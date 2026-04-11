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Jana Nayagan Leak: साइबर क्राइम ने शुरू की जांच, फिल्म डाउनलोड और शेयर करने वाले हो जाएं सावधान

चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) के लीक होने के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एच. विनोद द्वारा निर्देशित, अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत और एक्टर विजय द्वारा अभिनीत इस फिल्म का निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस (KVN Productions) ने लगभग 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट से किया है.

यह फिल्म इस साल जनवरी में पोंगल के त्योहार के दौरान रिलीज होने वाली थी. लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट न मिलने के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई. तमिलनाडु में चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से, फिल्म की रिलीज को विधानसभा चुनावों के बाद तक टालने की संभावना जताई जा रही थी.

फिल्म को लेकर प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता थी, खासकर अभिनेता से नेता बने विजय द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि 'जन नायकन' उनकी आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि वह सार्वजनिक जीवन (राजनीति) को अधिक समय देना चाहते हैं.

फिल्म निर्माताओं के लिए एक बड़े झटके के रूप में, 9 अप्रैल की रात को पूरी फिल्म एचडी (HD) क्वालिटी में ऑनलाइन लीक हो गई, जिससे पूरे तमिल फिल्म उद्योग में हड़कंप मच गया. रजनीकांत, कमल हासन, शिवकार्तिकेयन और सिबिराज सहित कई प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म लीक की निंदा की और संबंधित अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया.