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जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' की हुंकार, शिक्षाविदों का मिला समर्थन; शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे NEET और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े आंदोलन के चौथे दिन मंगलवार को देश के शिक्षाविदों, विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया. आंदोलन स्थल पर वक्ताओं ने NEET परीक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था छात्रों पर अनावश्यक दबाव डाल रही है. इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है.

"लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम है शिक्षा"

शिक्षाविद् अनीता रामपाल ने कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश के नेताओं ने ऐसी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का सपना देखा था जो सभी बच्चों को बराबरी का अवसर दे. उन्होंने कहा, "लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा है. अगर हमें वास्तव में बराबरी और भाईचारा स्थापित करना है तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा जरूरी है. शिक्षा ही वह स्थान है जहां लोकतंत्र पनपता है और मजबूत होता है."

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी को मिला शिक्षाविदों का समर्थन (ETV Bharat)

अनीता रामपाल ने आंदोलन में शामिल छात्रों और अभिभावकों की सराहना करते हुए कहा कि वे उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो परीक्षा व्यवस्था की खामियों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैं इसे पेपर लीक नहीं कहती, मैं इसे पेपर लूट कहती हूं. छात्रों और उनके परिवारों से जबरन पैसा वसूला जा रहा है और लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है."

NEET जैसी परीक्षा छात्रों की वास्तविक क्षमता नहीं मापती

अनीता रामपाल ने NEET परीक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि यह परीक्षा छात्रों की समझ, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को नहीं परखती. उन्होंने कहा, "यह कोई वास्तविक इम्तिहान नहीं है. छात्र सिर्फ टिक-टिक करके जवाब भरकर आ जाते हैं. इससे न उनकी क्षमता का पता चलता है, न उनकी समझ का और न ही उनकी आलोचनात्मक सोच का."

अनीता रामपाल ने कोचिंग संस्कृति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लाखों परिवार कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं, जबकि सफलता की संभावना बहुत कम होती है. उन्होंने कहा कि "हम नहीं चाहते कि लाखों छात्र कई-कई साल सिर्फ एक परीक्षा के लिए बर्बाद कर दें, घर की जमीन बिक जाए और परिवार कर्ज में डूब जाए." उन्होंने छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के दिनों में कई छात्रों ने परीक्षा के दबाव में अपनी जान गंवाई है, जो पूरे शिक्षा तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है. उन्होंने कहा, "हम शिक्षक हैं चाहे छात्र कहीं का भी हों, वह हमारा छात्र है. उसकी सुरक्षा और भविष्य हमारी जिम्मेदारी है."