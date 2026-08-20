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जंतर-मंतर पर पुलिस बर्बरता: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हाई पावर इंक्वायरी कमेटी, आर सुभाष रेड्डी को सौंपी गई जांच की कमान

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले की जांच के लिए एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है. इस जांच कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को सौंपी गई है. यह कमेटी पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े पुलिस ज्यादती के आरोपों और दूसरे मामलों की जांच करेगी.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना वाली बेंच ने आज अपलोड किए गए एक आदेश में कहा कि जस्टिस रेड्डी कमेटी के अध्यक्ष होंगे. अन्य सदस्यों में जस्टिस रवि शंकर झा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस शलिंदर कौर, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज, ऋषि कुमार शुक्ला, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और डॉ. एल.आर. बिश्नोई, मेघालय के रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ पुलिस शामिल हैं.

बेंच ने कहा कि इस हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी को कई बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसमें इसके हर सदस्य की अपनी विशेषज्ञता और अनुभव, साथ ही कमेटी की विविधता भी शामिल है. बेंच ने कहा कि उसे भरोसा है कि हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशें उसके लिए बहुत मददगार होंगी, और कमेटी ऐसे सभी मुद्दों का पूरी तरह से आकलन कर पाएगी जिन पर सोचने की जरूरत है.