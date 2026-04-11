Jana Nayagan Leak: साइबर क्राइम ने शुरू की जांच, फिल्म डाउनलोड और शेयर करने वाले हो जाएं सावधान
अभिनेता विजय की फिल्म जन नायकन 9 अप्रैल की रात को एचडी क्वालिटी में ऑनलाइन लीक हो गई, जिससे फिल्म निर्माताओं को झटका लगा है.
Published : April 11, 2026 at 9:12 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) के लीक होने के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एच. विनोद द्वारा निर्देशित, अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत और एक्टर विजय द्वारा अभिनीत इस फिल्म का निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस (KVN Productions) ने लगभग 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट से किया है.
यह फिल्म इस साल जनवरी में पोंगल के त्योहार के दौरान रिलीज होने वाली थी. लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट न मिलने के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई. तमिलनाडु में चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से, फिल्म की रिलीज को विधानसभा चुनावों के बाद तक टालने की संभावना जताई जा रही थी.
फिल्म को लेकर प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता थी, खासकर अभिनेता से नेता बने विजय द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि 'जन नायकन' उनकी आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि वह सार्वजनिक जीवन (राजनीति) को अधिक समय देना चाहते हैं.
फिल्म निर्माताओं के लिए एक बड़े झटके के रूप में, 9 अप्रैल की रात को पूरी फिल्म एचडी (HD) क्वालिटी में ऑनलाइन लीक हो गई, जिससे पूरे तमिल फिल्म उद्योग में हड़कंप मच गया. रजनीकांत, कमल हासन, शिवकार्तिकेयन और सिबिराज सहित कई प्रमुख अभिनेताओं ने फिल्म लीक की निंदा की और संबंधित अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया.
केवीएन प्रोडक्शंस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर जनता को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर फिल्म डाउनलोड करने या साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी है. कंपनी ने कहा है, "जिस किसी ने भी यह फिल्म डाउनलोड की है, वे इसे तुरंत डिलीट कर दें. पायरेटेड कंटेंट (फिल्म की चोरी की गई कॉपी) को साझा करने या बांटने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
केवीएन प्रोडक्शंस द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद, तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66 और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 शामिल है.
पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच कर रही है कि फिल्म किसने लीक की, लीक का स्रोत क्या था और इसे कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया. जांच अधिकारियों ने दोषियों का पता लगाने और पायरेटेड कंटेंट को आगे फैलने से रोकने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं.
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