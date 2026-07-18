जंतर-मंतर पर बढ़ा तनाव, अस्पताल में वांगचुक और अनशन पर दिपके; क्या आज खत्म हो जाएगा प्रदर्शन?
सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद जंतर-मंतर खाली कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने ताकत झोंक दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण है.
Published : July 18, 2026 at 11:36 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर भारी राजनीतिक व सुरक्षा घमासान का केंद्र बन गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे व देश की परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है. प्रमुख सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. जंतर-मंतर को खाली कराने के लिए पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है.
छावनी में बदला जंतर-मंतर
आज सुबह से ही जंतर-मंतर का नजारा किसी छावनी जैसा नजर आ रहा है. प्रदर्शन स्थल पर जितने प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं हैं, उससे कहीं अधिक संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई है. दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ-साथ अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री फोर्स) व अन्य खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर मुस्तैद हैं. पुलिस लगातार लाउडस्पीकर व अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक जगह खाली करने की अपील कर रही है. आधिकारिक घोषणाओं में प्रदर्शनकारियों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर उन्होंने स्वेच्छा से धरना स्थल खाली नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की इस आक्रामक रणनीति से साफ है कि प्रशासन आज ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन को समाप्त कराने के मूड में है.
#WATCH नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा ने कहा, "माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार और स्वास्थ्य की स्थिति व मेडिकल सलाह के मद्देनजर सोनम वांगचुक को यहाँ से सरकारी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है। किसी तरह का कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है।" pic.twitter.com/boFv7wwozU— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 18, 2026
'हाईकोर्ट का हवाला' दे रही पुलिस
प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जा रहा है. हालांकि कानूनी जानकारों व प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्य रूप से सोनम वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी और प्रशासन को उनकी सेहत की सख्त निगरानी करने तथा जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया था. लेकिन पुलिस इस आदेश की आड़ में पूरे प्रदर्शन को ही समेटने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसे लेकर प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. प्रदर्शन कार्यों को कहना है कि आंदोलन को खत्म करने के लिए सोनम वांचू को राजनीतिक दबाव में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है.
Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke broke down in tears at the Jantar Mantar protest site during the ongoing demonstration following activist Sonam Wangchuk's removal from the venue by the Delhi Police pic.twitter.com/wfgfDoZVHb— IANS (@ians_india) July 18, 2026
अभिजीत दिपके की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ने बढ़ाई पुलिस की चुनौती
भले ही सोनम वांगचुक को अस्पताल भेजकर पुलिस ने राहत की सांस ली हो, लेकिन आंदोलन की आग ठंडी होती नहीं दिखाई दे रही है. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर पर ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. दीपके की इस घोषणा व जिद ने दिल्ली पुलिस की रणनीति के सामने एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. प्रदर्शनकारी अपनी मांगों-विशेषकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे व देश की लचर परीक्षा प्रणाली में सुधार पर अड़े हुए हैं. आंदोलनकारियों का कहना है कि वे दमनकारी नीतियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं.
मोदी जी ने अहंकारवश आज सोनम वांगचुक का अपमान किया। मोदी जी को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। pic.twitter.com/fiT8i53foY— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 18, 2026
अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर तीखा हमला- "इतना अहंकार ठीक नहीं"
जंतर-मंतर पर चल रहे इस घटनाक्रम ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है. आम आदमी पार्टी ₹ के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरी पुलिसिया कार्रवाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक वीडियो पोस्ट साझा करते हुए केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है. केजरीवाल ने सरकार को घेरते हुए लिखा है कि "इतना अहंकार ठीक नहीं है. सोनम वांगचुक को जबरन उठाने की बजाय, मोदी सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी. कॉकरोच आंदोलन को कुचलने की बजाय, देश की शिक्षा व परीक्षा व्यवस्था सुधारो. सोनम वांगचुक के साथ जबरदस्ती मोदी सरकार की हार है."
इससे पहले भी जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में विपक्षी दलों के नेता आते रहे हैं और आंदोलन को अपना समर्थन भी दिए हैं. विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े शिक्षा और परीक्षा के गंभीर मुद्दों पर बात करने के बजाय, शांतिपूर्ण आंदोलन को पुलिस के दम पर कुचलना चाहती है.
आगे टकराव के आसार बरकरार
फिलहाल जंतर-मंतर पर गतिरोध बरकरार है. एक तरफ जहां भारी पुलिस बल किसी भी वक्त प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर धरना स्थल को पूरी तरह खाली कराने के लिए तैयार खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता व भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की सेहत और जंतर-मंतर पर पुलिस की अगली कार्रवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन इस आंदोलन को दबाने में कामयाब होता है या फिर विरोध प्रदर्शन देशव्यापी रूप अख्तियार कर लेगा.
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