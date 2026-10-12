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जंतर-मंतर अब नहीं रहा प्रोटेस्ट साइट, गृह मंत्रालय ने रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड समेत 3 जगहों को नामित किया

जंतर-मंतर ( ANI )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्दिष्ट स्थल के रूप में अधिसूचित कर दिया है और एक आधिकारिक आदेश के अनुसार ऐसे प्रदर्शनों के लिए तीन नए स्थानों को नामित किया है.

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर को स्थायी आदेश जारी किया, जिसमें पूर्वी दिल्ली में रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड को विरोध और प्रदर्शन के लिए नए नामित स्थल नामित किया गया. जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र होने के आह्वान के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कदम उठाया गया है.