दिल्ली में 'वोट चोरी' पर आरपार: राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के तीखे प्रहार, जानें इन नेताओं के बड़े बयान
दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीखे हमले किए हैं.
Published : October 10, 2026 at 5:46 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन शुरू हो गया है. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेताओं अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तीखे हमले किए हैं.
विपक्षी नेताओं का आरोप है कि वर्तमान चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इन नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए इसे देश के लोकतंत्र को बचाने की एक निर्णायक लड़ाई करार दिया है. इस आंदोलन के तहत जहां एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर सड़क पर उतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. आइए जानते हैं इस आंदोलन को लेकर इन बड़े नेताओं के प्रमुख बयान.
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा,'' “यह आपातकाल से भी बदतर है. हम मोदी के नेतृत्व में एक पूर्ण तानाशाही में जी रहे हैं. लोगों को फ़्लाइट से ही गिरफ़्तार करना, डर के एक अभूतपूर्व स्तर को दिखाता है. प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट रूप से पता है कि उन्होंने चुनाव केवल वोट चोरी के जरिए जीता है और अब वे लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलकर अपने धोखे को बचाने पर तुले हुए हैं. ज्ञानेश को जाना होगा, लेकिन मोदी को भी जाना होगा.”
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ‘X’ पर लिखा, ''मैं नरेंद्र मोदी, RSS और इनसे जुड़े लोगों के ख़िलाफ़ एक दशक से भी ज़्यादा समय से लड़ रहा हूं. मैं अपने विरोधियों को उतनी अच्छी तरह समझता हूं, जितना कोई भी अपने प्रतिद्वंद्वी को समझता है. मैं इन्हें अंदर तक जानता हूं, इनकी हर चाल से वाक़िफ हूं. इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान है - कायरता. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार, अजीत डोभाल - इस कहानी के खलनायक - अब धीरे-धीरे घिरते जा रहे हैं. इनके चारों तरफ़ से दायरा सिमट रहा है. जो करना है, कर लीजिए. जितनी पुलिस बुलानी है, बुला लीजिए - 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, जितनी चाहें बुला लीजिए. सारे नेताओं को गिरफ़्तार कर लीजिए. सारे युवाओं को गिरफ़्तार कर लीजिए. घबराइये मत हम आपको चारों तरफ से घेर रहे हैं, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं. मेरी बात याद रखिए - हमें जो जानकारी चाहिए, वह हमारे पास पहले से है. हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे. हम हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ की हिफाजत करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछले 10-15 सालों में हिंदुस्तान के साथ जो हुआ है, वह दोबारा कभी, किसी भी सूरत में न हो. हिंदुस्तान के युवाओं, मुझे आप पर गर्व है. अपना विरोध जारी रखिए. हम आपके साथ खड़े हैं.''
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ‘X’ पर लिखा, ''यह किसी की रुकावट से नहीं रुकेगा. अब देश दिल्ली में एकजुट होगा. हम देश की युवा शक्ति के साथ खड़े हैं. अगर बीजेपी सरकार को लगता है कि वह सत्ता के दम पर लोगों को रोक सकती है, तो यह उसकी और भी बड़ी गलती साबित होगी. ‘जंतर-मंतर’ अब सिर्फ़ एक जगह का नाम नहीं रहा; यह एक नई चेतना और जागृति का प्रतीक बन गया है. अगर सरकार प्रदर्शनकारियों को रोकती है, तो देश भर में हर जगह जंतर-मंतर बन जाएंगे.''
बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने ‘X’ पर लिखा,'' हमारे 4 सांसदों के साथ, हमने द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन पर धरना शुरू कर दिया है, जहां हमें लाया गया था. हमें अगवा करके दो घंटे तक जेल वैन में घुमाया गया. मैं आज रात कोलकाता नहीं लौट रहा. आज युवाओं और अन्य लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके विरोध में मैं सोमवार को I.N.D.I.A मार्च में शामिल होऊंगी.''
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "राहुल गांधी तीन साल से संघर्ष कर रहे हैं. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकतंत्र, संविधान और वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. अब पूरे देश का विपक्ष एकजुट है. अब देश के बच्चे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं. यह नए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ लड़ाई है."
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने ‘X’ पर लिखा,''भारत अघोषित इमरजेंसी की स्थिति में है. कल जब मैंने आज के विरोध प्रदर्शन में एकता और शांति की अपील करते हुए एक मैसेज पोस्ट किया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अघोषित इमरजेंसी की चपेट में होगा. मुझे खुशी थी कि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कई नेता मौजूद थे, लेकिन अब मुझे पता चला है कि उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुझे उम्मीद है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा. अगर कल तक उन्हें रिहा नहीं किया गया, तो मुझे अनशन या पदयात्रा करने पर विचार करना पड़ेगा.''
मनीष सिसोदिया ने कहा, "ज्ञानेश कुमार की वजह से देश भर के युवा और वोटर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी के कहने पर देश भर के वोटरों के साथ धोखा किया है. देश के युवा ज्ञानेश कुमार जैसे गद्दार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने के लिए जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन इस एक विरोध को रोकने के लिए मोदी सरकार ने भारत सरकार और कई राज्यों की सरकारों की पूरी ताकत झोंक दी है. देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कुछ लड़कों के विरोध को रोकने के लिए पूरी सरकार अपनी ताकत दिखाने के लिए सामने आ गई है.''
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