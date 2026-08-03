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जंतर-मंतर का वह आंदोलन और WFI अध्यक्ष पद का अंत, जानें पूरा कानूनी और राजनीतिक विवाद

हालांकि, बृजभूषण शरण सिंह ने शुरुआत से ही इन सभी आरोपों को एक सोची-समझी साजिश करार दिया था. अदालत से बरी होने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आज सत्य की जीत हुई है. अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि अगर उन पर एक भी आरोप साबित हुआ, तो वह परिणाम भुगतने को तैयार हैं. अदालत के इस निर्णय ने उनके उस रुख को बल दिया है जो वे पिछले दो वर्षों से लगातार दोहरा रहे थे.

यह पूरा कानूनी और राजनीतिक विवाद वर्ष 2023 की शुरुआत में तब गहराया था, जब देश के कई दिग्गज और नामचीन पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया था. इन महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के चलते बृजभूषण शरण सिंह को अंतत: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था.

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाते हुए बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी व महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया. इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है, क्योंकि यह मामला देश के सबसे बड़े खेल और सियासी विवादों में से एक रहा है. 1133 दिन, 127 सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है.

इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक असर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला था. उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से छह बार के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह का पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था. महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद खड़े हुए राजनीतिक और सामाजिक तनातनी के माहौल के मद्देनजर भाजपा ने कोई भी जोखिम न लेते हुए उन्हें चुनाव मैदान से दूर रखा था.

हालांकि, पार्टी ने राजनीतिक संतुलन साधते हुए कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था. स्थानीय स्तर पर परिवार के मजबूत राजनीतिक रसूख और कैसरगंज क्षेत्र में बृजभूषण के प्रभाव के चलते उनके बेटे ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी. अब कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद एक बार फिर राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की मुख्य राजनीतिक धारा और कुश्ती संघ की सक्रिय राजनीति में वापसी होगी?

न्यायपालिका के फैसले पर टिकी थीं निगाहें

दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले में दाखिल करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट और लंबी चली अदालती कार्रवाई के बाद कोर्ट ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को आए इस फैसले ने जहां एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ खेल और राजनीति के गलियारों में इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है.

मेरी बात सत्य पाई गई. इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट-राइट, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी थे. एक दो पार्टियों को छोड़कर सब पीछे पड़ गई. अब उन्हें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि उनका प्रोटेस्ट कहां तक जायज था. वो तो उसी दिन पकड़कर फांसी पर चढ़वाना चाहते थे. कमजोर और जूनियर खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी कारण मेरे ऊपर आरोप लगा. बड़ी पार्टियों और नेताओं के अंदर माद्दा नहीं. कभी महिलाओं के पीछे, कभी जेन-Z के पीछे खड़े होकर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं. जंतर-मंतर पर कौन कौन बैठा था, उसका रिकॉर्ड है, कौन पार्टी और कौन नेता बैठे थे. सब जानते हैं? ये कथित पहलवान ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन जूनियर खिलाड़ियों का हक मार रहे थे. हमने कुछ नियम बनाए, उससे इन्हें परेशानी है. कौन खाना ला रहा था, कौन बयान दे रहा था. सबको पता है. - बृजभूषण शरण सिंह, WFI के पूर्व अध्यक्ष

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