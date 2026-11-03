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'जंतर-मंतर बड़े प्रदर्शनों के लिए सुरक्षित नहीं, भगदड़ का खतरा बहुत ज्यादा': दिल्ली पुलिस ने SC से कहा

जंतर-मंतर पर पुलिस बैरिकेडिंग. (फाइल) ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: जंतर-मंतर को दिल्ली के आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने (डी-नोटीफाई करने) के अपने फैसले का बचाव करते हुए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस जगह पर केवल 1,500 लोगों की सीमित क्षमता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यहां अत्यधिक भीड़ होने से हमेशा भगदड़ मचने का डर रहता है. प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच झड़प की आशंका बढ़ जाती है.

यह दलील देते हुए कि जंतर-मंतर वास्तव में एक सार्वजनिक सड़क है न कि कोई विशेष प्रदर्शन स्थल, पुलिस ने कहा कि वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की अनुमति जारी रखना सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है.