तरकाशी जैसे जिलों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. प्रशासन ने लोगों को बेवजह यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

9 अप्रैल तक राहत नहीं, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी: देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर के मुताबिक, उत्तराखंड में मौसम अभी कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा. उन्होंने साफ कहा है कि 9 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

इसके अलावा टिहरी के सुरकंडा देवी मंदिर में भी बर्फबारी देखने को मिली है. उधर, चकराता में भी बर्फ गिरी है. ऊंचाई वाले गांवों में भी हिमपात हुआ है. वहीं, बारिश और बर्फबारी की वजह से चारधाम में चल रही तैयारियों पर भी फिलहाल ब्रेक लग गया है और कामकाज प्रभावित हो गया है. स्थानीय प्रशासन भी मौसम की इस अचानक बदली स्थिति से सतर्क हो गया है.

अचानक बदले मौसम का असर सामान्य जनजीवन से लेकर धार्मिक गतिविधियों तक पर साफ देखा जा रहा है. 7 अप्रैल से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. जबकि, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की जा रही है. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ धामों में बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है.

देहरादून: उत्तराखंड में पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज अलग ही देखने को मिल रहा है. जहां अप्रैल महीने में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है. साथ ही बारिश भी हो रही है. जिससे तापमान काफी लुढक गया है. ऐसा लग रहा है, जैसे जनवरी का महीना हो. ऐसे में लोगों ने जो गर्म कपड़े समेट दिए थे, उन्हें फिर बाहर निकाल लिए हैं. आलम ये है कि लोग ठंड से बचने के लिए स्वेटर, जैकेट और टोपी आदि पहनने लगे हैं. इसके अलावा गर्माहट पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं.

केदारनाथ धाम में बर्फबारी (फोटो सोर्स- X@RudraprayagPol)

पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी प्रभाव से बदला मौसम: अप्रैल का महीना आमतौर पर उत्तराखंड में मौसम के सामान्य होने का समय माना जाता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं. मौसम निदेशक सीएस तोमर की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी इलाकों की ऊंचाई की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ी है. उन्होंने इसकी विस्तार से जानकारी दी.

इस बदलाव के पीछे मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ (पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं और नमी वाली प्रणाली) है. जब यह प्रणाली हिमालयी क्षेत्रों से टकराती है तो अचानक मौसम बदल जाता है. इससे बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाती है. इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की ऊंचाई और वहां मौजूद ठंडी हवाएं भी इस स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना देती हैं. यही कारण है कि अप्रैल जैसे महीने में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है.

यात्रा तैयारियां और जनजीवन पर पड़ा असर: इस खराब मौसम का सबसे बड़ा असर आम लोगों और यात्रा व्यवस्थाओं पर पड़ा है. चारधाम यात्रा की तैयारियां जहां तेजी से चल रही थीं, वहां अब बर्फबारी के कारण काम धीमा पड़ गया है. कई जगहों पर रास्ते बंद बताए जा रहे हैं और फिसलन के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है.

गंगोत्री नेशनल पार्क में हिमपात (फोटो सोर्स- Gangotri National Park Administration)

इस बारिश से किसानों को भी नुकसान हो सकता है. क्योंकि, बारिश और ओलावृष्टि फसलों को प्रभावित कर सकती है. इसके अलावा बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण जान-माल का खतरा बना रहता है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी ऐसे मौसम में बढ़ जाती हैं. जिससे आवाजाही और ज्यादा कठिन हो जाती है.

यमुनोत्री धाम में बर्फबारी (फोटो सोर्स- Priest of Yamunotri Dham)

आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कहा गया है कि सभी जगह पर नजर रखी जा रही है. ताकि, कहीं पर मार्ग आदि बंद होते हैं तो तत्काल कार्रवाई की जा सके. लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है. फिलहाल, बारिश ने बदरीनाथ और केदारनाथ जैसे इलाको में रास्ते खोलने के काम और अन्य तैयारियों को जरूर रोका है.

जल स्रोत होंगे रिचार्ज, गर्मी से मिली राहत: हालांकि, इस मौसम के कुछ फायदे भी हैं. लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से जल स्रोतों को भरपूर पानी मिल रहा है. जो आने वाले गर्मी के महीनों में काफी मददगार साबित होगा. नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे पेयजल की समस्या कम हो सकती है.

बर्फबारी से पेड़ हुए सफेद (फोटो सोर्स- Gangotri National Park Administration)

इसके अलावा मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तापमान सामान्य से नीचे आ गया है. जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं पर भी इस मौसम का सकारात्मक असर पड़ सकता है. क्योंकि, नमी बढ़ने से आग लगने की संभावना कम हो जाती है.

ठंड से बचने के लिए आग सेकते लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

सतर्क रहने की जरूरत: फिलहाल, मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है और संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारी लेते रहें. अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें. आने वाले लगभग 24 घंटे तक मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है.

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