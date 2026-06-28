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जंतर मंतर CJP Protest: छात्र नेताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक, कहा- 'खुशी से नहीं, मजबूरी में अनशन पर बैठा हूं'

भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ( ETV Bharat )