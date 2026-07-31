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'हमें इंसाफ चाहिए...'; जंतर-मंतर हिंसा में घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सुनाई पूरी कहानी

कुंजल का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो व पुलिस के खिलाफ चल रहे अभियान ने परिवार की चिंता और बढ़ा दी. उन्हें सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब पुलिसकर्मियों को ही गलत ठहराया जाने लगा. उनका कहना है कि इसी भावना के साथ वह अन्य घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों के साथ सुप्रीम कोर्ट भी गए, जहां उनके वकील ने उनका पक्ष रखा और न्याय मिलने का भरोसा मिला.

छात्रा कुंजल बताती हैं कि उनके पिता दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं. इससे पहले वह भारतीय नौसेना में मरीन कमांडो रह चुके हैं. उनके मुताबिक प्रदर्शन स्थल से लौटने के बाद पिता अक्सर बताते थे कि छात्रों के आंदोलन में असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. कुंजल ने बताया 20 जुलाई की हिंसा में उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और अचेत अवस्था में उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. रात करीब 10 बजे जब वह घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से सनी हुई थी. उन्होंने कहा कि हम सब घबरा गए थे, लेकिन पापा ने सिर्फ इतना कहा कि ड्यूटी में छोटी-मोटी चोट लगती रहती है. बाद में समझ आया कि वह हमें घबराने से बचाना चाहते थे.

दिल्ली पुलिस में तैनात एक एसीपी की पत्नी उपनीत कौर बताती हैं कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दिन उनके पति देर रात घायल अवस्था में घर पहुंचे. वह पल उनके परिवार, खासकर उनकी दो साल की बेटी के लिए बेहद डरावना था. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने घटना के बारे में पूछा तो उनके पति ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. इसी दौरान उन पर हमला हुआ और वे घायल हो गए. उपनीत का कहना है कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह पुलिसकर्मियों के खिलाफ माहौल बनाया गया, उसने परिवार को और अधिक आहत किया.

नई दिल्ली: वर्दी पहनकर घर से निकलने वाला पुलिसकर्मी हर दिन दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है. लेकिन जब वही पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान घायल होकर खून से सनी वर्दी में घर लौटता है, तो सबसे बड़ा आघात उसके परिवार को लगता है. जंतर-मंतर पर संसद मार्च व उसके दौरान हुई हिंसा के बाद अब पहली बार घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिजन खुलकर सामने आए हैं. उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मियों की पीड़ा व उनके परिवारों के दर्द को नजरअंदाज किया गया, जबकि सोशल मीडिया पर एकतरफा नैरेटिव चलाकर पुलिस को ही कठघरे में खड़ा किया गया. परिवारों ने उस रात के डर, अस्पताल की भागदौड़, खून से सनी वर्दी व न्याय की अपनी मांग को साझा किया.

दिल्ली पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) की पत्नी सीमा ने बताया कि उनके पति पिछले 30 वर्षों से पुलिस सेवा में हैं. 20 जुलाई की सुबह वह रोज की तरह टिफिन लेकर ड्यूटी पर निकले थे और जाते समय सिर्फ इतना कहा था कि जंतर-मंतर पर भीड़ ज्यादा है, इसलिए घर लौटने में देर हो सकती है. शाम करीब सात बजे फोन करने पर पता चला कि उनके पति अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रवी तत्व आगे आ गए थे और पुलिस पर पत्थर, जूते-चप्पल और अन्य वस्तुएं फेंकी गईं, जिसमें वह घायल हो गए. सीमा बताती हैं कि रात करीब 11 बजे जब उनके पति घर पहुंचे तो उनकी वर्दी पर खून के धब्बे थे, शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं और उनका हेलमेट भी टूट चुका था. उनके पति ने कहा कि आज किसी तरह बच गए, जान भी जा सकती थी.

पुलिसकर्मियों पर हमले होंगे तो उनके परिवारों का क्या होगा?

सीमा मांग करती हैं कि संसद में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए. उनका कहना है कि यदि हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी या मामले वापस लिए जाएंगे तो इससे उपद्रवियों का मनोबल बढ़ेगा और ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस का पक्ष लगभग गायब है, जबकि घायल पुलिसकर्मियों की पीड़ा कोई नहीं देख रहा.

सिर पर टांके देखकर पूरा परिवार टूट गया

लक्ष्य के पिता दिल्ली पुलिस में एसीपी हैं. वह बताते हैं कि उनका परिवार पीढ़ियों से देश सेवा से जुड़ा रहा है. उनके दादाजी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में थे और 1971 के युद्ध में भी हिस्सा ले चुके थे. लक्ष्य ने बताया कि संसद मार्च वाले दिन उनके पिता अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ब्रीफ कर रहे थे. उस समय किसी बड़े हमले की आशंका नहीं थी. इसी दौरान उन पर पथराव हुआ और उनके सिर में गंभीर चोट आई. दोपहर बाद जब परिवार को उनके घायल होने की सूचना मिली और सिर पर कई टांकों वाली तस्वीरें देखीं तो सभी घबरा गए. अस्पताल से लौटने के बाद उनके पिता ने बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की.

लक्ष्य का कहना है कि उनके दोस्तों ने भी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भेजे, जिन्हें देखकर वह अपने पिता की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हो गए. उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर केवल पुलिस को दोषी ठहराने का माहौल बनाया गया, जबकि घायल पुलिसकर्मियों का पक्ष सामने नहीं आया.

हिंसा में नुकसान का दावा (ETV Bharat)

घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की साझा मांग

घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों का कहना है कि वे किसी टकराव की राजनीति नहीं चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि ड्यूटी के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष व प्रभावी कार्रवाई हो. उनका कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले जवानों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. परिवारों ने मांग की है कि पुलिसकर्मियों पर हमले के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई हो, घायल जवानों के पक्ष को भी सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाए. सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक नैरेटिव पर भी ध्यान दिया जाए.

हिंसा में नुकसान का दावा:



• 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए.

• 110 से अधिक बैरिकेड क्षतिग्रस्त हुए.

• 300 से अधिक बॉडी प्रोटेक्टर क्षतिग्रस्त हुए.

• 350 से अधिक हेलमेट टूटे या खराब हुए.

• 50 से अधिक शील्ड टूट गईं.

• 20 से अधिक लाउडहेलर क्षतिग्रस्त हुए.

• 10 से अधिक हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर व अन्य सुरक्षा उपकरणों को नुकसान पहुंचा.

• 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी से नुकसान हुआ.



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