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CJP विरोध प्रदर्शन: दिल्ली के मथुरा रोड पर सड़क पर बिछाया गया नेल्स, भीषण जाम से कराहने पर मजबूर जनता

मथुरा रोड पर सड़क पर बिछाया गया नेल्स ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा सड़कों पर सख्ती देखने को मिली है. आज पूरे दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू है. वही दिल्ली पुलिस के द्वारा दक्षिणी दिल्ली के कई मुख्य मार्ग पर बैरिकेड लगाकर दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोक कर उनकी चेकिंग कर रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है.

इसी करी में साउथ ईस्ट दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव के सामने मथुरा रोड पर दिल्ली पुलिस के द्वारा नेल्स बिछा कर पुलिस बैरिकेड लगाए गया है और बदरपुर से आश्रम आने वाले मार्ग को एक लेन बंद कर दिया है, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन रही है. वहीं राहगीर सुमित बताते हैं कि वह जब घर से बाहर निकले हैं और बदरपुर से मथुरा रोड पहुंचे हैं, तब से उन्हें जाम में फंसे हुए एक घंटा हो गया है, बहुत बुरा हाल है, आज वह अपने दफ्तर भी लेट पहुंचेंगे.