CJP विरोध प्रदर्शन: दिल्ली के मथुरा रोड पर सड़क पर बिछाया गया नेल्स, भीषण जाम से कराहने पर मजबूर जनता
CJP द्वारा आज 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की गई थी. दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है.
Published : October 10, 2026 at 2:45 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा सड़कों पर सख्ती देखने को मिली है. आज पूरे दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू है. वही दिल्ली पुलिस के द्वारा दक्षिणी दिल्ली के कई मुख्य मार्ग पर बैरिकेड लगाकर दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोक कर उनकी चेकिंग कर रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है.
इसी करी में साउथ ईस्ट दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव के सामने मथुरा रोड पर दिल्ली पुलिस के द्वारा नेल्स बिछा कर पुलिस बैरिकेड लगाए गया है और बदरपुर से आश्रम आने वाले मार्ग को एक लेन बंद कर दिया है, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन रही है. वहीं राहगीर सुमित बताते हैं कि वह जब घर से बाहर निकले हैं और बदरपुर से मथुरा रोड पहुंचे हैं, तब से उन्हें जाम में फंसे हुए एक घंटा हो गया है, बहुत बुरा हाल है, आज वह अपने दफ्तर भी लेट पहुंचेंगे.
मथुरा रोड पर सड़क पर बिछाया गया नेल्स
स्थानीय निवासी अखिलेश बताते हैं कि वह बदरपुर से निकले हैं और पिछले 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, इस सड़क पर जाम में फंसे हुए. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आम लोगों को क्यों इतना परेशान किया जा रहा है. अगर सरकार डरी हुई है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. इस तरह आम आदमी को सड़कों पर परेशानी में छोड़ना सरकार की अच्छी बात नहीं. एक यात्री शेखर बताते हैं कि पिछले आधा घंटा से ज्यादा का समय हो गया है, इस जाम में फंसे हुए. मुझे ओखला जाना है लेकिन काफी लेट हो रहा है.
भीषण जाम से जनता कराहने पर मजबूर
एक और यात्री विकास कुमार बताते हैं कि पिछले 1 घंटा से ज्यादा का समय इस जाम में फंसे हुए हो चुका है. और पता नहीं कितना समय इस जाम से निकलने में लगेगा. वोट कोई और चोरी किया है और उसका भुगतान जनता को भुगतना पड़ रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से सरकार डर गई है. विकास कुमार बताते हैं कि उन्हें अस्पताल जाना है. डॉक्टर ने जो टाइम दिया था, इस जाम की वजह से उससे ज्यादा हो चुका है. आम जनता को सड़क पर चलने में दिक्कत हो रही है लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और इसका भुगतान जनता को भुगतना पड़ रहा है.
बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आज 10 अक्टूबर शनिवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचने वाले थे, उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है. दिल्ली मेट्रो के 57 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है. दिल्ली के कई प्रमुख रेलवे स्टेशन से कई ट्रेन भी रद्द की गई है, जिससे आम जनता को आज काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
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