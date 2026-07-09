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जानकीदास हत्याकांड का पाकिस्तानी कनेक्शन! 3 और आरोपी गिरफ्तार, 24 करोड़ की आइस ड्रग, 8 लाख की नकली करेंसी बरामद

कैशियर जानकीदास हत्याकांड में चंडीगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. पुलिस ने इस मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Janakidas murder case
Janakidas murder case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 9, 2026 at 9:40 AM IST

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चंडीगढ़: सेक्टर-11 स्थित श्री कुमार केमिस्ट के कैशियर जानकीदास हत्याकांड की जांच में चंडीगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. पुलिस ने इस मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कपूरथला जेल में बंद एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए चंडीगढ़ लाया गया है. जांच के दौरान पुलिस को इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के सुराग मिले हैं.

जानकीदास हत्याकांड में तीन और आरोपी गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तरनतारन निवासी आकाश, सचिन और गुरमीत के रूप में हुई है. वहीं धर्मेंद्र सिंह, जो पहले से कपूरथला जेल में बंद है, उससे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी धर्मेंद्र सिंह के कहने पर काम कर रहे थे और उसी के इशारे पर हत्या की साजिश रची गई.

जानकीदास हत्याकांड का पाकिस्तानी कनेक्शन! 3 और आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

24 करोड़ की ड्रग्स बरामद: छापेमारी के दौरान पुलिस ने पंजाब के तरनतारन और अमृतसर में लगातार छापेमारी के दौरान आकाश कुमार उर्फ मणि, सचिन सिलवेस्टर और गुरमीत सिंह उर्फ बादशाह को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 किलो 28 ग्राम आइस (मेथामफेटामाइन) बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 24 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा 8 लाख रुपये की नकली भारतीय करेंसी, एक अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं.

सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन: पुलिस को ये भी पता चला है कि आरोपी केवल हत्या की वारदात तक सीमित नहीं थे. शुरुआती जांच के मुताबिक, वे ड्रग्स और नकली नोटों के नेटवर्क से भी जुड़े हुए थे. पुलिस का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से निर्देश मिलते थे और उसी के आधार पर वे अलग-अलग काम करते थे. पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल फोन, बैंक खातों और विदेश में बैठे संपर्कों की जांच कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा: इस पूरी कार्रवाई को चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने अंजाम दिया. ऑपरेशन की निगरानी यूटी के डीजीपी डॉ. सागर प्रीत हुड्डा, आईजीपी पुष्पेंद्र कुमार और एसपी (क्राइम) मनजीत सिंह ने की, जबकि डीएसपी (क्राइम) लक्ष्य पांडे के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह पटियाल के नेतृत्व में टीम ने पंजाब के विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी कर इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया.

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