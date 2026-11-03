'जंतर-मंतर बड़े प्रदर्शनों के लिए सुरक्षित नहीं, भगदड़ का खतरा बहुत ज्यादा': दिल्ली पुलिस ने SC से कहा
पुलिस ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाना पूरी तरह से सही और आवश्यक है.
By Sumit Saxena
Published : November 3, 2026 at 7:58 PM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर को दिल्ली के आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने (डी-नोटीफाई करने) के अपने फैसले का बचाव करते हुए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस जगह पर केवल 1,500 लोगों की सीमित क्षमता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यहां अत्यधिक भीड़ होने से हमेशा भगदड़ मचने का डर रहता है. प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच झड़प की आशंका बढ़ जाती है.
यह दलील देते हुए कि जंतर-मंतर वास्तव में एक सार्वजनिक सड़क है न कि कोई विशेष प्रदर्शन स्थल, पुलिस ने कहा कि वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की अनुमति जारी रखना सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है.
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया. पुलिस ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यह बताना बेहद जरूरी है कि जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाना पूरी तरह से सही और आवश्यक है.
हलफनामे में कहा गया कि 20 जुलाई 2026 को प्रदर्शनकारियों की संख्या तय क्षमता से कहीं ज्यादा हो गई थी और ऐसी घटनाएं कोई इक्का-दुक्का नहीं हैं. जब भी जंतर-मंतर क्षेत्र यानी जनपथ और कनॉट प्लेस के आसपास भीड़ जुटना शुरू होती है, तो वहां हमेशा भगदड़ मचने का डर बना रहता है. इसमें आगे कहा गया कि ऐसी भीड़ के कारण इन इलाकों में कामकाज ठप हो जाता है, जिससे आम नागरिकों का रोजमर्रा का जीवन और उनकी आजीविका प्रभावित होती है. साथ ही, महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों या अन्य जगहों पर स्वतंत्र रूप से आने-जाने के उनके अधिकार का भी हनन होता है.
पुलिस ने रेखांकित किया कि जंतर-मंतर पर हर साल औसतन 1,300 से अधिक विभिन्न प्रकार के और अलग-अलग मांगों वाले विरोध प्रदर्शन तथा प्रदर्शन होते हैं. हलफनामे में आगे कहा गया, "इसके कारण न केवल प्रदर्शन स्थल पर, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही बाधित हो जाती है. इस प्रकार, पूरे क्षेत्र की सामान्य सुरक्षा प्रभावित होती है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था की समस्याएं पैदा होती हैं."
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जमीन पर बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए और सभी प्रासंगिक तथ्यों व हालातों पर उचित विचार करने के बाद, उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और व्यापक जनहित में जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का एक सोच-समझकर फैसला लिया. उसी के तहत, इस उद्देश्य के लिए तीन वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों की पहचान की गई है और उन्हें इस काम के लिए तय किया गया है.
अदालत को यह भी बताया गया कि 1 अगस्त 2026 से 27 अगस्त 2026 की अवधि के दौरान, जंतर-मंतर के इस संबंधित हिस्से से लगभग 250 डिस्ट्रेस कॉल आईं, चोरी से जुड़ी 109 एफआईआर, वाहन चोरी से जुड़ी 10 एफआईआर, संपत्ति के नुकसान के 254 से अधिक दावे, सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन, दंगे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी 23 एफआईआर दर्ज की गईं. इसके अलावा सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित दिल्ली पुलिस अधिनियम की धाराओं 91, 92, 93 और 97 के तहत 14 मामले दर्ज किए गए.
पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन करने के अधिकार का संतुलन उन नागरिकों के अधिकारों के साथ बनाया जाना चाहिए जो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. इसमें आम जनता के शांतिपूर्वक अपनी आजीविका कमाने, अपना व्यापार और अन्य गतिविधियां चलाने के अधिकार के साथ-साथ राजधानी में स्वतंत्र रूप से आने-जाने का अधिकार भी शामिल है.
हलफनामे में आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता प्रदर्शन करने के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए किसी एक खास जगह (जैसे जंतर-मंतर) पर ही अड़े रहने का कोई कानूनी या निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला सभी जरूरी कारकों और नियमों पर उचित विचार करने के बाद और गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था.
हलफनामे में कहा गया कि यह कहना गलत है कि जंतर-मंतर को हटाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 अक्टूबर 2026 को दिए गए आदेश के पालन में की गई थी. इसमें आगे कहा गया कि बदली हुई परिस्थितियों के कारण प्रदर्शन के तय स्थान में बदलाव का यह प्रस्ताव पुलिस कमिश्नर और केंद्र सरकार के पास काफी समय से विचाराधीन था.
यह जवाबी हलफनामा वकील स्वाति सिंह द्वारा इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया है. सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दलील दी है कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का यह कदम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत नागरिकों को मिलने वाले भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
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