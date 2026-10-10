CJP Protest 2.0: प्रदर्शन के कारण अस्त-व्यस्त रही दिल्ली, यात्रियों को भारी परेशानी, पैदल चलने को मजबूर लोग
जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी. कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई.
Published : October 10, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लोगों को जगह-जगह पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण रोक दिया गया. नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली से निकले लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके. रास्ते बंद होने से मिंटो ब्रिज और भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन हुआ, जहां पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था का असर आम लोगों पर भी पड़ा. किसी को कार्यालय पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तो कोई अस्पताल में डॉक्टर से मिलने के लिए परेशान होता रहा. एक महिला ने बताया कि अगर वह समय पर काम पर नहीं पहुंची, तो उसकी सैलरी कट सकती है और जरूरी काम भी रुक सकता है. अस्पताल जाने वाले लोगों को भी रास्ता बदलने के लिए कहा गया, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई.
जंतर-मंतर जाने के लिए सुबह घर से निकले कई लोग अलग-अलग रास्तों पर बैरिकेडिंग के कारण आगे नहीं बढ़ सके. इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मिंटो ब्रिज के नजदीक पुलिस ने उन्हें रोक दिया. यहां लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ यूट्यूबर्स और पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया. पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों को सड़क पर नहीं रुकने की हिदायत दी.
भाजपा मुख्यालय के पास भी प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे जंतर-मंतर जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते बंद होने के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाए. कई लोगों को पैदल चलकर दूसरे रास्ते तलाशने पड़े. जंतर-मंतर तक नहीं पहुंच पाने के बाद कुछ लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय के पास जुट गए और प्रदर्शन करने लगे. मौके पर मौजूद पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने लाठियां फटकारकर लोगों को पीछे खदेड़ा. इस दौरान कुछ पत्रकारों को भी हिरासत में लिए गए.
कार्यालय जाने के लिए पांच किलोमीटर पैदल चलने की मजबूरी
बैरिकेडिंग के कारण आम लोगों को भी काफी परेशानी हुई. बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित कार्यालय जाने वाले नवनीत ने बताया कि पुलिस ने कनॉट प्लेस की ओर जाने से रोक दिया. उन्होंने बताया कि आईटीओ से पैदल चलकर आया और अब वापस भी पैदल ही जाना पड़ रहा है. आने-जाने में कुल करीब पांच किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा.
नौकरी और सैलरी पर पड़ेगा असर
शिफा ने बताया कि काम के सिलसिले में जा रही थीं और अस्पताल में डॉक्टर से मिलना था. उन्होंने पुलिस को अपना विजिटिंग कार्ड भी दिखाया, लेकिन उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं मिली. उन्होंने बताया कि पुलिस ने दूसरा रास्ता अपनाने को कहा, जबकि पहले ही काफी मुश्किलों से पहुंची थीं. उन्होंने कहा कि रास्ता बदलने के कारण वह दोपहर दो बजे तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाऊंगी. इससे उनका जरूरी काम और कॉल प्रभावित हो सकती है. उन्होंने चिंता जताई कि देर होने से उनकी सैलरी कट सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि छुट्टी मिलने के बावजूद काम पर असर पड़ेगा.
अस्पताल में अपॉइंटमेंट के लिए निकले व्यक्ति भी परेशान
मनमोहन ने बताया कि अस्पताल में अपॉइंटमेंट के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक दिया. उन्होंने कहा कि दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे. अगर वहां भी रास्ता बंद मिला और आगे जाने की अनुमति नहीं मिली, तो घर लौटना पड़ेगा.
जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी. हालांकि, रास्तों पर बैरिकेडिंग के कारण प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ नौकरीपेशा लोगों और अस्पताल जाने वालों को भी परेशानी हुई. एक तरफ लोग प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, वहीं दूसरी तरफ आम लोग कार्यालय और अस्पताल पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशते नजर आए.
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