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जंतर-मंतर आंदोलन खत्म, अब मुकदमों की बारी: क्या एक आदेश से बंद हो जाएंगे हिंसा के केस ?

आंदोलनकारियों की मांगें मंजूर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खाली हुआ जंतर-मंतर.

जंतर-मंतर आंदोलन खत्म, क्या एक आदेश से बंद हो जाएंगे हिंसा के केस ?
जंतर-मंतर आंदोलन खत्म, क्या एक आदेश से बंद हो जाएंगे हिंसा के केस ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 26, 2026 at 2:04 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिन तक चला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हो गया. आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार ने प्रदर्शनकारियों की एक और अहम मांग पर सहमति जताई है. यह मांग 20 जुलाई को हुई हिंसा के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार के एक आदेश से दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर स्वत: खत्म हो जाएंगी या इसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी?

ईटीवी भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी एवं दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेदभूषण से विशेष बातचीत की. उन्होंने मुकदमे वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया, पुलिस की भूमिका और इससे पुलिस बल पर पड़ने वाले असर को विस्तार से समझाया है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खाली हुआ जंतर-मंतर
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खाली हुआ जंतर-मंतर (ETV Bharat)

एफआईआर खत्म करने के तीन रास्ते

पूर्व एसीपी वेदभूषण के मुताबिक, किसी भी आपराधिक मामले को समाप्त करने के सामान्य तौर पर तीन तरीके होते हैं. पहला, जांच के दौरान यदि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है. दूसरा, जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल होती है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत मामला आगे बढ़ता है. जबकि, तीसरा यदि सरकार किसी मामले में अभियोजन आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसके बाद कानून जांच और कार्रवाई बंद कर दी जाती है.

आंदोलन में हिंसा के 10 से ज्यादा केस

वेदभूषण ने बताया कि 20 जुलाई व अन्य दिनों में आंदोलन के दौरान हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 10 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं. उनका कहना है कि यदि सरकार इन मामलों को वापस लेने का निर्णय लेती है तो उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली पुलिस को आवश्यक निर्देश भेजे जाएंगे. इसके बाद पुलिस उसी के अनुरूप आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी. ऐसे मामलों में पुलिस जांच को आगे न बढ़ाने या अभियोजन न चलाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.

आंदोलनकारियों की मांगें मंजूर
आंदोलनकारियों की मांगें मंजूर (ETV Bharat)

CJP ने मांगी है एफआईआर की कॉपी

कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से दिल्ली पुलिस से दर्ज सभी एफआईआर की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की गई है. दिल्ली पुलिस मंगलवार तक संबंधित एफआईआर की कॉपियां उपलब्ध करा सकती है. इसके बाद संगठन भी यह तय करेगा कि आगे कानूनी स्तर पर उसकी क्या रणनीति होगी.

आंदोलन में 'असामाजिक तत्व' भी थे: वेदभूषण

पूर्व एसीपी वेद भूषण का दावा है कि आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी शामिल हुए, जिनका छात्र आंदोलन से कोई संबंध नहीं था. दिल्ली पुलिस ने अपने उपलब्ध डाटाबेस से प्रदर्शनकारियों का मिलान किया, जिसमें सैकड़ों ऐसे लोगों की पहचान हुई जो पहले से विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसे लोगों ने छात्रों की आड़ लेकर आंदोलन में प्रवेश किया और हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई. ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए.

केस वापसी से पुलिस का मनोबल गिरेगा ?

वेदभूषण का कहना है कि हिंसा के दौरान 120 से अधिक पुलिसकर्मी व अर्धसैनिक बलों के जवान घायल हुए थे. क्योंकि उनके साथ मारपीट और अभद्रता हुई. ऐसे मामलों में यदि सरकार मुकदमे वापस लेती है तो इसका सीधा असर पुलिसकर्मियों के मनोबल पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर कानून-व्यवस्था बनाए रखते हैं. यदि उनके साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाते हैं तो इससे उनका मनोबल कमजोर होगा.

अब उठेगी 'रिस्क अलाउंस' की मांग

दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार सशस्त्र बलों के जवानों को जोखिम भत्ता (रिस्क अलाउंस) दिया जाता है, उसी प्रकार दिल्ली पुलिस के जवानों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए. उन्होंने बताया कि महासंघ जल्द ही इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा. पुलिसकर्मियों के लिए जोखिम भत्ते की मांग को प्रमुखता से उठाएगा.

केंद्र सरकार की भाजपा सरकार की ओर से मुकदमे वापस लेने की राजनीतिक घोषणा के बाद अब पूरी नजर दिल्ली पुलिस और कानूनी प्रक्रिया पर है. यदि सरकार औपचारिक रूप से निर्देश जारी करती है तो उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई होगी. हालांकि, आपराधिक मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित कानूनी प्रावधानों व न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा. ऐसे में आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि जंतर-मंतर हिंसा के मामलों में दर्ज एफआईआर किस प्रक्रिया के तहत और किस सीमा तक वापस ली जाती हैं.

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