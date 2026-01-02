अजय चौटाला का विवादित बयान, "बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की तरह इन शासकों को गद्दी से उतार कर सड़कों पर दौड़ाकर पीटना पड़ेगा."
जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में विवादित बयान दिया है. इस बयान पर हरियाणा की सियात में बवाल मचा है.
महेंद्रगढ़: जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने विवादित बयान दिया है. महेंद्रगढ़ में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा "शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम करना पड़ेगा. इनको देश छोड़ने पर मजबूर करने का काम करना पड़ेगा. जिस तरीके से बांग्लादेश नेपाल और श्रीलंका में हुआ. ऐसा ही आंदोलन यहां करना पड़ेगा."
अजय चौटाला का विवादित बयान: अजय चौटाला ने कहा "अब बदलाव की जरूरत है. बदलाव आप लोग लेकर आएंगे. आप और हम सभी मिलकर लेकर आएंगे, तभी बदलाव आएगा. इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो और जब मौका आए, जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्कों में श्रीलंका में जिस तरह से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्तापलट करके, रातों-रात उन्हें भगाने पर मजबूर किया. जिस तरह से बांग्लादेश के नौजवानों ने सरकार का तख्तापलट कर उन शासकों के देश छोड़ने को मजबूर किया. जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद हो कर के ना केवल उनको पीटने का काम किया, बल्कि रातों-रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया. इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच कर उतार करके सड़कों पर दौड़ा कर पीटने का काम करना पड़ेगा. इनको देश छोड़ने पर मजबूर करने का काम करना पड़ेगा. तभी जाकर हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा."
कांग्रेस पर भी साधा निशाना: इस दौरान अजय चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. अजय चौटाला ने कहा "आपने विपक्षी दल की जिम्मेदारी जो कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी. वो कांग्रेस पार्टी तो उनकी बी टीम बनकर काम कर रही है. ये मैं नहीं, बल्कि हरियाणा प्रदेश का जन जन कह रहा है. जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत रोहतक जिले में देने का काम किया. आज वहीं लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा बट्ठा बैठाने का काम किसी ने किया है तो इन दोनों बाप-बेटा ने किया है." बता दें कि अजय चौटाला हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बेटे हैं.
अभय चौटाला बोले- 'बंद हो गई झूठ फरेब की दुकान': इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने अजय चौटाला के महेंद्रगढ़ कार्यकर्ताओं के बीच में दिए बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. उन्होंने बस इतना ही कहा "झूठ और फरेब की दुकान बंद हो गई."
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का अजय चौटाला को जवाब: JJP नेता अजय सिंह चौटाला के विवादित बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा "इस पर कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा. लोग खुद इसकी निंदा करेंगे. चौटाला जी ने एक बार कहा था, 'मैं सारे घाव सह लूंगा, लेकिन वोटों का घाव नहीं सहूंगा.' इनको वोट की चोट लगी हुई है, इसलिए ये बौखलाए हुए घूम रहे हैं. घर में इन लोगों ने आतंक मचाया हुआ है. आपस में सिर फुटव्वल हो रहा है."
