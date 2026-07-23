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जंतर-मंतर विवाद: वर्दी में होगी पुलिस की तैनाती, घायल एसीपी मामले में एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों को लेकर उठे विवाद के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. अब जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के लिए भेजे जाने वाले अधिकांश पुलिसकर्मियों की वर्दी पहनकर तैनाती अनिवार्य कर दी गई है. सभी संबंधित इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना वर्दी किसी भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी प्रदर्शन स्थल पर न लगाई जाए. वहीं, बुधवार रात जंतर मंतर और टॉल्स टॉय रोड पर प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़प में 2 एसीपी व अन्य जवानों के घायल होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

संसद मार्च के दौरान अपेक्षा से अधिक संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचने के कारण विभिन्न इकाइयों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था. इनमें कई ऐसे पुलिसकर्मी भी शामिल थे जो सामान्य तौर पर सिविल ड्रेस में काम करते हैं. इन्हीं में से कुछ लोग सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लाठी लिए प्रदर्शनकारियों के बीच दिखाई दिए. इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों के बीच सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी लाठी चार्ज करते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे.

पहचान छ‍िपाकर पुलिस ने की कार्रवाई

वायरल वीडियो के आधार पर प्रदर्शनकारियों व विपक्षी राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपनी पहचान छिपाकर कार्रवाई की. कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाया कि लाठी लेकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने वाले ये लोग कौन थे. उन्हें किस अधिकार के तहत तैनात किया गया था. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों पर अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है.