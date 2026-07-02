ETV Bharat / bharat

जंतर-मंतर पर बवाल: पुलिस व CJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, महापुरुषों की किताबें फेंकने और छात्रों से मारपीट का आरोप

प्रदर्शन के दौरान अचानक एक पीड़ित युवक, जिसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी, सीधे मुख्य मंच पर पहुंच गया. उसने अभिजीत दीपके को पूरी घटना की जानकारी दी. युवक ने बताया कि वह आंदोलन स्थल पर आने वाले लोगों और छात्रों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी चला रहा था जिससे वहां मौजूद लोग किताबें पढ़ सकें. आरोप है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने न सिर्फ उस लाइब्रेरी को जबरन हटाया, बल्कि वहां रखी किताबों को बेरहमी से फेंक दिया. विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट भी की गई.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और आंदोलन के मुख्य आयोजक अभिजीत दीपके ने मंच से दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब आंदोलन स्थल पर छात्रों द्वारा पढ़ने के लिए टेबल पर बनाई गई एक अस्थायी लाइब्रेरी को हटाने के दौरान पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हो गई.

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 13वें दिन बृहस्पतिवार को बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है. आंदोलन स्थल पर उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर छात्र के साथ मारपीट करने व देश के महापुरुषों की किताबों का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया.

अभिजीत दीपके का दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला

पीड़ित युवक की बात सुनने के बाद अभिजीत दीपके का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने मंच से दिल्ली पुलिस पर जमकर निशाना साधा. दीपके ने आक्रोशित लहजे में कहा कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आज आंदोलन स्थल पर आकर सरेआम किताबें फेंक रहे हैं. ये अधिकारी शायद भूल गए हैं कि वे खुद भी इन्हीं किताबों को पढ़कर और परीक्षाएं पास करके इस पद तक पहुंचे हैं, भाजपा की सदस्यता लेकर नहीं. आज वे उन्हीं किताबों का अपमान कर रहे हैं जो ज्ञान का प्रतीक हैं.

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया (X) और मंच से सीधे हमला बोलते हुए कहा कि एसीपी और उनकी टीम ने आंदोलन स्थल पर छात्रों द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी को जबरन हटा दिया. इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज व शहीद-ए-आजम भगत सिंह जैसी महान विभूतियों की किताबों को कचरे की तरह फेंक दिया गया और लाइब्रेरी सेटअप करने वाले छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. दिल्ली की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज व भगत सिंह का यह अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस घटना को लेकर प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश है.

तत्काल निलंबन की मांग व महाराष्ट्र के नेताओं से हस्तक्षेप की अपील

अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि महापुरुषों का अपमान करने व छात्र पर हाथ उठाने के आरोप में एसीपी को तुरंत निलंबित किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति के शीर्ष नेताओं को भी इस मुद्दे में घसीटते हुए सीधे सवाल दागे. प्रदर्शनकारियों ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र के आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनका यही सम्मान है? उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार को टैग करते हुए अपील की कि वे दिल्ली में हो रहे इस अपमान के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करें.

"वर्दी उतारकर भाजपा में शामिल हो जाएं पुलिस अधिकारी"

मंच से बोलते हुए अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप भी लगाया. उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि पुलिस के कुछ अधिकारी कानून व्यवस्था संभालने के बजाय भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं. उन्होंने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपको राजनीति ही करनी है, तो सरकारी वर्दी उतार दीजिए और आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए. फिर सीधे मैदान में आकर हमें हटाने की कोशिश कीजिए. वैसे भी भाजपा के लोग कहते ही हैं कि उनके कार्यकर्ता आकर इन कॉकरोचेस (CJP कार्यकर्ताओं) को हटाएंगे. इस घटना के बाद पूरे प्रदर्शन स्थल पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई.

ये भी पढ़ें: