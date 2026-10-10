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दिल्ली में 'वोट चोरी' पर आरपार: राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के तीखे प्रहार, जानें इन नेताओं के बड़े बयान

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित कई नेताओं का रिएक्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन शुरू हो गया है. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेताओं अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीखे हमले किए हैं.

विपक्षी नेताओं का आरोप है कि वर्तमान चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इन नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए इसे देश के लोकतंत्र को बचाने की एक निर्णायक लड़ाई करार दिया है. इस आंदोलन के तहत जहां एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर सड़क पर उतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. आइए जानते हैं इस आंदोलन को लेकर इन बड़े नेताओं के प्रमुख बयान.