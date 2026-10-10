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CJP Protest 2.0: प्रदर्शन के कारण अस्त-व्यस्त रही दिल्ली, यात्रियों को भारी परेशानी, पैदल चलने को मजबूर लोग

दिल्ली में कई रास्तों पर बैरिकेडिंग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लोगों को जगह-जगह पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण रोक दिया गया. नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली से निकले लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके. रास्ते बंद होने से मिंटो ब्रिज और भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन हुआ, जहां पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था का असर आम लोगों पर भी पड़ा. किसी को कार्यालय पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तो कोई अस्पताल में डॉक्टर से मिलने के लिए परेशान होता रहा. एक महिला ने बताया कि अगर वह समय पर काम पर नहीं पहुंची, तो उसकी सैलरी कट सकती है और जरूरी काम भी रुक सकता है. अस्पताल जाने वाले लोगों को भी रास्ता बदलने के लिए कहा गया, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई.

जंतर-मंतर जाने के लिए सुबह घर से निकले कई लोग अलग-अलग रास्तों पर बैरिकेडिंग के कारण आगे नहीं बढ़ सके. इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मिंटो ब्रिज के नजदीक पुलिस ने उन्हें रोक दिया. यहां लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ यूट्यूबर्स और पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया. पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों को सड़क पर नहीं रुकने की हिदायत दी.