जंतर-मंतर हमला मामला: स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया.
Published : September 5, 2026 at 3:13 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला कर घायल करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर से 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया.
वहीं, निशु आज़ाद के वकील ऋषभ रंजन ने स्वतंत्र भारद्वाज की एक दिन की पुलिस कस्टडी पर कहा, "यह बहुत अजीब बात है. हम सभी कोर्ट में मौजूद थे और सुनवाई शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे. बाद में हमें पता चला कि लीगल एड काउंसिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शामिल हुए और आरोपी को जज के घर पर पेश किया गया. इतने गंभीर अपराध में एक दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई. हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि कौन से आरोप जोड़े गए और FIR में क्या बदलाव किए गए. मुझे नहीं पता कि क्या छिपाया जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने अब तक धाराओं के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है."
#WATCH | Delhi | On one-day Police custody of Swatantra Bhardwaj, Rishav Ranjan, counsel for Nishu Azad, says, "It is very strange. We were all present in the Court and waiting for the hearing to begin. Later, we came to know that legal aid counsel joined through video… pic.twitter.com/dgA29zsR1j— ANI (@ANI) September 5, 2026
बता दें कि स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी तब हुई थी जब उसने एक पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार किया था कि उसने एक प्रदर्शनकारी छात्रा के पिता के सिर पर हमला किया. इस पॉडकास्ट के बाद काकरोच जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन किया था.
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद ही पॉडकास्ट पर आरोप कबूल किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. इस प्रदर्शन के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर में गिरफ्तार किया गया था. स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पॉक्सो कानून और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान काकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग सादी वर्दी में लाठी और डंडे लेकर आए थे और प्रदर्शनकारियों पर हमलों को अंजाम दिया था. इस प्रदर्शन के दौरान की स्वतंत्र भारद्वाज की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.
नीशू आजाद के पिता पर हुए हमले से लेकर स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी तक का पूरा घटनाक्रम
- 23 जून 2026 (दोपहर का समय): नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज व CJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. इस दौरान स्वतंत्र भारद्वाज ने नीशू आजाद के पिता संजय कुमार के सिर पर कड़े से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गए. इसके बाद संसद मार्ग (पार्लियामेंट स्ट्रीट) थाने में सामान्य धाराओं में केस दर्ज हुआ.
- 02 सितंबर 2026: जंतर-मंतर की घटना के करीब ढाई महीने बाद स्वतंत्र भारद्वाज का एक इंटरव्यू/पॉडकास्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसमें वह घमंड से कहते दिखे कि "मैंने नीशू के बाप का सिर फोड़ा है, कई टांके आए थे और धारा 307 लगनी चाहिए थी इसके बाद भी पुलिस ने मुझे छुड़ा दिया" इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया.
- 03 सितंबर 2026: मामला तूल पकड़ने पर स्वतंत्र भारद्वाज ने 'एक्स' और मीडिया चैनलों पर सफाई दी कि उनका बयान सिर्फ एक "मजाक/व्यंग्य" था और उन्होंने आत्मरक्षा में हाथ चलाया था. दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने 'एक्स' पर बयान जारी कर स्पष्ट किया कि पीड़ित के सिर पर साधारण चोट थी और 60 टांके आने की बात झूठ है. वहीं विपक्ष के नेताओं और एक्टिविस्टों ने पीड़ित परिवार के समर्थन में दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.
- 04 सितंबर 2026 (सुबह करीब 11:00 बजे): मामले में स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी न होने से नाराज होकर पीड़ित नीशू आजाद, उनके पिता संजय कुमार, CJP नेता सौरव दास, आशुतोष रांका, सांसद चंद्रशेखर, सांसद पप्पू यादव और भारी संख्या में समर्थक संसद मार्ग थाने का घेराव करने पहुंचे. थाने के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की.
- 04 सितंबर 2026 (दोपहर करीब 2:00 बजे): थाने के बाहर करीब 3 घंटे तक चले भारी हंगामे व प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस बैकफुट पर आई. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और केस में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी जा रही हैं. इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ.
- 04 सितंबर 2026 (दोपहर बाद): दिल्ली पुलिस की टीमें आरोपी को दबोचने के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उसके पैतृक गांव (नैथला) पहुंचीं. पुलिस को देखकर स्वतंत्र भारद्वाज हेलमेट लगाकर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से खुर्जा की तरफ भाग निकला.
- 04 सितंबर 2026 (शाम करीब 5:00 से 5:30 बजे): दिल्ली पुलिस की सादे कपड़ों में मुस्तैद टीमों ने पीछा करके स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के धमरा नारा गांव के पास से हिरासत में ले लिया. हिरासत में लेने के बाद पुलिस टीम उसे तुरंत बुलंदशहर के स्थानीय चोला थाने लेकर पहुंची, जहां उससे पूछताछ शुरू की गई.
- 04 सितंबर 2026 (शाम करीब 6:00 बजे): संसद मार्ग थाने में कानूनी राय लेने के बाद स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ आधिकारिक तौर पर SC/ST एक्ट की सख्त धाराएं जोड़ते हुए एफआईआर को अपग्रेड कर दिया गया.
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