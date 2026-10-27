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जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर का शव रांची में रेलवे ट्र्रैक के किनारे जंगल से बरामद, चलती ट्रेन से हो गए थे गायब

देवपालिक गुप्ता. ( फाइल फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः पटना जाने के दौरान लापता हुए जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता का शव बरामद किया गया है. अनगड़ा-मुरी के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे जंगल में उनका शव मिला है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

देवपालिक गुप्ता 31 वर्ष के थे और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले थे. वह दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) के 2018 बैच के छात्र रहे थे. वर्तमान में वह प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर के रूप में कार्यरत थे.