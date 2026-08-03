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दिल्ली पुलिस भी नहीं करेगी 15 वर्षीय लड़की पर कानूनी कार्रवाई, पीएम मोदी ने भी किया था माफ

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली 15 वर्षीय किशोरी के मामले में दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार किशोरी के नाबालिग होने, उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए नियमित एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी.

ये मामला उस वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया था, जिसमें जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान किशोरी प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती दिखाई दी थी. वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलने के बाद इसकी शिकायत नोएडा पुलिस तक पहुंची थी, जहां पर नोएडा पुलिस द्वारा पहले जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में मामला दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित किया गया क्योंकि घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जंतर मंतर के आंदोलन में हुई थी. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी की उम्र से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया. इसमें पुष्टि हुई कि उसकी उम्र 15 वर्ष है और वह विधि के अनुसार नाबालिग है.

प्रधानमंत्री पर टिप्पणी मामले में किशोरी के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई (ETV Bharat)

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों, किशोरी की आयु और पूरे घटनाक्रम का परीक्षण करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि उसके खिलाफ आगे आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस बीच किशोरी ने भी एक वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए भी कहा. उसने कहा कि प्रदर्शन के दौरान वह दूसरों के प्रभाव में आ गई थी, ऐसे में उससे गलती हुई. उसने अपने शब्दों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी तथा भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की बात कही.