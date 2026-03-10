ETV Bharat / bharat

जनकपुरी गड्ढा हादसे में बड़ी कार्रवाई: राजस्थान से मुख्य ठेकेदार गिरफ्तार, एक महीने से था फरार

मृतक कमल के पिता को जब गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो वो बोले, हमें कानून पर भरोसा है, दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले.

जनकपुरी गड्ढे में गिरने से युवक की चली गई थी जान (ETV Bharat)
नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में करीब एक महीने पहले हुए दर्दनाक हादसे में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने उस मुख्य ठेकेदार को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी लापरवाही के कारण 25 वर्षीय बैंक कर्मचारी कमल ध्यानी की जान चली गई थी. आरोपी की पहचान हिमांशु गुप्ता के रूप में हुई है, जो हादसे के बाद से ही पुलिस को चकमा दे रहा था.

उदयपुर में छिपे होने की मिली थी सूचना

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 5 फरवरी की रात हुए इस हादसे के बाद से ही ठेकेदार हिमांशु गुप्ता फरार चल रहा था. पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं. मंगलवार सुबह तकनीकी सर्विलांस और खुफिया सूचना के आधार पर उसे उदयपुर से दबोच लिया गया. पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ला रही है, जहां उसे अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की जाएगी.

बीती 5 फरवरी की रात, बैंक कर्मचारी कमल ध्यानी अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाइन का काम चल रहा था. वहां करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसे कथित तौर पर बिना किसी सुरक्षा घेरे या साइन बोर्ड के खुला छोड़ दिया गया था. अंधेरे के कारण कमल की बाइक सीधे गड्ढे में जा गिरी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने इस संबंध में लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी. ठेकेदार की गिरफ्तारी पर मृतक कमल के पिता नरेश ध्यानी ने कहा, "हमें पुलिस से सूचना मिली है कि मुख्य आरोपी पकड़ा गया है. बेटे की मौत के एक महीने बाद यह गिरफ्तारी हुई है. हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि इस मामले में शामिल हर दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले." वहीं, कमल के दोस्त मयंक ने कहा कि लापरवाही के कारण एक मासूम जान चली गई. ठेकेदार की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन अब जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और का घर न उजड़े.

बता दें कि यह मामला दिल्ली में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करता है. दिल्ली जल बोर्ड के प्रोजेक्ट्स में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते पहले भी हादसे होते रहे हैं. पुलिस अब ठेकेदार से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि साइट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी और वहां चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए थे.

