दिल्ली पुलिस भी नहीं करेगी 15 वर्षीय लड़की पर कानूनी कार्रवाई, पीएम मोदी ने भी किया था माफ
प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली किशोरी पर दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है
Published : August 3, 2026 at 1:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली 15 वर्षीय किशोरी के मामले में दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार किशोरी के नाबालिग होने, उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए नियमित एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी.
ये मामला उस वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया था, जिसमें जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान किशोरी प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती दिखाई दी थी. वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलने के बाद इसकी शिकायत नोएडा पुलिस तक पहुंची थी, जहां पर नोएडा पुलिस द्वारा पहले जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में मामला दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित किया गया क्योंकि घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जंतर मंतर के आंदोलन में हुई थी. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी की उम्र से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया. इसमें पुष्टि हुई कि उसकी उम्र 15 वर्ष है और वह विधि के अनुसार नाबालिग है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों, किशोरी की आयु और पूरे घटनाक्रम का परीक्षण करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि उसके खिलाफ आगे आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस बीच किशोरी ने भी एक वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए भी कहा. उसने कहा कि प्रदर्शन के दौरान वह दूसरों के प्रभाव में आ गई थी, ऐसे में उससे गलती हुई. उसने अपने शब्दों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी तथा भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की बात कही.
इस मामले को उस समय नया मोड़ मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पूर्व संबोधन में छात्र-युवा प्रदर्शनकारियों के संदर्भ में कहा कि केवल दंड देने से समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने ऐसे युवाओं को भटके हुए बच्चे बताते हुए समाज से उन्हें माफ कर सही दिशा दिखाने की अपील की. हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे इसी प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है.
दिल्ली पुलिस के निर्णय के बाद ये मामला राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना हुआ है. विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ ने पुलिस के फैसले का स्वागत करते हुए नाबालिग के भविष्य को प्राथमिकता देने की बात कही, जबकि कुछ ने पूरे घटनाक्रम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व कानून के दायरे में देखा है.
दिल्ली पुलिस के अनुसार फिलहाल मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है. अधिकारियों का कहना है कि कानून के तहत नाबालिगों से जुड़े मामलों में प्रत्येक निर्णय परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों व लागू कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर लिया जाता है.
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