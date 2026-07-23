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जंतर-मंतर विवाद: वर्दी में होगी पुलिस की तैनाती, घायल एसीपी मामले में एफआईआर दर्ज

जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के लिए भेजे जाने वाले अधिकांश पुलिसकर्मियों की वर्दी पहनकर तैनाती अनिवार्य कर दी गई है.

Jantar Mantar Controversy
वर्दी में होगी पुलिस की तैनाती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों को लेकर उठे विवाद के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. अब जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के लिए भेजे जाने वाले अधिकांश पुलिसकर्मियों की वर्दी पहनकर तैनाती अनिवार्य कर दी गई है. सभी संबंधित इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना वर्दी किसी भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी प्रदर्शन स्थल पर न लगाई जाए. वहीं, बुधवार रात जंतर मंतर और टॉल्स टॉय रोड पर प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़प में 2 एसीपी व अन्य जवानों के घायल होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

संसद मार्च के दौरान अपेक्षा से अधिक संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचने के कारण विभिन्न इकाइयों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था. इनमें कई ऐसे पुलिसकर्मी भी शामिल थे जो सामान्य तौर पर सिविल ड्रेस में काम करते हैं. इन्हीं में से कुछ लोग सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लाठी लिए प्रदर्शनकारियों के बीच दिखाई दिए. इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों के बीच सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी लाठी चार्ज करते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे.

पहचान छ‍िपाकर पुलिस ने की कार्रवाई

वायरल वीडियो के आधार पर प्रदर्शनकारियों व विपक्षी राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपनी पहचान छिपाकर कार्रवाई की. कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाया कि लाठी लेकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने वाले ये लोग कौन थे. उन्हें किस अधिकार के तहत तैनात किया गया था. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों पर अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की कई विशेष इकाइयों, जैसे क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, एंटी नारकोटिक्स सेल और जिला ऑपरेशन यूनिट में तैनात पुलिसकर्मी अपने कार्य की प्रकृति के कारण सामान्यतः सादे कपड़ों में ड्यूटी करते हैं. धरना-प्रदर्शन या विशेष सुरक्षा व्यवस्था के दौरान ऐसे कर्मियों को आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बल के रूप में बुलाया जाता है. चर्चा ये भी है कि खुफिया जानकारी जुटाने वाली स्पेशल ब्रांच के कर्मचारियों को इस नए निर्देश से अलग रखा जाएगा. चूंकि उनका काम भीड़ में रहकर गुप्त रूप से सूचनाएं एकत्र करना होता है, इसलिए उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती है. ऐसे पुलिसकर्मी पहले की तरह सिविल ड्रेस में ही अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे.

दो एसीपी घायल, केस दर्ज

बुधवार रात प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी. पथराव में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) जय प्रकाश और विवेक भगत गंभीर रूप से घायल हो गए थे. साथ ही अन्य जवानों को भी चोटें आई थीं. इस घटना के संबंध में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है. नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की पहचान की जा रही है. उनका कहना है कि कानून-व्यवस्था भंग करने और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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