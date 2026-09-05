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जंतर-मंतर हमला मामला: स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

पटियाला हाउस कोर्ट और स्वतंत्र भारद्वाज ( फाइल फोटो )